Sequência de suspense de sucesso da Netflix, filme polonês chega ao streaming

“As Cores do Mal: Preto” transforma o desaparecimento de uma criança em um retrato perturbador de uma cidade onde segredos antigos continuam protegidos por quem deveria ajudar a revelá-los. Dirigido por Adrian Panek e lançado pela Netflix em 2026, o suspense polonês acompanha o promotor Leopold Bilski, interpretado por Jakub Gierszał, durante uma investigação que começa com um caso de pessoa desaparecida e logo expõe décadas de omissões, cumplicidades e feridas nunca cicatrizadas.

Depois dos acontecimentos do filme anterior, Bilski chega a uma pequena cidade do interior carregando o peso de decisões passadas que prejudicaram sua carreira. A mudança de endereço parece representar uma nova oportunidade profissional, mas a tranquilidade dura pouco. Quando um garoto desaparece sem deixar vestígios, o promotor recebe a missão de descobrir o que aconteceu e percebe que ninguém está disposto a facilitar seu trabalho.

O caso mobiliza moradores, autoridades locais e familiares da vítima. Ainda assim, o clima predominante é de silêncio. As respostas surgem pela metade, testemunhos apresentam lacunas convenientes e determinadas informações parecem ter sido enterradas há muito tempo. Quanto mais Bilski insiste em fazer perguntas, mais evidente fica que o desaparecimento do menino é apenas a camada mais visível de um problema muito maior.

Uma investigação cercada por silêncio

O roteiro deixa de lado a lógica tradicional dos mistérios que dependem apenas da descoberta de um culpado. A cada novo depoimento, Bilski percebe que a cidade inteira participa, de alguma forma, da preservação de certos segredos. Algumas pessoas escondem fatos para proteger parentes. Outras preferem manter a estabilidade da comunidade a enfrentar verdades desconfortáveis.

Essa escolha torna a investigação mais interessante porque o suspense não depende apenas de descobrir quem cometeu um crime. O desafio está em compreender por que tantas pessoas colaboram para manter determinadas histórias longe da luz. Em vários momentos, o promotor parece lutar menos contra um criminoso específico e mais contra uma cultura de silêncio construída ao longo dos anos.

Panek trabalha essa ideia com paciência. Em vez de acelerar a narrativa com revelações sucessivas, ele permite que a tensão se acumule gradualmente. Cada conversa traz novas suspeitas. Cada pista abre outra dúvida. Cada avanço parece cobrar um preço maior do que o anterior.

Quando o cenário se torna personagem

Em “As Cores do Mal: Preto” a pequena cidade influencia a narrativa. As ruas vazias, as áreas rurais e as florestas ao redor criam uma sensação constante de isolamento. Não existem multidões observando os acontecimentos nem uma pressão pública capaz de acelerar a busca por respostas.

A fotografia aproveita muito bem esse ambiente. Os espaços parecem carregados de histórias não contadas. Casas simples, estradas desertas e paisagens frias ajudam a construir uma atmosfera inquietante. O espectador sente que existe algo errado mesmo quando nada explicitamente ameaçador acontece na tela.

Essa ambientação reforça uma das melhores qualidades do longa. O medo nasce mais da sugestão do que da violência. A produção raramente aposta em cenas chocantes. O desconforto aparece quando os fatos começam a se encaixar e revelam até onde algumas pessoas podem ir para proteger seus próprios interesses.

Um protagonista marcado pelo desgaste

Jakub Gierszał entrega mais uma vez uma atuação sólida como Leopold Bilski. O personagem está longe do investigador infalível tão comum em produções policiais. Ele comete erros, interpreta situações de forma equivocada e frequentemente precisa rever suas conclusões.

Essa vulnerabilidade aproxima o público do protagonista. Bilski não possui recursos extraordinários nem apoio irrestrito das autoridades locais. Seu principal diferencial é a insistência. Mesmo quando surgem obstáculos capazes de encerrar a investigação, ele continua seguindo pistas que outros prefeririam ignorar.

Ao longo da história, o promotor também enfrenta o desgaste emocional provocado pelo contato constante com tragédias humanas. O desaparecimento da criança funciona como ponto de partida para discussões sobre luto, abandono e responsabilidade coletiva. O personagem absorve parte desse peso, o que dá profundidade à sua presença em cena.

Mais interessado nas feridas do que no mistério

Quem espera um suspense repleto de reviravoltas surpreendentes talvez encontre uma experiência diferente. O roteiro prioriza os efeitos do crime sobre a comunidade em vez de transformar a investigação em um jogo de adivinhação.

Em diversos momentos, a narrativa parece mais interessada em observar o comportamento dos moradores do que em esconder informações do público. O filme utiliza a estrutura policial para discutir temas mais amplos ligados à confiança, ao medo e à proteção de figuras influentes dentro de pequenas comunidades.

Essa abordagem não significa que o suspense desapareça. Pelo contrário. A sensação de inquietação cresce conforme a investigação avança e novas informações surgem. O espectador permanece atento porque deseja compreender até onde aquelas conexões se estendem e quais interesses estão sendo preservados.

Muitas de suas ideias já apareceram em produções semelhantes. Ainda assim, Adrian Panek consegue construir uma obra envolvente graças à atmosfera opressiva, à interpretação consistente de Jakub Gierszał e ao retrato de uma comunidade que prefere esconder seus problemas a enfrentá-los.

Ao transformar um desaparecimento em porta de entrada para segredos acumulados durante décadas, o filme cria um suspense eficiente, sombrio e emocionalmente pesado. Mais do que descobrir o destino de uma criança, a investigação de Leopold Bilski revela o custo que uma cidade inteira está disposta a pagar para manter determinadas verdades fora de circulação.