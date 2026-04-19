Suspense com Maisie Williams vai te fazer se sentir sufocado e sem saída, no Prime Video

Um grupo de jovens, nos anos 1990, decide invadir uma casa isolada acreditando em um roubo fácil, mas acaba enfrentando uma reação inesperada dos próprios moradores, e é isso que acontece em “Os Intrusos”. Dirigido por Julius Berg, um assalto mal calculado que rapidamente sai do controle. A história se passa em uma área rural, onde a sensação de isolamento inicialmente joga a favor dos invasores. Só que esse cenário, que parecia perfeito para um crime discreto, vira uma armadilha quando o casal dono da casa retorna antes do previsto.

Nathan (Ian Kenny) lidera o grupo com a confiança de quem acredita ter encontrado uma oportunidade perfeita. Ele convence Terry (Andrew Ellis) e Gaz (Jake Curran) de que o risco é mínimo e o ganho é certo. Jane (Maisie Williams), mais cautelosa, entra na história quase como uma observadora desconfortável, alguém que participa, mas não compartilha totalmente da mesma convicção. Desde o início, ela parece perceber que há algo errado naquele plano “bom demais”.

A primeira metade do filme trabalha bem essa expectativa. Os jovens entram na casa, exploram os cômodos e tentam localizar o tal cofre que motivou tudo. Existe um certo nervosismo, mas ainda dentro do controle, aquela tensão típica de quem sabe que está fazendo algo errado, mas acredita que vai dar certo. O problema é que o filme não está interessado em manter essa ilusão por muito tempo.

Surpresa

Quando Richard (Sylvester McCoy) e Ellen (Rita Tushingham) aparecem, o tom muda. Não há tempo para fuga organizada, nem espaço para improviso tranquilo. O que antes era um plano simples vira um confronto direto dentro de um ambiente fechado, onde cada decisão passa a ter consequências. E aqui está o ponto mais interessante do roteiro: a inversão de poder.

Os jovens, que chegaram confiantes e dominando a situação, começam a perder terreno. Richard, em especial, não reage como uma vítima previsível. Ele mantém a calma, observa, responde com firmeza e usa o próprio espaço a seu favor. Ellen, por sua vez, reforça essa resistência de forma menos óbvia, mas igualmente eficaz. O casal não apenas se defende, eles passam a ditar o ritmo.

Briga pelo controle

Nathan tenta sustentar sua liderança, insistindo no objetivo inicial, mas sua autoridade vai sendo corroída à medida que o plano desmorona. Terry e Gaz oscilam entre seguir ordens e tentar se proteger, o que enfraquece ainda mais o grupo. Jane entende que continuar ali pode custar caro e tenta puxar os outros para decisões menos impulsivas.

Uma sequência de pequenas escolhas que vão apertando o cerco. A casa, que parecia apenas um cenário, vira um elemento ativo, limita movimentos, cria pontos de tensão e transforma qualquer tentativa de saída em um risco calculado. Julius Berg trata a narrativa com um senso de ritmo eficiente. Ele sabe quando acelerar e quando segurar a ação, mantendo a tensão constante sem precisar recorrer a excessos. Há até momentos de ironia, principalmente na forma como o plano “perfeito” vai se revelando frágil. É quase inevitável um certo humor amargo ao ver personagens tão seguros de si lidando com consequências que claramente não previram.

Maisie Williams constrói uma Jane que observa mais do que fala, mas que entende o jogo antes dos outros. Sylvester McCoy também chama atenção pela forma como transforma Richard em uma presença imprevisível, alguém que nunca reage exatamente como esperado. Rita Tushingham complementa bem essa dinâmica, criando uma Ellen que parece frágil à primeira vista, mas que sustenta o confronto com firmeza.

“Os Intrusos” é um filme sobre controle: quem tem, quem perde e quem acha que tem e sobre como um plano simples pode ruir no momento em que encontra resistência real.