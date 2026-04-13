Comédia romântica icônica que lançou Chris Evans está na HBO Max e vai te arrancar gargalhadas de novo

Em 2001, dentro de um colégio americano dominado por popularidade e aparências, o filme “Não é Mais Um Besteirol Americano”, dirigido por Joel Gallen, acompanha a tentativa de um estudante popular de transformar uma colega invisível em rainha do baile, uma aposta que rapidamente sai do controle e expõe as regras cruéis daquele ambiente.

A história gira em torno de Janey Briggs, interpretada por Chyler Leigh, uma adolescente que vive à margem da vida social da John Hughes High School. Ela anda com roupas largas, vive com tinta nas mãos e prefere desenhar a participar das dinâmicas superficiais do colégio. Janey não é rejeitada por falta de personalidade, mas por não se encaixar no padrão estético e comportamental que define quem “existe” naquele espaço.

Do outro lado está Jake Wyler, vivido por Chris Evans, o típico garoto popular, líder informal entre os colegas e integrante do time de futebol americano. É ele quem aceita uma aposta aparentemente simples: transformar Janey na rainha do baile de formatura. O desafio, no entanto, não envolve apenas mudar roupas ou penteados, exige reposicionar alguém dentro de uma estrutura social rígida, onde cada gesto é observado e julgado.

Jogo de conquista

A partir daí, o filme acompanha as tentativas de Jake de aproximar Janey do grupo dominante. Ele começa com mudanças superficiais, tentando ajustar a aparência dela para torná-la “aceitável” aos olhos dos outros. Mas Janey não se entrega facilmente. Ela resiste, questiona e impõe limites, o que obriga Jake a repensar suas estratégias. Essa tensão dá ao filme um ritmo próprio: não é apenas sobre transformação, mas sobre negociação constante.

Enquanto isso, o ambiente escolar reage. A popularidade não é algo que se concede facilmente, e qualquer tentativa de alterar essa hierarquia provoca resistência. Colegas sabotam, testam e observam cada passo de Janey. A aceitação não vem de forma espontânea; ela é construída sob pressão, quase como uma campanha política silenciosa dentro dos corredores da escola.

Comédia e ritmo

O filme usa o humor como ferramenta principal para expor esse jogo. Situações absurdas, exageradas e até desconfortáveis surgem o tempo todo, muitas vezes revelando o quão frágeis são os critérios que definem quem é valorizado. Há personagens que amplificam esse tom, como Sadie, interpretada por Beverly Polcyn, uma senhora que circula pela escola em situações completamente fora de contexto, criando momentos que beiram o nonsense. Também chama atenção Areola, vivida por Cerina Vincent, cuja presença deslocada reforça o tom satírico da narrativa.

Paralelamente, o time de futebol enfrenta seus próprios problemas, o que adiciona pressão sobre Jake. Ele precisa dividir sua atenção entre manter sua posição como líder esportivo e cumprir a aposta. Essa sobrecarga revela um detalhe importante: o controle que ele achava ter sobre tudo começa a escapar. O que era um jogo entre amigos vira uma situação pública, com impacto direto na sua reputação.

Há um momento em que o filme desacelera um pouco. Janey começa a perceber que, ao ganhar espaço, também está sendo moldada por expectativas externas. Ela não rejeita totalmente a mudança, mas passa a medir o custo de cada concessão. Esse conflito interno é simples, direto, e funciona justamente por não ser tratado de forma grandiosa demais.

O filme diverte, porque não tenta esconder seu caráter de paródia. Ele exagera, distorce e brinca com clichês clássicos das comédias adolescentes, especialmente aquelas dos anos 80 e 90. Ao fazer isso, escancara o quanto essas histórias são baseadas em fórmulas repetidas, e, ao mesmo tempo, mostra como essas fórmulas continuam reconhecíveis.

Vale a pena demais acompanhar como essa tentativa de tornar Janey popular altera as relações ao redor. Jake aprende que não controla tudo como imaginava, e Janey entende que ser vista pode ter um preço. Quando o baile finalmente chega, o que está em jogo não é apenas um título simbólico, mas a posição que cada um ocupa naquele pequeno universo, e isso, ali, vale mais do que qualquer coroa.