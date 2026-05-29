Poucos filmes recentes da Netflix tratam o amor como uma ameaça tão bonita e fatal

Meninos grandes, cujo aspecto ingênuo discrepa de seu potencial ofensivo, sempre conseguiram instilar no público sentimentos muito controversos. Pran parece um garoto aprisionado numa carcaça de homem, meio larga demais, como alguém que veste uma roupa que não lhe pertence. Seu lado mais humano reveste-se de uma nuvem de terror, como mostra Taweewat Wantha em “Meu Querido Assassino” numa espiral de cenas rápidas conduzidas com todo o rigor estético. Wantha e a roteirista Watthana Veerayawattana esmiúçam a alma desse sujeito misterioso valendo-se de uma figura que passa a orbitar seu universo meio por acaso, até perceber que depende de algo mais que seu afeto para continuar viva.

Gosto de sangue

Ninguém sabe bem por que o amor começa, mas qualquer um é capaz de vislumbrar mil circunstâncias em que ele degenera em caos. Nesse cenário, a vida se nos apresenta da maneira como cada um pode suportá-la, surgindo daí as provações que põem a descoberto a real natureza dos indivíduos. Wantha faz de seu filme uma espécie de anime para jovens adultos empenhado em achar o tom certo para falar de amor onde grassa a violência. Marca do cinema tailandês, esse exotismo serve a reflexões nada óbvias, todas em alguma medida fundadas na ideia de que o amor é uma fonte perene de caos. Tor Thanapob Leeratanakachorn e Pimchanok Luevisadpaibul encarnam esse sentimento maldito que alimenta-se de sangue, numa imagem antirromântica bem literal.