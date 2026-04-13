Ben Affleck, Alan Arkin e Bryan Cranston em thriller investigativo excepcional na Netflix

Em 1979, em meio à crise política que toma conta de Teerã após a ascensão do aiatolá Khomeini, seis diplomatas americanos precisam desaparecer para sobreviver, e é nesse cenário real e explosivo que “Argo” começa sua história, dirigida por Ben Affleck. O filme parte de um episódio histórico bastante específico: a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã por manifestantes revoltados com o apoio americano ao antigo xá.

No meio do caos, seis funcionários conseguem escapar antes que o prédio seja tomado e encontram abrigo improvisado na casa do embaixador canadense. A partir daí, a questão deixa de ser apenas política e passa a ser urgente: como tirar essas pessoas de um país que agora caça qualquer vestígio de ligação com os EUA?

Operação

Então, entra Tony Mendez, interpretado pelo próprio Ben Affleck. Especialista em operações de exfiltração da CIA, ele não trabalha com força ou confronto direto, mas com invenção, e, às vezes, com uma boa dose de cara de pau. Diante de planos que parecem inviáveis ou perigosos demais, Mendez propõe algo que soa absurdo à primeira vista: fingir que os diplomatas fazem parte de uma equipe de cinema.

A ideia não nasce do nada. O cinema americano vive um momento de expansão e fantasia, com produções de ficção científica ganhando espaço. Mendez decide aproveitar esse contexto e criar um projeto falso, chamado “Argo”, que serviria como justificativa oficial para a presença de uma suposta equipe estrangeira no Irã. Para dar credibilidade ao plano, ele recruta Lester Siegel (Alan Arkin), um produtor experiente e cínico, e John Chambers (John Goodman), maquiador com trânsito em Hollywood e conexões estratégicas.

Essa parte do filme é onde o humor aparece com mais naturalidade. Arkin e Goodman funcionam como um contraponto leve dentro de uma história tensa, especialmente quando ajudam a montar toda a fachada do filme inexistente, com direito a roteiro, divulgação e até escritório aberto ao público. A operação precisa parecer real o suficiente para enganar não só autoridades iranianas, mas também qualquer curioso que resolva investigar.

Perigo

Enquanto isso, em Teerã, os seis diplomatas vivem praticamente em suspensão. Sem poder sair, com medo constante de serem descobertos, eles dependem de silêncio, disciplina e um certo autocontrole emocional. Quando Mendez finalmente chega ao país, a tensão muda de nível: não basta mais se esconder, agora é preciso agir, e agir rápido.

Ele apresenta o plano, distribui identidades falsas e prepara o grupo para se comportar como uma equipe de cinema. Cada detalhe importa: o jeito de falar, o conhecimento técnico, a segurança ao responder perguntas. Não há espaço para hesitação, porque qualquer dúvida pode despertar suspeitas. E, no Irã daquele momento, suspeita não é algo que se resolve com explicações rápidas.

O roteiro acompanha essa operação com um olhar bastante direto, sem complicar o que já é naturalmente tenso. A narrativa segue sempre a partir de decisões práticas: sair ou não sair, falar ou se calar, insistir ou recuar. Não há grandes discursos, mas há consequências claras para cada escolha, e isso mantém o espectador constantemente atento.

Ponto alto

Um dos pontos mais altos de “Argo” é justamente essa clareza. O filme não se perde em explicações políticas longas nem tenta transformar tudo em espetáculo exagerado. Ele entende que a força da história está no risco concreto: pessoas comuns tentando não chamar atenção em um lugar onde qualquer detalhe pode denunciá-las.

Ben Affleck, como diretor, mantém o ritmo firme, sem pressa desnecessária, mas também sem deixar a tensão cair. Ele sabe quando alongar uma cena para aumentar o desconforto e quando cortar antes que ela se torne previsível. Como ator, seu Tony Mendez é contido, quase discreto, alguém que resolve problemas sem fazer alarde, o que combina com a natureza da missão.

Bryan Cranston, no papel de Jack O’Donnell, aparece como o elo dentro da CIA que pressiona, questiona e, ao mesmo tempo, sustenta a operação. Ele representa bem esse jogo interno de decisões burocráticas que podem acelerar ou travar tudo.

“Argo” é excepcional porque nunca perde de vista o essencial: tirar aquelas seis pessoas de lá. Todo o resto, política, cinema, estratégia, gira em torno desse objetivo simples e urgente. E talvez seja justamente essa simplicidade, tratada com precisão e inteligência, que torna o filme tão envolvente.

Sem precisar exagerar, a história se sustenta pelo que tem de mais básico: gente tentando voltar para casa, enquanto o mundo ao redor parece fazer exatamente o contrário.