Nicolas Duvauchelle entra em cena na Netflix em um thriller policial que aposta no peso da ameaça

“Bala Perdida” é um filme simples, e boa parte de sua força está em não tentar esconder isso. O longa de Guillaume Pierret funciona melhor quando assume sua estrutura direta, sua pressa narrativa e sua confiança na ação física. Não há grande mistério sobre o caminho da trama, nem ambição dramática capaz de transformar a história de Lino em algo mais denso do que um thriller policial de fuga, perseguição e corrupção. Ainda assim, o filme encontra energia própria ao tratar essa simplicidade como método. Ele não complica o que não precisa ser complicado. Acelera, bate, corta caminho e segue em frente.

A premissa coloca Lino, um mecânico habilidoso e com passado criminal, dentro de uma força-tarefa policial especializada em perseguições. Quando se vê cercado por policiais corruptos e acusado de um crime que não cometeu, ele precisa provar sua inocência enquanto tenta escapar de uma estrutura contaminada por interesses e mentiras. O ponto de partida não é novo, mas é funcional. “Bala Perdida” sabe que sua força não está na originalidade da conspiração, e sim na maneira como transforma essa engrenagem conhecida em movimento contínuo. A corrupção policial serve como motor, não como estudo institucional. O filme não para para investigar o sistema; prefere acompanhar um homem tentando sobreviver dentro dele.

Alban Lenoir é decisivo para que esse funcionamento não pareça apenas mecânico. Lino é um protagonista de poucas palavras, mais definido por ação do que por discurso. Sua habilidade com carros, sua resistência física e sua obstinação compõem uma figura que se expressa melhor em deslocamento do que em diálogo. Lenoir entende essa limitação e a usa a favor do personagem. Ele não tenta dar a Lino uma profundidade que o roteiro não oferece, mas imprime ao corpo uma qualidade dramática evidente. O personagem parece sempre em estado de tensão, como se qualquer pausa fosse uma ameaça. Essa fisicalidade sustenta boa parte do filme.

Corpo e motor

As melhores cenas de “Bala Perdida” nascem da relação entre corpo, máquina e espaço. Oficinas, estradas, delegacias, viaturas e carros modificados não aparecem apenas como cenários de ação, mas como matéria do próprio filme. Lino entende o mundo pela mecânica. Isso dá à narrativa uma identidade clara: tudo pode ser consertado, adulterado, acelerado, quebrado ou usado como arma. A ação não vem apenas dos confrontos, mas da maneira como o protagonista lê os objetos ao redor. Essa lógica torna o filme mais interessante do que sua trama sugeriria isoladamente.

Guillaume Pierret dirige com objetividade. A câmera parece preocupada, antes de tudo, em tornar a ação compreensível, escolha importante em um gênero frequentemente sabotado por cortes excessivos e confusão espacial. Em “Bala Perdida”, a pancadaria tem peso, as perseguições têm direção e os deslocamentos preservam uma noção clara de risco. O filme não busca grande refinamento visual, mas evita a dispersão. Sua força está em saber onde colocar o impacto e quando deixar que a cena avance sem explicações demais.

A montagem segue essa mesma lógica. O ritmo é enxuto, quase impaciente, mas não chega a virar atropelo permanente. Há uma economia que combina com a proposta. O filme parece interessado em retirar gordura, ir direto ao conflito e não alongar demais as transições entre uma ameaça e outra. Essa concisão ajuda “Bala Perdida” a manter sua tensão, mesmo quando a previsibilidade da história se torna evidente. A sensação não é de surpresa, mas de tração. O longa empurra pela força do movimento, não pela sofisticação da narrativa.

É nesse ponto que “Bala Perdida” se destaca dentro do catálogo de ação da Netflix. Ele não tem escala gigantesca, nem tenta simular o acabamento de uma superprodução americana. Seu campo é mais modesto, mais seco, mais físico. Há algo de eficiente nessa recusa de grandeza artificial. O filme parece saber que sua melhor arma não está em parecer maior, mas em parecer mais concreto. Quando um carro bate, quando um corpo cai, quando uma perseguição se fecha em poucos metros de vantagem, a ação ganha uma presença que compensa parte das limitações do roteiro.

Roteiro sem surpresa

O problema é que essa mesma objetividade cobra seu preço. “Bala Perdida” não oferece muita densidade aos personagens que orbitam Lino. Eles cumprem funções claras dentro da engrenagem policial: mentor, ameaça, aliada, obstáculo, cúmplice, peça de virada. Alguns têm presença, mas poucos têm vida além do papel que exercem na trama. Ramzy Bedia dá peso ao eixo moral do início, Nicolas Duvauchelle ocupa bem a zona da ameaça, e Stéfi Celma ajuda a equilibrar a dinâmica policial. Ainda assim, o filme raramente desacelera o bastante para transformar essas figuras em algo mais complexo.

A corrupção, por sua vez, é tratada como elemento de pressão, não como tema desenvolvido com maior profundidade. Isso não chega a ser uma falha fatal, porque o filme nunca se apresenta como drama político ou estudo da polícia. Mas limita seu alcance. Há momentos em que a narrativa poderia ganhar mais tensão moral se explorasse melhor as zonas cinzentas entre proteção, conveniência e violência institucional. Em vez disso, “Bala Perdida” prefere dividir forças com clareza e seguir adiante. A escolha mantém o ritmo, mas reduz a espessura dramática.

Também há uma previsibilidade evidente no desenho do conflito. A prova a ser encontrada, a inocência a ser defendida, os policiais sujos, a corrida contra o tempo: tudo pertence a um repertório conhecido. O filme não tenta subverter essas peças. O que faz, quando está em boa forma, é encaixá-las com precisão suficiente para que a falta de novidade não se transforme em tédio. Essa é uma diferença importante. “Bala Perdida” é previsível, mas não é frouxo. Ele sabe executar sua fórmula com energia e clareza, mesmo sem elevá-la a outro patamar.

A atuação de Alban Lenoir ajuda justamente porque impede que o filme se torne apenas uma sequência de eventos. Lino tem pouco texto, mas tem presença. Ele carrega uma brutalidade contida, uma espécie de urgência física que torna a trama mais crível dentro de sua própria lógica. O personagem não precisa convencer pelo discurso; convence pelo modo como se move. Essa é a força de “Bala Perdida”: fazer da ação um substituto parcial da psicologia. Nem sempre basta, mas muitas vezes funciona.

No balanço, “Bala Perdida” é um thriller de ação limitado, porém bastante competente. Sua ambição dramática é pequena, seu roteiro segue caminhos conhecidos e seus personagens secundários poderiam ter mais densidade. Por outro lado, a direção de Guillaume Pierret demonstra boa compreensão do gênero, as cenas de ação têm clareza e peso, e Alban Lenoir oferece ao filme um centro físico convincente. O longa não pede leitura generosa demais, nem merece ser reduzido a produto descartável. Ele ocupa um lugar específico: o de um filme enxuto, direto, bruto e funcional.

“Bala Perdida” não reinventa o cinema de ação, mas entende melhor do que muitos filmes maiores o valor de uma pancada bem filmada, de uma perseguição legível e de um protagonista que parece existir antes de falar. É pouco para quem espera sofisticação dramática. É suficiente para quem reconhece, no gênero, a força de uma execução limpa. O filme acelera porque não teria muito a ganhar parado. E, quando acelera, encontra seu melhor argumento.