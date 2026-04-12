Drama biográfico sueco com Bill Skarsgård, no Prime Video, vai tocar seu coração

Depois de uma discussão intensa com a esposa, um escritor decide investigar a própria raiva e descobre que ela tem raízes antigas, ligadas à história da sua família, na Suécia, entre passado e presente. Em “Queime Todas Minhas Cartas”, dirigido por Björn Runge, Alex Schulman (Bill Skarsgård) perde o controle durante uma briga conjugal e, em vez de simplesmente seguir em frente, resolve entender de onde vem esse impulso. A decisão não nasce de curiosidade intelectual, mas de necessidade. Ele percebe que aquela reação não é isolada, nem recente. Há algo ali que se repete. E esse “algo” parece ter nome e sobrenome: Sven Stolpe (Gustav Lindh), seu avô.

A investigação de Alex não acontece em laboratórios ou arquivos oficiais, mas dentro da própria memória familiar. Ele revisita histórias, confronta versões e, pouco a pouco, reconstrói um episódio central que atravessou décadas. O filme alterna entre o presente e os anos 1930, quando acompanhamos Karin Stolpe (Asta Kamma August), esposa de Sven, vivendo um casamento marcado por rigidez e controle.

Romance

É nesse contexto que surge Olof Lagercrantz, figura que entra na vida de Karin como uma espécie de respiro emocional, intelectual e afetivo. O envolvimento entre eles não é um romance idealizado. Pelo contrário, é um movimento arriscado, cheio de limites e tensão. Karin não tem liberdade plena para viver esse sentimento. Cada encontro exige cautela, cada escolha carrega um preço.

Sven, por sua vez, não é um personagem passivo. Ele observa, desconfia e reage. Sua postura é de quem precisa manter o controle, não apenas do casamento, mas da própria imagem. Quando percebe a ameaça, tenta impor limites, recuperar o domínio da situação e reorganizar a dinâmica da casa. O problema é que, a partir desse ponto, nada volta ao estado anterior. O relacionamento entre os três passa a operar sob pressão constante.

Sombra do passado

O filme acerta ao mostrar que esse episódio não fica preso ao passado. Ele reverbera. As decisões tomadas ali, as tentativas de esconder, controlar ou confrontar criam marcas que atravessam gerações. É justamente isso que Alex começa a enxergar ao longo da narrativa. A raiva que ele sente não surgiu do nada. Ela foi aprendida, repetida, ajustada ao longo do tempo.

Um dos elementos mais interessantes da trama são as cartas, que funcionam como registros concretos dessa história. Não são apenas objetos simbólicos. Elas guardam versões mais diretas, menos filtradas, dos acontecimentos. Quando Alex acessa esse material, ele deixa de lidar com suposições e passa a encarar fatos mais claros, ainda que desconfortáveis.

Não é apenas sobre descobrir o que aconteceu entre Karin, Sven e Olof, mas de entender como cada um lidou com aquilo. Quem tentou controlar, quem tentou escapar, quem cedeu, quem insistiu. São decisões humanas, imperfeitas, muitas vezes contraditórias. E é justamente essa imperfeição que aproxima a história do espectador.

Decisões

Bill Skarsgård faz bem esse movimento no presente. Seu Alex não é um investigador frio. Ele se envolve, se incomoda e hesita. Há momentos em que ele parece querer parar, deixar tudo como está. Mas seguir ignorando já não é uma opção. Gustav Lindh, como Sven, constrói uma figura rígida, difícil, mas nunca caricata. Já Asta Kamma August entrega uma Karin complexa, dividida entre desejo e responsabilidade, sem cair em simplificações.

Björn Runge dirige o filme com sobriedade. Ele não acelera demais nem dramatiza além do necessário. Prefere observar os personagens em suas escolhas, deixando que as consequências apareçam de forma gradual. Isso dá ao longa um ritmo mais contido, mas também mais honesto.

Alex não resolve tudo apenas por entender o passado. Mas ele muda de posição. Passa a reconhecer padrões, a perceber o peso das próprias reações. E, principalmente, entende que repetir ou interromper esse ciclo depende de decisões concretas no presente. Não é uma história sobre grandes acontecimentos externos, mas sobre algo mais difícil de enfrentar: aquilo que a gente carrega sem perceber. E, nesse caso, ignorar já não funciona.