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Queime Todas Minhas CartasDivulgação / Elite Filmes
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por Marcelo Costa
Marcelo Costa

Prime Video tem um romance intenso com Bill Skarsgård que pouca gente descobriu

Björn Runge dirige “Queime Todas Minhas Cartas” com Asta Kamma August, Bill Skarsgård, Gustav Lindh e Sverrir Gudnason no centro da cena. Depois de uma briga com a esposa Amanda, Alex Schulman percebe que a própria raiva não começou ali, naquela sala, e passa a remexer em cartas, diários e livros ligados aos avós Karin e Sven Stolpe. A investigação o empurra para o verão de 1932, na “Sigtunastiftelsen”, onde Karin, já casada com Sven, conhece Olof Lagercrantz e vive com ele uma relação breve. O ponto de partida é simples, mas o estrago que ele revela não é.

Alex não persegue uma ideia abstrata. Ele mexe em papéis escondidos, cadernos guardados, lembranças antigas, pedaços de uma história que voltam quando tenta entender o que houve de fato por trás da explosão com Amanda. Runge organiza essa busca em três tempos — 1932, os anos 1980 e a vida adulta do personagem — e faz do material encontrado uma espécie de trilha física do passado, algo que pode ser aberto, relido, guardado de novo. Quando o menino encontra essas cartas numa visita aos avós, a descoberta deixa de ser um detalhe de infância e passa a marcar a família com a nitidez de um corte.

O peso das cartas

Esse movimento entre papéis, gavetas e lembranças dá ao filme um chão material raro em dramas familiares desse tipo. Alex consulta diários e livros para remontar o caso vivido por Karin e Olof, e o que lê ganha uma temperatura que a encenação nem sempre alcança no mesmo nível. Há momentos em que a palavra escrita parece mais quente que a imagem. Não porque falte ambição a Runge, mas porque o texto, vindo de cartas guardadas por décadas, já carrega em si o ressentimento, a culpa e a excitação que a reconstituição precisa correr atrás.

No núcleo de 1932, Karin ocupa o centro porque está comprimida entre desejo, obrigação e vigilância. Ela vive na “Sigtunastiftelsen” ao lado de Sven Stolpe e se aproxima de Olof Lagercrantz num ambiente de prestígio literário e etiqueta rígida, onde até o silêncio parece observado. O caso entre os dois é breve, mas seu peso não está na duração e sim no que ele desencadeia, porque o ciúme de Sven se transforma numa punição longa dentro do casamento, alterando o ar da casa, a medida das palavras e o espaço de Karin entre um cômodo e outro. Runge acerta ao não tratar esse episódio como romance de época embalado em nostalgia; o que aparece na tela é menos encanto do que aperto.

Uma casa tomada pelo ressentimento

Bill Skarsgård faz de Sven uma presença dura, ressentida, quase imóvel em sua decisão de não esquecer. Ele domina a casa inteira. Em vez de descarregar tudo numa única explosão, o personagem espalha a violência moral em cenas domésticas e sociais, como se o casamento passasse a ser regido por um fato que nunca terminou de acontecer. É aí que a aproximação com Alex ganha força, não por sugerir um espelho fácil entre avô e neto, mas por mostrar como certos gestos de controle, certos silêncios longos e certas humilhações miúdas sobrevivem ao tempo e reaparecem com outra roupa.

Ao voltar repetidamente à infância de Alex e ao verão vivido por Karin, “Queime Todas Minhas Cartas” sustenta uma corrente contínua de mal-estar. O passado não entra em cena como peça de arquivo ou curiosidade de família, mas como coisa que ainda suja a mão de quem a toca. Karin, colocada no centro moral da história, impede que tudo se reduza a uma disputa entre homens ou a um acerto genealógico. Runge fecha essa busca sem procurar alívio, deixando no ar o cheiro de papel antigo, a poeira presa numa gaveta e a madeira rangendo devagar.

Filme: Queime Todas Minhas Cartas
Diretor: Björn Runge
Ano: 2022
Gênero: Biografia/Drama/História
Avaliação: 4/5 1 1

Marcelo Costa

Marcelo Costa

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