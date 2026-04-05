Prime Video tem um romance intenso com Bill Skarsgård que pouca gente descobriu

Björn Runge dirige “Queime Todas Minhas Cartas” com Asta Kamma August, Bill Skarsgård, Gustav Lindh e Sverrir Gudnason no centro da cena. Depois de uma briga com a esposa Amanda, Alex Schulman percebe que a própria raiva não começou ali, naquela sala, e passa a remexer em cartas, diários e livros ligados aos avós Karin e Sven Stolpe. A investigação o empurra para o verão de 1932, na “Sigtunastiftelsen”, onde Karin, já casada com Sven, conhece Olof Lagercrantz e vive com ele uma relação breve. O ponto de partida é simples, mas o estrago que ele revela não é.

Alex não persegue uma ideia abstrata. Ele mexe em papéis escondidos, cadernos guardados, lembranças antigas, pedaços de uma história que voltam quando tenta entender o que houve de fato por trás da explosão com Amanda. Runge organiza essa busca em três tempos — 1932, os anos 1980 e a vida adulta do personagem — e faz do material encontrado uma espécie de trilha física do passado, algo que pode ser aberto, relido, guardado de novo. Quando o menino encontra essas cartas numa visita aos avós, a descoberta deixa de ser um detalhe de infância e passa a marcar a família com a nitidez de um corte.

O peso das cartas

Esse movimento entre papéis, gavetas e lembranças dá ao filme um chão material raro em dramas familiares desse tipo. Alex consulta diários e livros para remontar o caso vivido por Karin e Olof, e o que lê ganha uma temperatura que a encenação nem sempre alcança no mesmo nível. Há momentos em que a palavra escrita parece mais quente que a imagem. Não porque falte ambição a Runge, mas porque o texto, vindo de cartas guardadas por décadas, já carrega em si o ressentimento, a culpa e a excitação que a reconstituição precisa correr atrás.

No núcleo de 1932, Karin ocupa o centro porque está comprimida entre desejo, obrigação e vigilância. Ela vive na “Sigtunastiftelsen” ao lado de Sven Stolpe e se aproxima de Olof Lagercrantz num ambiente de prestígio literário e etiqueta rígida, onde até o silêncio parece observado. O caso entre os dois é breve, mas seu peso não está na duração e sim no que ele desencadeia, porque o ciúme de Sven se transforma numa punição longa dentro do casamento, alterando o ar da casa, a medida das palavras e o espaço de Karin entre um cômodo e outro. Runge acerta ao não tratar esse episódio como romance de época embalado em nostalgia; o que aparece na tela é menos encanto do que aperto.

Uma casa tomada pelo ressentimento

Bill Skarsgård faz de Sven uma presença dura, ressentida, quase imóvel em sua decisão de não esquecer. Ele domina a casa inteira. Em vez de descarregar tudo numa única explosão, o personagem espalha a violência moral em cenas domésticas e sociais, como se o casamento passasse a ser regido por um fato que nunca terminou de acontecer. É aí que a aproximação com Alex ganha força, não por sugerir um espelho fácil entre avô e neto, mas por mostrar como certos gestos de controle, certos silêncios longos e certas humilhações miúdas sobrevivem ao tempo e reaparecem com outra roupa.

Ao voltar repetidamente à infância de Alex e ao verão vivido por Karin, “Queime Todas Minhas Cartas” sustenta uma corrente contínua de mal-estar. O passado não entra em cena como peça de arquivo ou curiosidade de família, mas como coisa que ainda suja a mão de quem a toca. Karin, colocada no centro moral da história, impede que tudo se reduza a uma disputa entre homens ou a um acerto genealógico. Runge fecha essa busca sem procurar alívio, deixando no ar o cheiro de papel antigo, a poeira presa numa gaveta e a madeira rangendo devagar.