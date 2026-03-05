Suspense perturbador e imprevisível que vai confundir sua mente até o último segundo, na Netflix

“A Cura”, dirigido por Gore Verbinski, começa como uma simples missão corporativa e rapidamente vira um pesadelo elegante e perturbador. O jovem executivo Lockhart, interpretado por Dane DeHaan, é enviado pela empresa para os Alpes suíços com uma tarefa objetiva: encontrar o CEO Roland Pembroke e trazê-lo de volta para Nova York. O problema é que Pembroke está hospedado em um misterioso centro de bem-estar que promete purificar o corpo e a mente de seus pacientes. Assim que Lockhart chega ao local e conversa com o médico responsável, o Dr. Volmer, vivido por Jason Isaacs, ele percebe que sair dali pode não ser tão simples quanto entrar.

O spa funciona em um antigo castelo isolado nas montanhas, um lugar que parece ao mesmo tempo luxuoso e inquietante. Os pacientes caminham calmamente pelos corredores, tomam banhos terapêuticos e participam de tratamentos baseados em uma água mineral que o centro apresenta como milagrosa. Tudo é organizado, silencioso e aparentemente saudável. Ainda assim, Lockhart sente desde o início que há algo errado naquela rotina perfeita. As respostas nunca são diretas, as conversas sempre terminam cedo demais e o médico parece muito confortável com a ideia de manter os pacientes ali por tempo indefinido.

Quando um acidente inesperado impede Lockhart de deixar a região imediatamente, a situação muda completamente. Em vez de visitante, ele passa a ser tratado como paciente da clínica. A partir desse momento, a história assume um tom mais estranho e paranoico. Lockhart tenta manter o foco na missão de encontrar Pembroke, mas começa a perceber que talvez o CEO não queira ir embora ou talvez não consiga.

Enquanto tenta entender o que realmente acontece naquele lugar, Lockhart conhece Hannah, personagem de Mia Goth. A jovem vive na clínica há muito tempo e parece perfeitamente adaptada à vida naquele ambiente isolado. Hannah tem um comportamento delicado e enigmático, e sua presença ajuda a ampliar ainda mais o mistério que envolve o centro. Ela conhece os corredores, conhece os médicos e parece aceitar a lógica do lugar de um jeito que deixa Lockhart ainda mais desconfortável.

Gore Verbinski conduz a história com calma, quase saboreando o clima estranho da instituição. O diretor, conhecido por filmes grandes e visuais como “Piratas do Caribe”, aposta aqui em uma atmosfera mais sombria e hipnótica. A câmera percorre corredores imensos, piscinas subterrâneas e salas de tratamento que parecem saídas de outro século. Tudo é bonito, mas também inquietante. A sensação é de que cada espaço guarda uma história que ninguém ali quer contar.

Dane DeHaan funciona bem como protagonista porque transmite exatamente o tipo de inquietação que o filme precisa. Lockhart começa a história como um executivo ambicioso, confiante e acostumado a resolver problemas rapidamente. Aos poucos, porém, ele vai perdendo o controle da situação. Quanto mais tenta entender o funcionamento do centro, mais percebe que as regras ali são diferentes das do mundo lá fora.

Jason Isaacs, por sua vez, cria um Dr. Volmer fascinante. O personagem nunca levanta a voz nem parece ameaçador de forma direta. Pelo contrário, ele é educado, calmo e extremamente seguro de si. É justamente essa tranquilidade que torna o médico tão desconcertante. Cada conversa entre ele e Lockhart deixa a impressão de que o jovem executivo está sempre um passo atrás.

“A Cura” também chama atenção pelo visual impressionante. O castelo, as montanhas cobertas de neblina e os ambientes internos da clínica criam uma atmosfera quase de conto gótico moderno. O filme mistura suspense psicológico, ficção científica e elementos de terror de uma forma que não entrega respostas fáceis. O espectador acompanha a crescente desconfiança de Lockhart sem saber exatamente até onde pode confiar no que está vendo.

Mais do que um simples filme de mistério, “A Cura” brinca com a ideia de que certos lugares vendem a promessa de cura absoluta enquanto escondem mecanismos de controle muito mais complexos. Lockhart chega aos Alpes acreditando que resolveria tudo em poucas horas, mas logo percebe que entrou em um jogo maior do que imaginava. E, naquele castelo isolado nas montanhas, sair pode ser muito mais difícil do que entrar.