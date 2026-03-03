Aventura épica com Dev Patel e Joel Edgerton transforma lenda arturiana em jornada tensa e hipnótica no Prime Video

Em “A Lenda do Cavaleiro Verde”, dirigido por David Lowery, Sir Gawain (Dev Patel), sobrinho do rei Arthur (Sean Harris), aceita um desafio público que o obriga a viajar até a misteriosa Capela Verde para receber o mesmo golpe que decidiu aplicar meses antes em um estranho cavaleiro de pele esmeralda. O que parecia um gesto impulsivo para conquistar respeito na corte rapidamente se transforma em uma jornada solitária, cheia de encontros desconfortáveis, perdas materiais e testes morais que colocam em xeque a imagem que ele faz de si mesmo.

O filme começa na celebração de Natal, quando o Cavaleiro Verde invade o salão e propõe um jogo direto e brutal: alguém pode atacá-lo agora, desde que aceite receber o mesmo golpe um ano depois. Gawain, ainda inseguro sobre seu lugar entre os cavaleiros da Távola Redonda, vê ali uma chance de ganhar reconhecimento imediato. Ele age antes de pensar nas consequências e, ao fazer isso, conquista atenção e status provisório, mas também assina um acordo com prazo marcado. A promessa deixa de ser bravata e vira compromisso público, impossível de ignorar sem perder honra e posição.

Quando o prazo se aproxima, Gawain parte praticamente sozinho. Ele deixa para trás Essel (Alicia Vikander), com quem mantém uma relação intensa e cheia de expectativas desencontradas, e carrega consigo mais dúvidas do que certezas. A estrada não tem nada de épica no sentido tradicional. Pelo contrário, ela expõe sua inexperiência. Ladrões o abordam, tiram seus pertences e o deixam vulnerável. O jovem que saiu da corte querendo provar grandeza precisa primeiro recuperar o básico para continuar andando. Cada obstáculo reduz suas garantias e aumenta o peso da decisão tomada lá atrás.

Ao longo do caminho, Gawain encontra figuras que testam sua integridade de maneiras menos óbvias do que um duelo. Há pedidos de ajuda que exigem empatia, propostas que parecem vantajosas demais e situações em que a palavra dada vale mais do que qualquer espada. Em um castelo isolado, ele cruza com um lorde vivido por Joel Edgerton e com uma dama também interpretada por Alicia Vikander, em um papel diferente e provocador. Ali, a hospitalidade vem acompanhada de acordos sutis e jogos psicológicos. Gawain aceita ficar porque precisa de abrigo e recursos, mas percebe que cada escolha naquele ambiente refinado também terá consequências quando chegar o momento do acerto final.

David Lowery conduz essa jornada com calma e silêncio, deixando que o tempo pese sobre o personagem. A fantasia está presente nos gigantes ao longe, nas florestas densas, nas figuras que surgem quase como visões, mas o foco nunca se perde do dilema central: Gawain quer ser reconhecido como cavaleiro, mas ainda não sabe exatamente o que isso exige. Dev Patel sustenta essa ambiguidade com precisão. Seu Gawain não é herói pronto; é alguém dividido entre desejo de glória e medo real do que o espera. Sean Harris compõe um rei Arthur frágil e atento, cuja autoridade não precisa ser barulhenta para ser sentida. E Alicia Vikander adiciona camadas importantes ao conflito interno do protagonista, seja como Essel, que o confronta com uma vida possível fora da nobreza, seja como a dama que o desafia em outro nível.

À medida que a Capela Verde se aproxima, o filme deixa claro que o verdadeiro confronto não é apenas físico. Gawain precisa decidir como chegará diante do Cavaleiro Verde: como o jovem que buscou aplausos rápidos na corte ou como alguém disposto a sustentar a própria palavra, mesmo quando o custo é alto. “A Lenda do Cavaleiro Verde” transforma uma lenda arturiana em uma reflexão concreta sobre maturidade e responsabilidade. Sem pressa e sem concessões fáceis, o filme mostra que crescer, às vezes, significa encarar as consequências do que você mesmo decidiu fazer, e isso já é um desafio grande o suficiente.