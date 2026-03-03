Está na Netflix a obra-prima de Wes Anderson que arrecadou 7 vezes o próprio orçamento

“O Grande Hotel Budapeste” transforma um saguão luxuoso em campo de batalha afetiva e financeira, acompanhando a relação entre o meticuloso gerente Gustave H., vivido por Ralph Fiennes, e o jovem Zero Moustafa, interpretado na juventude por Tony Revolori e, anos depois, por F. Murray Abraham. Sob a direção precisa de Wes Anderson, a história se passa entre as duas guerras mundiais e gira em torno de um testamento inesperado, um quadro renascentista valioso e uma família disposta a tudo para reverter uma decisão que não aceita.

Gustave é o tipo de homem que acredita que a civilização depende de bons modos, perfume caro e horários cumpridos à risca. Ele administra o hotel como quem rege uma orquestra, e sua autoridade nasce justamente dessa disciplina quase teatral. Quando uma hóspede rica morre e o surpreende ao lhe deixar uma pintura valiosa, o equilíbrio delicado que sustenta sua posição começa a ruir. O filho da falecida, Dmitri, vivido por Mathieu Amalric, reage com fúria e transforma a disputa pela herança em perseguição aberta. O que antes era rotina elegante vira corrida contra acusações, ameaças e intervenções oficiais.

Zero entra nessa história como aprendiz silencioso. Ele observa Gustave negociar, mentir quando necessário, improvisar saídas e manter a compostura mesmo quando tudo aponta para o desastre. Aos poucos, o vínculo entre os dois deixa de ser apenas profissional. Zero não é apenas o rapaz que carrega malas; ele se torna cúmplice, confidente e peça essencial em decisões arriscadas. E cada escolha feita por Gustave para proteger o quadro e sua reputação acaba colocando o jovem também na linha de fogo.

Wes Anderson conduz tudo com humor muito particular, quase seco, que surge nos momentos mais tensos. Gustave responde a ameaças com discursos polidos e exageradamente formais, como se a etiqueta fosse uma arma capaz de conter a brutalidade ao redor. Essa contradição cria cenas engraçadas sem nunca esvaziar o perigo real da situação. A comédia aqui não é leveza gratuita; é mecanismo de sobrevivência.

Ao mesmo tempo, o cenário político se transforma. Uniformes surgem, fronteiras endurecem, autoridades ganham poder. O hotel, antes símbolo de sofisticação europeia, passa a existir sob uma sombra crescente. Anderson não transforma isso em discurso direto, mas deixa claro que aquele mundo refinado está ameaçado por forças maiores. Gustave tenta preservar seu pequeno universo com flores frescas e regras rígidas, mas a realidade insiste em bater à porta.

O filme também funciona como memória. A versão mais velha de Zero, interpretada por F. Murray Abraham, relembra esses acontecimentos como quem revisita um tempo perdido. Há uma melancolia discreta nesse olhar para trás, mas sem sentimentalismo excessivo. O que permanece não é apenas o luxo do hotel, e sim a amizade improvável que nasceu ali, no meio de disputas judiciais, perseguições e decisões precipitadas.

“O Grande Hotel Budapeste” é ao mesmo tempo engraçado e delicado, estilizado e emocionalmente honesto. Ralph Fiennes entrega um Gustave exagerado e frágil na medida certa, um homem que tenta controlar tudo com palavras bem escolhidas enquanto o mundo sai do eixo. Tony Revolori traz a Zero uma mistura de ingenuidade e coragem silenciosa que sustenta a narrativa. E Mathieu Amalric compõe um antagonista movido por ressentimento e desejo de poder.

O filme mostra como laços pessoais podem nascer em meio ao caos e como instituições aparentemente sólidas dependem, no fim das contas, de pessoas dispostas a defendê-las. É uma história sobre amizade, ambição e sobrevivência, contada com precisão visual e ritmo ágil, mas sustentada principalmente pela humanidade de seus personagens.