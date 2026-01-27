Discover
Operação fracassada do exército americano é retratada em filme de Ridley Scott no Prime Video

Helena Oliveira
Helena Oliveira
em Filmes

“Falcão Negro em Perigo”, dirigido por Ridley Scott, acompanha uma operação militar americana em Mogadíscio que nasce com cara de missão rápida e logo revela o quanto essa expectativa é frágil em território hostil. O sargento Matt Eversmann, vivido por Josh Hartnett, assume a liderança direta de um grupo de soldados jovens, confiante de que disciplina e execução correta bastam para cumprir o objetivo e voltar para casa. Desde a chegada, porém, a cidade reage, fecha caminhos, pressiona os deslocamentos e transforma cada avanço em exposição real ao perigo, deixando claro que o controle prometido pelo plano existe por pouco tempo.

Enquanto o comboio se move, John Grimes, interpretado por Ewan McGregor, tenta manter as comunicações funcionando e o ritmo da missão dentro do previsto. O trabalho dele, muitas vezes invisível, vira peça central para que os grupos não se percam uns dos outros, e o filme é honesto ao mostrar como pequenas falhas práticas têm impacto imediato. Nada aqui parece abstrato: tempo gasto demais em um ponto significa risco ampliado em outro, e a sensação de urgência cresce de forma constante, sem necessidade de discursos explicativos.

Do lado do comando mais alto, o tenente-coronel Danny McKnight, papel de Tom Sizemore, precisa reagir ao que acontece no terreno e ajustar prioridades em tempo real. A autoridade existe, mas é constantemente testada por informações incompletas e pela velocidade com que a situação muda. Ridley Scott filma esse embate entre hierarquia e improviso com objetividade, apostando mais na sucessão de decisões do que em grandes falas, o que dá ao filme um tom direto e físico.

Entre tiros, deslocamentos e tentativas de reorganização, surgem momentos breves de humor seco e comentários rápidos entre os soldados, usados quase como mecanismo de sobrevivência emocional. Esses instantes humanizam os personagens sem romantizar o conflito, lembrando que são pessoas tentando se manter focadas em meio ao caos. O filme é opinativo ao mostrar que tecnologia e treinamento ajudam, mas não garantem controle absoluto quando o ambiente urbano reage de forma imprevisível.

Sem transformar a experiência em discurso moral ou espetáculo heroico fácil, “Falcão Negro em Perigo” se sustenta no acompanhamento próximo das escolhas feitas em campo e de seus efeitos imediatos. O filme deixa a impressão de uma missão que se redefine a cada minuto, conduzida por personagens que precisam decidir rápido, errar pouco e seguir em frente mesmo quando o plano original já não serve mais.

Filme: Falcão Negro em Perigo
Diretor: Ridley Scott
Ano: 2001
Gênero: Ação/Drama/Guerra/Tragédia
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
