“Operação Valquíria” transforma um atentado fracassado no suspense político mais incômodo dos anos 2000, na Netflix

A tensão de “Operação Valquíria” nasce de um paradoxo incômodo: todo mundo sabe que Adolf Hitler não morre ali, mas o filme insiste em tratar cada gesto como se o desfecho ainda estivesse em aberto. Bryan Singer parte do plano liderado por Claus von Stauffenberg, interpretado por Tom Cruise, um oficial mutilado pela guerra que decide acelerar o colapso do regime nazista por dentro. O roteiro acompanha o retorno dele a Berlim, a costura política com generais hesitantes e a tentativa de transformar um protocolo burocrático em golpe de Estado. Nada é tratado como aventura heroica. O que se vê é um jogo de sobrevivência institucional, feito de salas fechadas, telefonemas interrompidos e ordens que precisam circular antes que a verdade escape.

Tom Cruise constrói Claus von Stauffenberg com rigidez calculada. O personagem não pede empatia, tampouco carisma fácil. Ele se move como quem já aceitou o preço do fracasso. A perda do olho e da mão não serve como atalho emocional, mas como lembrança constante de que o corpo já pagou a conta do fanatismo alemão. A frieza do sotaque neutro funciona a favor da proposta: Stauffenberg fala como quem precisa ser entendido rapidamente, não admirado. O desconforto que isso gera diz mais sobre a expectativa do público do que sobre a coerência da interpretação. Cruise entrega um homem que age por cálculo histórico, não por impulso moralizante.

Os cúmplices e o peso da hesitação

O entorno de Stauffenberg é formado por figuras que personificam o medo de errar o tempo. Henning von Tresckow, vivido por Kenneth Branagh, carrega o cansaço de quem tentou antes e falhou. Friedrich Olbricht, nas mãos de Bill Nighy, hesita até o limite do insuportável, enquanto Ludwig Beck, interpretado por Terence Stamp, simboliza a velha elite militar presa à ideia de honra tardia. Tom Wilkinson dá a Friedrich Fromm uma ambiguidade corrosiva: ele prefere aguardar o vencedor antes de escolher um lado. Essas presenças constroem um retrato coletivo de um Estado que só se move quando a queda já parece inevitável.

Tempo, espaço e opressão silenciosa

A narrativa se organiza como um relógio em contagem regressiva, mas sem artifícios fáceis. O suspense cresce pela repetição de procedimentos, pela insistência em papéis carimbados, pela dependência de linhas telefônicas frágeis. Cada deslocamento entre a Toca do Lobo e Berlim amplia a sensação de atraso histórico. A encenação aposta em ambientes fechados e corredores longos, reforçando a ideia de um poder que se sufoca dentro da própria engrenagem. A violência quase não aparece, mas está sempre implícita na urgência dos olhares e na rigidez das posturas militares.

O filme insiste em lembrar que o nazismo não caiu por iluminação ética interna, e sim por derrota militar externa. Resta a sensação amarga de que o gesto foi necessário, ainda que inútil. Singer não oferece redenção nem espetáculo da tragédia. O que fica é a pergunta incômoda sobre quantas estruturas autoritárias sobrevivem justamente porque todos aguardam o momento perfeito para agir.