Filme eletrizante com Tom Cruise na Netflix transforma adrenalina em combustível nas suas veias

A vida de Barry Seal, interpretado por Tom Cruise, começa a se desorganizar no instante em que ele decide transformar pequenos desvios em um método de sobrevivência. O piloto, acostumado a rotas comerciais previsíveis, enxerga nos charutos contrabandeados não apenas renda extra, mas uma chance de escapar de uma rotina que considera estagnada. Essa brecha é suficiente para atrair Monty Schafer, vivido por Domhnall Gleeson, que surge como a figura que abre a porta para uma sucessão de escolhas cada vez mais arriscadas. Não existe sedução ideológica nesse convite: apenas a promessa de utilidade. O protagonista aceita e, a partir daí, sua autonomia se dilui pouco a pouco.

As missões fotográficas sobre a América Central funcionam como ponto de partida para algo mais complexo. O contato com Manuel Noriega o transforma em mensageiro de informações estratégicas, e a aproximação com o cartel de Medellín empurra sua trajetória para um território onde a improvisação vale mais do que qualquer código moral. Barry passa a operar como um agente de múltiplos interesses, lidando com homens que enxergam nele uma ferramenta descartável. A entrada dos Contras na equação aprofunda essa fragmentação: agora ele transporta armas, drogas, dinheiro e expectativas incompatíveis, tudo ao mesmo tempo.

A dinâmica que se estabelece com os amigos que recruta como pilotos reforça um aspecto central do personagem: a crença de que problemas só precisam ser administrados, nunca resolvidos. O acúmulo de rotas clandestinas, pousos improvisados e entregas simultâneas não o conduz a reflexão alguma. Ele limita-se a contornar os obstáculos, convencido de que a própria habilidade basta para afastar consequências. O enriquecimento acelerado reforça essa ilusão. O dinheiro se multiplica com rapidez suficiente para desorganizar a vida familiar, transformar a casa em um depósito de notas e criar uma sensação artificial de vitória.

Os órgãos federais, que observam tudo com interesse seletivo, protegem Barry enquanto ele presta algum tipo de serviço útil. Quando essa utilidade se esgota, o cerco se fecha. A CIA demonstra a mesma frieza com que o recrutou, e a DEA e o FBI surgem não como inimigos morais, mas como engrenagens que finalmente se movimentam após longo período de conveniência. Nesse momento, o protagonista descobre que não possui aliados, apenas circunstâncias favoráveis que agora se desfizeram. Sua prisão, marcada pela multiplicidade de agentes que reivindicam jurisdição, evidencia a ambiguidade de quem serviu a todos e pertenceu a ninguém.

O longa dirigido por Doug Liman adota um ritmo acelerado e cede ao humor ocasional para suavizar temas que, analisados em detalhe, revelam a profundidade das contradições políticas envolvidas. A leveza aparente funciona como camada estética, não como investigação moral. Tom Cruise interpreta Barry Seal com uma energia constante, mas sua leitura privilegia o carisma em detrimento do desgaste psicológico. Essa escolha contribui para que o personagem soe menos complexo do que poderia ser, embora mantenha a eficiência de um protagonista que movimenta a narrativa sem questionar a própria trajetória.

Feito na América, ao retratar um homem que se beneficia do caos enquanto acredita controlá-lo, ilustra a lógica de instituições que não hesitam em empurrar intermediários para o limite e depois descartá-los. O filme sugere que a fronteira entre oportunismo individual e manipulação estatal é mais estreita do que se costuma admitir. O que permanece, ao final, é a constatação de que Barry Seal não foi vítima nem herói: apenas alguém que confundiu oportunidade com imunidade e pagou por acreditar nessa fantasia.