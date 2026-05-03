Um texto histórico

Já foi o tempo em que, quando se queria falar bem de algum evento, se usavam adjetivos como sensacional, incrível, maravilhoso, inesquecível, muito bom, ótimo ou até do caralho! Para se falar mal, o adjetivo era péssimo, horrível, horroroso, tétrico ou o meu preferido: uma bosta!

Agora, quando se quer comentar positiva ou negativamente alguma coisa que aconteceu, algum fato que rolou, o que a imprensa elegeu como seu preferido é dizer que o evento foi histórico. Basta ser um clássico de futebol disputado, mesmo sendo de meio de campeonato, mesmo que nenhum dos times esteja almejando grandes coisas, e, no dia seguinte, a manchete estampada no jornal grita que foi um jogo histórico.

Basta acontecer um show de um artista estrangeiro qualquer, em que o astro solta um “I love Brasil!” entre dois hits, e já vem um crítico dizer que foi um show histórico. Basta uma frase polêmica solta por um político que deveria estar preso, e já vêm os comentaristas de política avaliar que é uma declaração histórica. Basta uns gritos a mais em um debate meio mequetrefe entre dois candidatos que não têm nada a dizer a não ser acusar um ao outro, e já se declara ser um debate histórico.

A verdade é que o adjetivo histórico ficou comum. Qualquer coisa hoje em dia já é histórica, mesmo que, na semana seguinte, ninguém mais fale sobre o fato. A História tem sido muito maltratada, praticamente humilhada. Qualquer bobagem é histórica!

Então, para resolver essa questão, eu proponho que se mude o adjetivo, saindo das aulas de História e passando para outras aulas igualmente importantes. Assim, a História deixaria de ter que arcar com todo esse peso extra, dividindo um pouco com a Geografia, a Matemática, o Português e outras matérias. Alguns exemplos do que estou dizendo:

Geografia

“O jogo foi geográfico!” Para um clássico regional que acontece várias vezes ao ano na mesma cidade.

Português

“O discurso foi gramatical!” Para a rara fala de um político sem nenhum erro de português.

Matemática

“O debate foi matemático!” Para um debate em que os contendores ficam esgrimindo números e dados para provar as suas teses.

Educação Física

“O show foi atlético!” Para o show de um artista internacional cheio de músicas chochas, mas com muitas danças que exigiram um tremendo preparo físico.

Gente, vamos deixar a História na dela. Vamos deixar a História em paz!