Thriller de ação eletrizante com Mark Wahlberg, no Prime Video, é o pacote completo do entretenimento

Em “Jogo Sujo”, dirigido por Shane Black, Parker (Mark Wahlberg) aceita organizar um assalto de grandes proporções em Nova York, mas precisa lidar com uma ameaça inesperada que coloca sua equipe e o próprio plano em risco. Parker é um ladrão metódico, alguém que não entra em jogo sem conhecer todas as variáveis. Quando recebe a proposta, ele faz o que sabe fazer melhor: monta uma equipe eficiente e define cada etapa da operação.

Ao seu lado estão Grofield (LaKeith Stanfield), responsável por acessar informações estratégicas, e Zen (Rosa Salazar), que atua com inteligência e frieza nas decisões mais delicadas. O plano parece sólido, com funções bem distribuídas e um objetivo: executar o roubo sem deixar rastros.

Preparação

A preparação ocupa boa parte do início, mostrando como cada detalhe importa. Parker impõe ritmo e disciplina, mas nem todos seguem com a mesma confiança. Grofield, por exemplo, prefere arriscar um pouco mais para ganhar vantagem, enquanto Zen observa e corrige falhas antes que se tornem problemas maiores. Essa diferença já cria uma tensão interna, pequena no começo, mas suficiente para indicar que a equipe não funciona tão alinhada quanto parece.

A situação muda quando surge a interferência da máfia local. Parker percebe que o alvo do grupo também interessa a outros, e isso muda completamente o cenário. O que antes era um trabalho controlado passa a envolver risco constante. Ele tenta manter o plano original, mas precisa fazer concessões para evitar atritos maiores. A operação deixa de ser apenas um roubo e vira um jogo de sobrevivência dentro de um território que não pertence a eles.

Grofield em destaque

Grofield ganha destaque nesse momento ao buscar novas informações, mesmo sabendo que está se expondo. Sua atitude aumenta as chances de sucesso, mas também a pressão sobre todos. Parker começa a desconfiar até dos próprios aliados, já que qualquer movimento fora do previsto pode comprometer o grupo inteiro. Zen, por outro lado, tem uma postura mais racional, tentando equilibrar as decisões e evitar que o nervosismo tome conta.

O filme caminha nessa instabilidade. Cada vez que eles avançam, vem acompanhado de um novo problema, e a sensação é de que o plano está sempre à beira de falhar. Há momentos em que o grupo precisa decidir se continua ou se abandona tudo, e essas escolhas nunca são simples. Parker insiste em seguir adiante, sustentando a ideia de que parar agora significaria perder mais do que continuar.

Quando a execução começa, a tensão se intensifica. O acesso ao alvo acontece, mas nada sai exatamente como o previsto. Obstáculos aparecem, exigindo improviso e decisões rápidas. Parker precisa ajustar o plano em tempo real, redistribuindo tarefas e confiando em pessoas que já demonstraram não ser totalmente previsíveis. Grofield enfrenta situações delicadas ao tentar manter o controle de sua parte, enquanto Zen assume uma posição mais ativa para evitar que tudo desmorone.

Conflitos

Há também um humor discreto em meio ao caos, especialmente nas interações entre os personagens. É algo que humaniza o grupo. Eles erram, discutem e hesitam. Não são figuras inalcançáveis, e isso torna o conflito mais interessante. Em vez de heróis infalíveis, o filme apresenta profissionais tentando fazer seu trabalho enquanto lidam com limitações muito reais.

A reta final concentra as consequências dessas escolhas. Parker percebe que já não tem o controle absoluto que imaginava no início. Ele tenta liderar a operação até o fim, mas precisa lidar com o impacto das decisões tomadas ao longo do caminho. Zen passa a priorizar a segurança, enquanto Grofield enfrenta o peso das próprias apostas. O grupo já não trabalha em unidade, e isso influencia o resultado.

Ao acompanhar Parker e sua equipe, o filme constrói uma narrativa tensa, prática e, em vários momentos, surpreendentemente humana, onde o maior risco não está no alvo, mas em quem está ao seu lado.