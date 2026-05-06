Um pesadelo real demais: o faroeste moderno com Kevin Costner e Diane Lane, na Netflix

Em “Deixe-o Partir”, Kevin Costner interpreta George Blackledge, um ex-xerife que vive com a esposa Margaret, vivida por Diane Lane, em um rancho tranquilo nas montanhas. A rotina dos dois muda completamente quando o filho do casal morre, deixando para trás a esposa Lorna, interpretada por Kayli Carter, e um menino pequeno. Quando Lorna se envolve com outro homem e decide partir com o filho para uma região remota, o casal percebe que o contato com o neto está em risco e decide agir.

A decisão de viajar não vem com entusiasmo, mas com urgência. Margaret assume a iniciativa. Ela entende que esperar significa perder espaço na vida do neto. George, mais cauteloso, acompanha, ainda avaliando até onde vale ir. A estrada é um primeiro filtro: poucas informações, pistas frágeis e um destino que parece sempre um pouco mais distante do que o esperado. Cada parada traz respostas incompletas e aumenta a sensação de que estão entrando em território onde não têm controle.

Destino inesperado

Ao chegarem, encontram a família Weboy. O ambiente já impõe um tipo de silêncio desconfortável. A casa é isolada, o movimento é restrito e todos parecem seguir uma cultura interna que não depende de regras externas. Blanche Weboy, interpretada por Lesley Manville, comanda tudo com firmeza. Ela não precisa levantar a voz. Basta um olhar, uma pausa, uma resposta curta para deixar claro quem decide ali.

Margaret tenta se aproximar de Lorna, mas cada conversa acontece sob vigilância. A presença constante de Blanche limita qualquer troca real. Lorna aparece hesitante, dividida entre a nova vida e o passado que ainda não conseguiu abandonar completamente. O acesso ao neto passa a depender de autorização, e isso muda completamente o papel dos avós: eles deixam de ser família e passam a ser visitantes tolerados.

Ameaça silenciosa

George observa mais do que fala. A experiência como policial ajuda a identificar padrões de controle. Ele percebe que não dá para improvisar. Cada movimento precisa ser calculado, porque qualquer passo em falso pode fechar portas que já estão entreabertas por pouco. Margaret, por outro lado, insiste na aproximação emocional. Ela tenta lembrar Lorna de quem ela era antes daquela casa, antes daquela família.

A tensão cresce sem pressa, construída em detalhes pequenos: uma conversa interrompida, um pedido ignorado, uma presença que se torna incômoda. O filme trabalha bem essa sensação de que algo está errado mesmo quando nada explícito acontece. É um tipo de ameaça que não precisa ser anunciada, porque está no comportamento de cada personagem.