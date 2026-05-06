O romance mais bonito e realista do século 21 está na Netflix

“Vidas Passadas”, dirigido por Celine Song, começa em Seul acompanhando Nora, ainda chamada de Na Young, interpretada por Greta Lee, e Hae Sung, vivido por Teo Yoo. Os dois têm cerca de doze anos, estudam juntos e passam boa parte do tempo caminhando pelas ruas da cidade depois da escola. Existe carinho, cumplicidade e uma intimidade muito típica da infância, aquela fase em que duas pessoas acreditam sinceramente que continuarão lado a lado para sempre. A diferença é que os adultos costumam estragar esse tipo de plano sem pedir autorização.

Quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul para tentar uma vida nova no Canadá, a menina perde amigos, idioma, rotina e até o próprio nome. A mudança interrompe qualquer possibilidade de continuidade entre ela e Hae Sung. Eles ainda tentam manter contato durante algum tempo, mas a distância, o fuso horário e o crescimento inevitável acabam impondo outro ritmo às suas vidas. Cada um segue por caminhos diferentes enquanto o tempo transforma lembranças em algo cada vez mais difícil de alcançar.

Celine Song conta essa primeira parte com enorme delicadeza. Ela evita dramatizar excessivamente a separação porque entende que o peso daquela ruptura aparece justamente na simplicidade. Não há grandes cenas de despedida nem discursos emocionados. Há apenas duas crianças percebendo, sem maturidade suficiente para entender direito, que talvez nunca mais consigam ocupar o mesmo espaço na vida uma da outra.

Videochamadas e vidas incompletas

Anos depois, Nora já vive em Nova York e trabalha como dramaturga. Ela construiu uma carreira, fala inglês fluentemente e parece integrada à cidade. Hae Sung permaneceu na Coreia do Sul, cumpriu serviço militar, começou a trabalhar e levou uma vida relativamente comum. O reencontro acontece por acaso, quando ele encontra Nora nas redes sociais e decide procurá-la.

A partir desse momento, o filme ganha outro tipo de tensão. Eles começam a conversar por videochamadas quase diariamente, tentando recuperar uma proximidade interrompida havia muitos anos. As conversas acontecem sempre em horários ruins. Enquanto um termina o dia, o outro está começando a rotina. Quando Nora quer dormir, Hae Sung ainda procura assunto. Quando ele tenta encaixar uma conversa mais longa, ela está ocupada trabalhando.

É curioso perceber como o filme transforma pequenos detalhes em desconfortos emocionais bastante concretos. Uma internet lenta, um horário incompatível ou uma ligação encerrada cedo demais produzem frustrações silenciosas que qualquer adulto reconhece imediatamente. Os dois tentam sustentar aquela conexão, mas a vida prática continua exigindo espaço. E a vida prática, infelizmente, costuma ganhar quase todas as discussões.

Nora decide interromper o contato por um período. Ela entende que está emocionalmente presa a uma possibilidade que nunca conseguiu existir de verdade. Enquanto isso, Hae Sung continua seguindo sua rotina na Coreia do Sul. Nenhum deles vive uma tragédia. O sofrimento vem justamente da percepção de que talvez o amor mais importante da vida tenha acontecido na hora errada. Poucas coisas são mais irritantes do que isso.

A chegada em Nova York

O filme muda novamente quando Hae Sung viaja para Nova York vinte anos depois da separação inicial. Dessa vez, porém, Nora está casada com Arthur, interpretado por John Magaro, um escritor americano gentil, inteligente e perfeitamente consciente de que existe algo delicado acontecendo diante dele.

Arthur poderia facilmente virar um marido ciumento e desagradável apenas para facilitar o drama romântico. O roteiro escolhe um caminho mais interessante. Ele observa, escuta e tenta compreender aquele vínculo antigo entre Nora e Hae Sung sem transformar a situação numa disputa infantil. Existe até um humor discreto em alguns diálogos, especialmente quando Arthur admite se sentir estranho ao perceber que talvez esteja dividindo espaço com uma história que começou muito antes de sua chegada.

Durante alguns dias, Nora e Hae Sung caminham por Manhattan, visitam bares, jantam juntos e conversam sobre o que suas vidas se tornaram. O filme dedica bastante tempo a essas caminhadas, e faz sentido. Cada rua percorrida pelos dois funciona como uma tentativa silenciosa de recuperar intimidade. Só que agora existem limites muito mais concretos. Nora possui um casamento estável. Hae Sung vive em outro país. O passado continua presente entre eles, mas a vida adulta exige consequências que a adolescência não precisava administrar.

“Vidas Passadas” entende que sentimentos antigos raramente aparecem de maneira cinematográfica. Muitas vezes eles surgem em silêncios desconfortáveis, conversas interrompidas e olhares demorados demais durante um jantar aparentemente comum. Greta Lee trabalha isso com enorme precisão. Nora quase nunca verbaliza completamente o que sente, mas a atriz consegue transmitir cansaço, carinho, dúvida e culpa apenas mudando discretamente o tom da voz.

Teo Yoo também encontra equilíbrio difícil. Hae Sung poderia virar uma fantasia romântica idealizada, aquele homem perfeito guardado intacto pela memória. O ator evita esse caminho e interpreta o personagem como alguém real: inseguro, tímido e claramente frustrado por perceber que talvez tenha passado anos alimentando uma possibilidade impossível.

Amor, tempo e escolhas difíceis

Existe uma palavra coreana muito importante dentro do filme: “In-Yun”. Segundo a explicação apresentada por Nora, seria algo ligado às conexões construídas entre pessoas ao longo de diferentes vidas. O conceito aparece em alguns momentos, mas Celine Song toma cuidado para não transformar a história numa fantasia espiritual. O interesse dela está muito mais naquilo que as pessoas fazem, ou deixam de fazer, enquanto tentam preservar certas relações.

O aspecto mais bonito de “Vidas Passadas” está justamente nessa honestidade emocional. O filme não oferece soluções confortáveis, nem tenta convencer o público de que existe uma escolha perfeita aguardando os personagens. Nora ama Arthur. Também ama Hae Sung de alguma maneira. E talvez essa seja a parte mais adulta da história: compreender que sentimentos coexistem mesmo quando a vida prática não permite acomodar todos eles.

A despedida entre Nora e Hae Sung evita sentimentalismo excessivo. Não há grandes revelações nem cenas pensadas para arrancar lágrimas à força. Há apenas duas pessoas olhando uma para a outra depois de vinte anos de encontros interrompidos, percebendo que certas conexões permanecem importantes mesmo quando já não existe espaço para transformá-las em futuro.