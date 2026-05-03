Francisco J. C. Dantas escreveu uma obra grande demais para caber no esquecimento

O escritor de hoje aprendeu um pequeno ritual. O livro aparece antes de ser lido. A capa numa fotografia limpa, o marcador entre as páginas, a xícara ao lado, a frase sublinhada antes que o romance tenha tempo de assentar no corpo. Depois vêm os vídeos curtos, as mesas, as perguntas sobre processo criativo, a intimidade ensaiada entre autor e público. Durante muito tempo, um escritor pôde se esconder atrás da obra. Agora é chamado a comparecer. Precisa ter rosto. Precisa ter voz fora do livro. Precisa cuidar do próprio vulto.

Francisco J. C. Dantas parece vir de outro lugar. Não de um lugar puro, nem de uma torre silenciosa. Isso seria fácil demais. O que nele destoa é o ritmo. Sua obra cresceu numa velocidade que hoje soa estranha: escuta longa, frase cavada, memória sem limpeza. Nascido em Riachão do Dantas, em Sergipe, em 1941, foi professor de literatura brasileira e portuguesa na Universidade Federal de Sergipe. Mestre pela UFPA e doutor pela USP, chegou à ficção aos 50 anos, em 1991, com “Coivara da Memória”. O livro não se comporta como estreia. Já vem cheio de casa, parente morto, terra, vergonha, fala guardada. Antes da primeira página, alguma coisa ali já tinha vivido muito.

O romance entrou carregado de vozes, fuligem, restos de família. Nada parecia improvisado para conquistar lugar. Tinha peso de coisa guardada, não como manuscrito esquecido numa gaveta, mas como experiência que ficou anos pegando cheiro, escurecendo, juntando sedimento. Depois vieram “Os Desvalidos”, “Cartilha do Silêncio”, “Sob o Peso das Sombras”, “Cabo Josino Viloso”, “Caderno de Ruminações”, “Uma Jornada Como Tantas” e “Moeda Vencida”. O conjunto não parece carreira de autor com pressa de aparecer. Parece uma volta teimosa aos mesmos pontos duros da literatura brasileira. Terra. Mando. Culpa. Pobreza. Memória. Vergonha. Fala herdada. Família.

Contra o regionalismo de vitrine

Chamar Dantas de regionalista pode ajudar no começo. Depois começa a atrapalhar. A palavra abre uma porta e, se o leitor não toma cuidado, fecha a mesma porta por dentro. Em certos usos, regionalismo vira cercado. Parece dizer que alguns autores escrevem literatura e outros escrevem origem. Que o centro produz obra e a margem produz documento. Que nascer de um chão preciso reduz o tamanho de uma voz. Na entrevista que concedeu ao jornal literário “Rascunho”, a questão já aparecia sem disfarce: como criar uma obra ligada ao meio rural num mundo cada vez mais urbano e conectado? A pergunta toca num ponto antigo. Quem, no Brasil, recebe o direito de falar a todos?

Dantas vem do interior sergipano, da oralidade rural, das casas onde o silêncio pesa como móvel escuro, das paisagens em que a autoridade não precisa levantar a voz. Nada disso é decoração. Também não serve como cerca. O interior, em seus livros, não aparece para ser reconhecido pelo leitor como paisagem típica. Há chão, cheiro, fala, ruína. E tudo isso pesa sobre as pessoas. Uma casa abriga, mas também julga. A família dá nome, comida, pertencimento, mas também ensina o corpo a baixar a cabeça antes mesmo que ele saiba por quê. A terra sustenta e prende. Em Dantas, essas coisas não ficam atrás dos personagens. Entram na frase. Mudam o jeito da lembrança, o jeito da culpa, o jeito de uma voz demorar antes de sair.

Por isso sua literatura ainda incomoda. O Brasil gosta de contar a modernização como reforma de fachada. A casa velha caiu, o asfalto chegou, o celular acendeu no bolso, a universidade se abriu para outras vozes, as cidades cresceram, a vida pública ganhou palavras novas. Mas certas formas de mando duram mais que os objetos que as representavam. O mando doméstico sobrevive sem o patriarca clássico. O favor sobrevive sem o velho coronel. A submissão troca de gesto. A família continua sendo, para muita gente, o primeiro lugar onde se aprende a amar com medo. Dantas não faz discurso sobre isso. Põe essa pressão na língua.

A memória não vem limpa

“Coivara da Memória” continua sendo a grande porta de entrada porque o título já traz uma imagem inteira. A coivara é fogo na terra. Queima-se o resto vegetal, limpa-se o terreno, deixa-se a cinza para que outra coisa nasça. A imagem tem violência e continuação. Não há nela a doçura de uma recordação bonita. A memória, em Dantas, não aparece como fotografia antiga. Aparece como fumaça no tecido, marca no chão, resto que alimenta e suja. O passado não volta para ser admirado. Volta porque nunca foi embora direito.

Francisco J. C. Dantas, autor de Coivara da Memória (Alfaguara, 360 páginas), romance que o consagrou como uma das vozes mais densas da literatura brasileira contemporânea

Ao falar ao “Rascunho”, o próprio Dantas deu à memória uma imagem mais úmida que a da coivara. Disse que ela é “o olho d’água” que supre sua sede. A frase acrescenta água à cinza. Em sua literatura, a memória arde e abastece. Alimenta a escrita, mas não a pacifica. O escritor bebe ali, só que a água vem com barro, folha, resto de raiz.

Isso o afasta da cultura que vende memória como conforto. O passado hoje circula em filtros que envelhecem imagens, músicas usadas como cápsulas sentimentais, fotografias automáticas oferecidas pelo celular, objetos antigos transformados em decoração afetiva. Existe uma fome real nisso. O presente cansa. A velocidade mói. Um mundo que troca de senha, ferramenta e vocabulário a cada semana faz qualquer vestígio de permanência parecer abrigo. O leitor apressado nem sempre é vazio. Muitas vezes está exausto. Procura uma superfície onde apoiar a testa.

Dantas não entrega esse açúcar. Sua literatura não devolve infância arrumada, Brasil de varanda, origem limpa. A memória que ele trabalha vem áspera. Há afeto ali, mas misturado a dívida, ressentimento, dependência, obediência. A casa de sua ficção não é a da fotografia amarelada. É a casa em que alguém deixou de falar, em que uma ordem continuou funcionando depois de perder o nome, em que o morto ainda ocupa cadeira.

A tradição anterior ajuda a enxergá-lo melhor, desde que não vire vitrine de erudição. José Lins do Rego, em “Fogo Morto”, acompanhou o fim de um mundo rural sem enfeitar o engenho nem absolver seus donos. Graciliano Ramos, em “São Bernardo”, mostrou como a propriedade pode endurecer um homem até deixá-lo incapaz de tocar a própria vida sem estragá-la. João Guimarães Rosa, em “Grande Sertão: Veredas”, tirou o sertão da caricatura e o levou para uma língua em que Deus, diabo, amor e medo disputam espaço. Dantas passa perto deles, mas não entra pela porta principal. Seu caminho é mais abafado. Menos clarão, mais quarto fechado. Menos travessia épica, mais lembrança voltando sem licença.

Na Flip de 2012, Dantas falou de literatura social sem entregar o romance ao panfleto nem ao consolo. Numa mesa sobre imaginação engajada, disse que “Literatura não pode ser discurso de autoajuda, mas também não pode ser cor-de-rosa”. A frase mostra bem onde ele pisa. Literatura, para ele, não deve virar sermão nem enfeite.

A comparação com Raduan Nassar ronda, sobretudo por “Lavoura Arcaica”. Família, culpa, autoridade, desejo, religião, linguagem alta e febril. A aproximação ajuda, mas também engana. Raduan põe fogo na casa pelo excesso do verbo, pelo choque entre lei paterna e corpo insurgente. Dantas trabalha com uma queima mais funda, ligada à memória rural, à fala que vem de longe, à dureza de uma formação brasileira que fere sem precisar explodir. Em seus livros, o ar já chega carregado. A frase respira poeira antiga.

Essa frase é parte central da força e da dificuldade. Dantas não escreve para deslizar. A prosa obriga o leitor a mudar de marcha. Há palavras com barro agarrado. Há construções que guardam a torção da fala, o peso de uma memória que não anda em linha reta. No “Rascunho”, o próprio autor falou dos “tropeços de linguagem” como parte de uma literatura que não quer ser padronizada e luta contra a mesmice. A dificuldade vem do barro do livro. Uma experiência quebradiça não pediria prosa polida demais. Uma família cheia de zonas mortas não se conta como relatório. Uma terra atravessada por dependência, pobreza e orgulho não cabe numa frase lisa.

Um escritor difícil de domesticar

O preço disso é real. Dantas não circula fácil. Sua obra resiste à frase de divulgação, ao card inspirador, à recomendação ligeira. Não combina bem com o consumo em que o livro precisa ser explicado antes de ser lido. Alguns escritores se deixam resumir sem grande perda. Com Dantas, o resumo tira justamente o que sustenta a experiência: o ritmo, o peso da frase, o modo como a memória se organiza sem obedecer completamente ao leitor. Sua literatura pede demora. Hoje, demora virou privilégio, disciplina ou teimosia.

Seria cômodo transformar essa dificuldade em medalha. Parte da crítica literária parece satisfeita demais com seus autores pouco lidos. Faz da falta de leitores uma prova de valor, como se o esquecimento confirmasse a pureza da obra. Isso também é preguiça. Dantas não cresce porque é menos lido do que deveria. Cresce porque aguenta leitura, releitura, aproximação lenta. Reconhecido o bastante para não ser novidade, pouco frequentado o bastante para continuar parecendo segredo, ocupa um lugar ruim para o mercado e bom para a literatura.

A cultura digital, que empobrece tanta coisa, também abre portas. Um romance difícil pode reaparecer por vias tortas. Um leitor pode encontrar “Coivara da Memória” depois de um trecho compartilhado sem muito cuidado. Um professor pode levar “Os Desvalidos” a uma turma que jamais o procuraria sozinha. Uma reedição pode recolocar um nome em movimento. A entrada não precisa ser nobre. Precisa apenas não mentir sobre a casa. Quem entra em Dantas esperando folclore, consolo identitário ou nostalgia rural tropeça logo no primeiro cômodo.

Sua literatura não oferece alívio. Por isso é tão difícil de domesticar. Não confirma o leitor em sua melhor imagem. Não transforma origem em amuleto, sofrimento em lição limpa, memória em cura. Ela agrava. Depois de Dantas, palavras gastas voltam a machucar. Família deixa de ser palavra morna. Terra deixa de ser paisagem. Silêncio deixa de ser ausência. Memória deixa de ser arquivo.

Essa aspereza ajuda a explicar a força de um escritor sem preocupação de parecer atual. Dantas não escreve com o vocabulário do momento, não se pendura nas urgências da temporada, não adapta os livros ao barulho cultural. Ainda assim, toca o presente porque escreve numa zona que o presente não conseguiu desmontar. O Brasil continua organizado por relações antigas, mesmo quando troca a mobília. O sangue familiar ainda negocia com poder. O favor ainda atravessa instituições. A vergonha ainda educa. A autoridade ainda se esconde sob palavras afetuosas. A casa ainda manda, mesmo vendida, demolida ou abandonada.

Há uma parte da biografia que importa sem virar anedota. Dantas foi professor de literatura. Estudou. Leu. Chegou à ficção com formação sólida, mas seus romances não cheiram a gabinete fechado. O saber aparece no trato com a língua, no conhecimento da tradição, no cuidado de quem sabe que escrever sobre o interior brasileiro não é recolher cor local, mas tocar uma ferida comprida. O professor não sufoca o romancista. O romancista devolve ao professor aquilo que a experiência tem de difícil, áspero, pouco obediente.

Sua discrição também precisa ser olhada sem romantização. É fácil montar a figura do escritor reservado: o homem longe dos centros, fiel à obra, indiferente à vaidade, último guardião de uma literatura séria. Essa imagem sai limpa demais. Nenhum escritor vive fora da edição, da recepção, do esquecimento. A distância do ruído pode proteger uma obra, mas também pode empurrá-la para a sombra. O silêncio nem sempre é virtude. Às vezes é falta de crítica, de leitores, de país atento.

Dantas permaneceu nesse ponto difícil. A lentidão que afasta parte dos leitores também deu liga à obra. A discrição que preserva os livros pode deixá-los longe demais de quem precisaria encontrá-los. A literatura brasileira perde quando deixa escritores exigentes circularem apenas entre especialistas, conterrâneos devotos e leitores obstinados. Um autor não precisa virar celebridade para ser lido com mais consequência. O problema é que a literatura costuma receber dois destinos pobres, virar espetáculo ou ficar guardada como relíquia.

Dantas ficou ali, num lugar difícil de vender e difícil de ignorar. “Cartilha do Silêncio” já anuncia, no título, um dos nervos de sua ficção. O silêncio ali não é pausa bonita. É sobrevivência, violência, herança, disciplina. “Os Desvalidos” amplia o olhar para figuras lançadas à margem da ordem, sem transformá-las em símbolo piedoso. “Moeda Vencida”, publicado pela Alfaguara em 2022, quando o autor já passava dos 80 anos, mostra que sua relação com a linguagem e a memória não se esgotou no impacto inicial de “Coivara da Memória”. Alguns escritores passam a vida repetindo a primeira descoberta. Dantas retorna às mesmas terras para cavar em lugares diferentes.

O reconhecimento existe, embora não tenha feito de Dantas um nome de conversa fácil. Em 2000, recebeu, na Itália, o Prêmio Internacional da União Latina de Literaturas Românicas. A obra foi vista, premiada, estudada. Ainda assim, conserva algo de livro retirado de uma estante lateral, desses que exigem do leitor não só interesse, mas disposição física para entrar num ritmo que não negocia muito.

O que se encontra nessa escavação é um Brasil pouco disposto a desaparecer. Não o Brasil folclórico, domesticado pela distância, mas um país de feridas miúdas e fundas, transmitidas por gesto, frase, herança, medo. Um país onde a casa pode ser mais dura que a rua, onde a palavra do mais velho pesa mesmo quando ninguém mais acredita inteiramente nela, onde a pobreza não elimina o orgulho e o orgulho muitas vezes torna a pobreza mais cruel. Dantas escreve esse mundo sem piedade decorativa. Não o embeleza para vendê-lo como autenticidade. Não o despreza para parecer moderno.

O escritor que surge daí não é santo da margem, nem gênio escondido à espera de reparação pública. Essas figuras servem mal a ele. Francisco J. C. Dantas é melhor visto como alguém trabalhando num material que não amolece. Um homem que chegou tarde ao romance porque certas vozes precisaram envelhecer nele. Um autor que não usou o interior como tema pronto, mas como ouvido encostado no chão. Um romancista que entendeu que a língua brasileira, para dizer certas coisas, precisa aceitar seus caroços.

Enquanto a literatura se move entre vitrines, prêmios, lançamentos e aparições, sua obra continua queimando baixo. Não parada. Não intocada. Apenas pouco disposta a confundir velocidade com força. Ela fica ali, com cheiro de casa fechada, madeira antiga, terra queimada, roupa guardada, fala que atravessou gerações sem pedir autorização à língua lisa do presente. Quem chega perto procurando retrato regional encontra um espelho mais incômodo. Quem espera nostalgia encontra cinza quente. E a cinza, em Dantas, ainda suja a mão.