De Foucault a Alain Badiou: todo o acervo da lendária revista Filosofia Radical para download

A revista britânica Radical Philosophy é conhecida por levantar o debate e causar polêmica no meio filosófico desde 1972. De acordo com o site da publicação, ela foi fundada em resposta ao “descontentamento generalizado com a esterilidade da filosofia acadêmica na época, com o objetivo de fornecer um fórum para o trabalho teórico que surgiu na sequência dos movimentos radicais da década de 1960, na filosofia e em outros campos”.

Publicada três vezes ao ano, a revista é administrada por um editorial coletivo. Entre o conteúdo que veiculou ao longo das décadas, estão ensaios, entrevistas e artigos de importantes autores da filosofia, sociologia e política. Entre eles: Pierre Bourdieu, Judith Butler, Michèle Le Dœuff, Michel Foucault, Jacques Rancière, Axel Honneth, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean Laplanche, Michael Löwy, Antonio Negri, Richard Rorty, Peter Sloterdijk, Gayatri Spivak e Rick Turner.

Ao todo, o acervo é composto por 201 edições. Para visualizá-las gratuitamente, basta acessar o site da revista e selecionar a opção “Archive” e em seguida “Issues”. Ao selecionar a publicação deseja, o usuário é redirecionado a outra página. É possível realizar o download em formato PDF de cada ensaio separadamente, para isso basta clicar sobre o título e, depois, na opção “download the PDF”.

