4 filmes na Netflix que mostram o lado mais obscuro do capitalismo

O cinema é um espaço seguro e democrático para discutir os paradoxos do capitalismo contemporâneo. Histórias de ascensão meteórica de riqueza fácil se revela que não é apenas triunfo de indivíduos audaciosos, mas as engrenagens de um sistema que se alimenta da desigualdade e da exploração. A Revista Bula reuniu esses quatro filmes disponíveis na Netflix cujas narrativas expõe como a promessa de sucesso financeiro pode se tornar uma armadilha, levando personagens comuns a atravessar fronteiras éticas em nome de prestígio e sobrevivência.

Cada uma dessas produções traz à tona uma faceta distinta do capitalismo globalizado, mas se encontram na premissa de que a promessa de liberdade e ascensão se traduz, inevitavelmente, em novas formas de prisão. Esses personagens, movidos pela ambição, se veem emaranhados em contratos, dívidas, crimes e mentiras, revelando que o sonho de prosperidade quase sempre vem acompanhado de um preço invisível.

Esses filmes confronta questões que ultrapassam a ficção. Até que ponto a busca por status e riqueza justifica o abandono da ética? O que é ser livre e u mundo dominado pelo cônsul e pela competição infinita entre os indivíduos? Sobretudo, quem realmente paga as contas das decisões tomadas em nome do progresso? Essas narrativas são lembretes de que o capitalismo, em sua face mais sombria, não se limita a cifras ou mercados: ele invade corpos, vidas, estruturas, deixando rastros de sangue por onde passam, ultrapassando a esfera individual para uma coletividade.

Cripto Boy (2023), Shady El-Hamus Divulgação / Netflix Um jovem imigrante, vivendo à margem da sociedade, vê sua rotina se transformar quando é apresentado ao universo das criptomoedas. Envolvido por promessas de riqueza rápida e pela sedução de um mundo que parece oferecer uma chance de igualdade, ele mergulha de cabeça no mercado especulativo. No entanto, quanto mais se aproxima das figuras que dominam esse ambiente, mais se torna vítima de manipulações e ilusões. O que começou como um caminho para independência se revela um jogo perigoso, onde confiança e amizade são corroídas pela ganância. Sua trajetória acaba expondo como, por trás da promessa tecnológica, escondem-se desigualdades ainda mais cruéis.

Máfia da Dor (2023), David Yates Brian Douglas / Netflix Diante de dificuldades financeiras, uma mulher encontra uma saída inesperada ao se envolver em um esquema de vendas de medicamentos. Inicialmente motivada pela necessidade de sustentar a filha, ela rapidamente percebe que o negócio é mais lucrativo do que poderia imaginar. Junto a outros trabalhadores precarizados, cria uma rede que movimenta milhões e desafia a lógica de corporações poderosas. No entanto, à medida que o dinheiro cresce, também aumentam os riscos, as traições e a perseguição das autoridades. O que parecia ser apenas uma alternativa para sobreviver se transforma em uma teia de ilegalidades, forçando a protagonista a confrontar os limites de sua moralidade.

Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Tejinder Singh Khamkha / Netflix Um jovem motorista, nascido em uma família pobre da Índia, narra sua trajetória marcada por desigualdades sociais profundas. Trabalhando para uma família rica, ele observa de perto os contrastes entre luxo e miséria, ao mesmo tempo em que amadurece um desejo crescente de romper com o destino que lhe foi imposto. A convivência com seus patrões revela tanto as sutilezas da dominação quanto as oportunidades de subverter esse sistema. Decidido a não permanecer na condição de servo, ele toma uma atitude radical que redefine sua vida. Sua ascensão é, ao mesmo tempo, um triunfo pessoal e uma denúncia das estruturas implacáveis que moldam a sociedade.