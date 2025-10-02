4 melhores filmes de ação na Netflix

Quando se fala em ação, os streamings têm investido em títulos que não apenas entregam perseguições explosivas, tiroteios coreografados e lutas intensas, mas também elevam o gênero com propostas criativas e narrativas bem construídas. A Revista Bula selecionou na Netflix títulos que não se limitam a oferecer adrenalina pura; eles combinam espetáculo visual com histórias que exploram dilemas humanos, jogos de poder e escolhas difíceis. O espectador não é apenas levado pelo ritmo acelerado, mas também provocado a refletir sobre o que está em jogo além das explosões.

Os melhores exemplares do gênero conseguem equilibrar a tensão constante com personagens bem definidos, cujas motivações tornam cada cena ainda mais impactante. Em vez de depender apenas de efeitos visuais, essas produções trabalham com camadas narrativas, seja ao explorar o caos de um futuro distópico, seja ao mergulhar em tramas de espionagem que desafiam a lógica. Assim, a ação não é gratuita: é consequência de conflitos profundos que movem as histórias e dão densidade ao espetáculo.

Na plataforma, há quatro obras que se destacam justamente por essa combinação de energia e sofisticação. De viagens temporais que bagunçam a percepção do espectador a caçadas eletrizantes em cenários urbanos, passando por confrontos brutais em desertos apocalípticos, esses filmes revelam como a ação pode ser tão instigante quanto emocionante. Eles não apenas aceleram o coração, mas também mostram que, quando bem executado, o gênero é capaz de se tornar inesquecível.

Bullet Train (2022), David Leitch Divulgação / Columbia Pictures Um assassino azarado embarca em um trem-bala no Japão com a missão de recuperar uma maleta misteriosa. O que deveria ser uma tarefa simples rapidamente se transforma em um labirinto de encontros fatais, já que outros criminosos, cada um com objetivos próprios, estão a bordo. À medida que a viagem avança, alianças improváveis se formam e traições vêm à tona, enquanto o trem se torna palco de lutas frenéticas e diálogos afiados. Cada vagão reserva uma nova ameaça e a certeza de que ninguém está a salvo.

Resgate (2020), Sam Hargrave Divulgação / Netflix Um mercenário atormentado pelo passado aceita a perigosa missão de resgatar o filho sequestrado de um chefe do crime internacional. Em meio a uma cidade dominada por facções violentas, ele precisa atravessar ruas tomadas pelo caos e enfrentar inimigos dispostos a tudo para impedir sua fuga. A relação inesperada com o garoto o obriga a confrontar seus próprios fantasmas, enquanto a luta pela sobrevivência se torna cada vez mais brutal. No limite da resistência física e emocional, cada decisão pode ser a última.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente secreto recebe a missão de evitar uma catástrofe global, mas descobre que a ameaça não se limita ao presente: o inimigo manipula o tempo em uma guerra que desafia a lógica da realidade. Para cumprir seu objetivo, ele precisa aprender a lidar com a inversão temporal, enfrentando combates em que causa e efeito se confundem. Ao lado de aliados enigmáticos, mergulha em uma rede de espionagem internacional em que cada ação carrega consequências imprevisíveis. O futuro da humanidade depende de sua compreensão do impossível.