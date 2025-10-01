4 comédias inteligentes para assistir na Netflix

O riso quando aliado ao pensamento crítico transforma a comédia em um dos gêneros mais eficazes para explorar as contradições humanas. Diferente do que muita gente pensa, o gênero não serve para entretenimento. A comédia é uma observação afiada e cínica sobre a vida cotidiana. Filmes que nos convidam a rir do absurdo também nos fazem perceber as camadas profundas escondidas por trás do riso. A Revista Bula selecionou algumas produções na Netflix que usam a comédia não como um fim em si, mas como uma ferramenta de provocação.

Ver uma comédia inteligente é refletir sobre dilemas que reconhecemos em nós mesmos. As falhas, aspirações, frustrações e vínculos afetivos que aparecem revestidos de humor, mas que sempre apontam para a complexidade da vida real. Nesse encontro entre o cômico e o humano, que a longevidade de um filme não se esgota quando a piada acaba. A seguir, quatro títulos que provam que a comédia vai além do riso fácil.

Entre famílias caóticas, sistema financeiro em crise, encontros improváveis e investigações excêntricas, cada uma dessas obras revela uma faceta diferente do gênero. Eles nos fazem perceber que rir também é uma forma de observar, compreender e analisar o mundo ao nosso redor.

O Clube de Crime das Quintas-Feiras (2025), Chris Columbus Giles Keyte / Netflix Um grupo de amigos aposentados decide se reunir todas as quintas-feiras para investigar crimes não resolvidos, transformando o tédio da rotina em uma aventura inesperada. O que começa como uma atividade lúdica logo ganha contornos sérios quando se veem diante de um caso real, envolvendo vizinhos e segredos que se escondiam bem perto deles. Entre gafes, confusões e planos mirabolantes, precisam usar inteligência, sagacidade e até a experiência acumulada pela idade para avançar na investigação. O humor nasce da combinação entre a seriedade da tarefa e as trapalhadas do grupo, mas também da ternura com que lidam uns com os outros. O enredo, além de divertido, destaca a importância da amizade, da curiosidade e da vontade de permanecer ativo em qualquer fase da vida.

O Natal Extraordinário de Zoey (2021), Richard Shepard Divulgação / Lionsgate Uma jovem, após adquirir a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas através de músicas, se vê diante do desafio de organizar o primeiro Natal sem o pai, recentemente falecido. Enquanto tenta unir a família em torno da celebração, descobre que todos guardam dores, expectativas e segredos que ameaçam a harmonia da data. Dividida entre a saudade e o desejo de manter a tradição, precisa equilibrar as próprias emoções com as necessidades daqueles que ama. O dom musical, que parecia apenas uma peculiaridade, se transforma em um recurso para compreender o que cada um esconde por trás dos sorrisos. A narrativa acompanha o processo de luto, a dificuldade de aceitar mudanças e a importância de encontrar novos significados para manter viva a memória de quem partiu, sem perder a capacidade de celebrar.

David Contra os Bancos (2021), Fernando León de Aranoa Divulgação / Netflix Um grupo de trabalhadores descobre que foram enganados por um esquema financeiro e decide enfrentar um poderoso banco em busca de justiça. Liderados por um homem comum que se recusa a aceitar a derrota, eles se organizam para processar a instituição responsável pelo colapso que destruiu suas vidas. A luta, marcada por reuniões improvisadas, idas ao tribunal e estratégias muitas vezes desastradas, mistura indignação com situações absurdamente cômicas. À medida que enfrentam a burocracia e o desprezo das elites, os personagens revelam resiliência e solidariedade inesperadas. A narrativa expõe a desigualdade do sistema financeiro, mas o faz com leveza e ironia, mostrando como até mesmo os mais vulneráveis podem encontrar forças para desafiar estruturas aparentemente inabaláveis.