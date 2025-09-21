A linguagem das siglas

Outro dia, ficamos conhecendo um belo diálogo entre um pai e um filho, no qual, no meio da conversa, aparecia a sigla VTNC, que muita gente não conhecia e passou a conhecer. Talvez o filho tenha usado essa sigla porque, morando nos Estados Unidos há algum tempo, se acostumou ao uso de siglas — já que americano adora um acrônimo.
Se não ligou o nome à palavra, acrônimos são aquelas letras usadas para simplificar expressões, muito comuns nos States e copiadas por aqui. Com as redes sociais tomando conta da vida das pessoas, os americanos criaram siglas para tudo. São tantas que tem gente que se comunica apenas com esses acrônimos. Alguns dos mais usados são:
BFF — Nos States significa Best Friend Forever. Tem gente aqui no Brasil que acha que BFF deve ser um tipo de PF: o BFF, Bife, Fritas e Farofa.
LOL — Laugh Out Loud, usado para indicar que algo é engraçado. Há quem use LOL no Brasil, mas o normal é usar kkkk, hahaha, rsrsrs ou até aquele clássico hasshshsshshshs!
RAM — Random Access Memory, que em português chamamos de Memória RAM, ou seja, “Memória de Memória”.
OMG — Oh My God, que aqui pode ser substituído por um dos poucos acrônimos da nossa língua, o PQP, primo do VTNC.
Algumas dessas siglas estão bem em alta na América, como MAGA, que quer dizer Make America Great Again. Mas, depois da perseguição insana aos imigrantes e do tarifaço do Trump, já tem gente querendo trocar para MAHA (Make America Hated Again).
Tem também POTUS, que significa President Of The United States, mas algumas pessoas acabam trocando as letras e falam PUTOS. Depois dão como desculpa que sofrem de dislexia.
Aqui no Brasil tem gente que se acha superengajada no mundo corporativo porque chama o chefe de CEO, acrônimo para Chief Executive Officer. Até que, um dia, o sujeito faz uma merda qualquer no trabalho, leva uma tremenda bronca do chefe e descobre que CEO pode significar, em bom português, “Chefe Enrabador de Otários”. Mas aí não adianta mais: o otário já levou uma carcada daquele CEO.
Outra sigla que os americanos adoram é ASAP, que significa As Soon As Possible. Em bom português, poderia ser traduzido como: “É melhor sentar pra não cansar”. Exemplo: Trump vai remover as tarifas para o Brasil ASAP.
Um acrônimo muito conhecido é MILF. Se um homem disser que não sabe o que significa, você pode mandar um VTNC pra ele! Todos os homens sabem, mas fingem que nunca ouviram falar. Consulte o XVídeos para descobrir do que se trata.
Tem também GOAT — Greatest Of All Time, ou “o melhor de todos os tempos”, bastante usado para designar o maior jogador da história em qualquer esporte, como Michael Jordan, considerado o GOAT do basquete. O engraçado é que o acrônimo GOAT forma uma palavra que, em inglês, significa “bode”. Eu acho bem estranho que os americanos elogiem seus craques chamando-os de Bode. Mas, pensando bem, aqui no Brasil a gente costuma maltratar os nossos ídolos de tal forma que, por qualquer coisinha, já os chamamos de BESTAs — e isso nem é acrônimo de porra nenhuma.