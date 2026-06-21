O meu, o teu, o nosso vício

Celular vira extensão do corpo, sequestra a atenção e transforma trabalho, descanso e convivência em espera permanente por novidades.

Existem alguns vícios que tomam conta da nossa vida, mas a gente não percebe; ou, quando percebe, já está tão tomado por eles que fica difícil se livrar deles. Pois eu saquei que um desses vícios já tomou conta de mim e eu não sei se vou conseguir sair dessa. Pois é, eu estou completamente viciado em celular. Eu e todo mundo.

Passo o dia inteiro olhando para o aparelhinho e clicando e interagindo e postando e usando vários desses verbos especializados que se usam no celular. Não consigo deixar de consultar o meu iPhone a cada dez segundos para ver se alguma coisa nova rolou.

Será que chegou alguma mensagem nova? Mas eu já vi as mensagens há cinco segundos! Mas vai que rolou uma nova! Sim, chegou mais uma propaganda ou um amigo chato mandou um meme idiota. Que merda!

Será que chegou aquele e-mail salvador com aquela proposta boa de ganhar grana? É claro que não! O que veio foi um novo boleto.

Será que aconteceu alguma coisa no mundo e só eu não estou sabendo? Eu preciso saber! Se eu não souber, vou ficar para trás. Não, continua tudo a mesma merda!

Então, estou eu tentando escrever um texto no computador, algo como isso aqui, mas o celular fica me chamando: “Ei! Ei! Dá uma olhada aqui! Vê se tem novidades!” Eu paro de escrever e assisto a um vídeo supostamente engraçado que me mandaram.

A partir daí, fico meia hora no TikTok, assistindo a um vídeo atrás do outro, dancinhas, piadinhas, novelinhas de frutas, até que resolvo dar um basta, parar com aquilo. Antes de voltar ao texto, dou uma sacada no Instagram e passo mais meia hora assistindo a vários Reels.

Não é possível! Chega! Vou parar com isso e voltar ao texto! Não, peraí! Será que aconteceu alguma coisa nova no mundo?

O celular é um vício! Por que eu preciso estar o tempo todo com ele na minha mão? Esse aparelho já faz parte do meu corpo, estou sempre agarrado a ele, é uma extensão da minha mão.

Quando eu solto o aparelho, é como se alguma coisa estivesse faltando. Ficar com o celular sem bateria é como estar com a mão dormente; incomoda demais!

Eu preciso fazer alguma coisa urgente: será que já existe algum tratamento para esse vício? Vou dar uma olhada aqui no meu celular e daqui a pouco eu falo para vocês. Ei, peraí, recebi uma mensagem com um vídeo…