5 filmes de ficção científica no Prime Video que você ainda não viu e que vão te deixar perplexo

A ficção científica é um dos gêneros mais férteis para explorar não apenas o futuro, mas também as contradições e fragilidades do presente. O Prime Video reúne obras que não seguem necessariamente o caminho óbvio dos grandes blockbusters, mas que ousam investir em narrativas mais intimistas, experimentais e provocadoras. São histórias que, em vez de depender de efeitos visuais monumentais, apostam em dilemas humanos e em conceitos que mexem com nossa percepção de realidade, tempo e identidade. Assistir a esses filmes é se permitir questionar até que ponto nossas certezas resistiriam se a lógica cotidiana fosse subitamente rompida.

O ponto comum dessas obras é a maneira como desafiam o espectador a interpretar o que está diante dos olhos. Mais do que apresentar futuros distantes ou mundos distópicos, esses enredos mexem com as estruturas da experiência individual, explorando universos paralelos, distorções temporais e realidades que se fragmentam sob nossos pés. A ficção científica aqui deixa de ser apenas espetáculo para se tornar exercício mental, um convite a imaginar alternativas desconcertantes para situações aparentemente triviais. É nesse espaço entre o ordinário e o impossível que reside o impacto.

Por isso, a seleção que destacamos vai além do entretenimento. São filmes que permanecem na memória justamente porque não entregam respostas prontas, mas criam desconforto e fascínio em igual medida. Ao propor dilemas que parecem insolúveis e desenhar atmosferas onde a fronteira entre realidade e ilusão se esvai, eles forçam uma reflexão inevitável: será que compreendemos de fato o mundo em que vivemos ou apenas habitamos uma versão conveniente dele? Se a ficção científica nasceu como gênero especulativo, aqui ela se apresenta como espelho e labirinto, capaz de deixar qualquer espectador perplexo.

A Avaliação (2024), Fleur Fortune Magnus Jønck / Magnolia Pictures Em um futuro marcado pelo colapso climático, cada recurso é escasso e rigidamente controlado. Até mesmo o direito de ter um filho deixou de ser escolha pessoal: agora depende de um teste severo, conduzido por autoridades que decidem quem é digno de se tornar pai ou mãe. Um jovem casal consegue a rara permissão para passar pelo processo e é submetido a sete dias de provas intensas, supervisionadas por uma avaliadora enigmática e implacável. Ao longo do exame, surgem tarefas que os obrigam a confrontar inseguranças, dilemas éticos e fragilidades emocionais. O que parecia apenas uma verificação prática transforma-se em um mergulho psicológico, expondo rachaduras no relacionamento e questionando o quanto o amor resiste sob pressão extrema. Mais do que garantir um futuro, o teste revela se eles realmente estão prontos para enfrentar a dureza do presente.

Viveiro (2019), Lorcan Finnegan Divulgação / Fantastic Films Um casal em busca da primeira casa perfeita aceita visitar um novo empreendimento imobiliário. Conduzidos por um corretor enigmático, eles acabam presos em um bairro surreal, formado por casas idênticas que se estendem até o infinito. Incapazes de sair, são forçados a cuidar de uma criança misteriosa entregue a eles como condição para sobreviver. Com o tempo, a rotina artificial transforma-se em prisão psicológica, corroendo lentamente suas forças e sua sanidade. Entre ruas que não levam a lugar algum e noites que se repetem sem fim, eles descobrem que estão presos em um experimento cruel e inescapável.

Lapso do Tempo (2014), Bradley King Divulgação / Royal Pictures Três amigos que dividem uma casa descobrem uma máquina capaz de fotografar eventos que acontecerão no dia seguinte. Fascinados, começam a usar a invenção para benefício próprio, manipulando apostas, relacionamentos e decisões cotidianas. No entanto, o que parecia um presente inesperado logo se torna uma maldição. As imagens revelam consequências indesejadas, e as divergências entre eles transformam amizade em rivalidade perigosa. À medida que a linha entre livre-arbítrio e destino se desfaz, a obsessão pelas fotografias os conduz a uma espiral de paranoia. O futuro, em vez de promessa, torna-se sentença inevitável.

Coerência (2013), James Ward Byrkit Oscilloscope Laboratories / Glowstick Durante um jantar entre amigos, um estranho fenômeno astronômico desencadeia acontecimentos inexplicáveis. Pequenos detalhes começam a se repetir, objetos surgem em duplicidade e, pouco a pouco, os convidados percebem que estão convivendo com versões alternativas de si mesmos. O que começa como uma noite descontraída transforma-se em um labirinto de escolhas, paranoia e desconfiança. Cada decisão cria uma nova possibilidade, e a casa se torna palco de múltiplas realidades sobrepostas. A tensão cresce à medida que o grupo tenta entender em qual universo pertence, sem perceber que a coerência de suas identidades já está irremediavelmente fragmentada.