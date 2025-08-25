5 obras-primas do cinema para assistir no Prime Video

Se você já viu aquele meme do Scorsese com letras garrafais: ABSOLUTE CINEMA, então sabe que há filmes que ultrapassam o mero entretenimento. Obras-primas se consolidam pela grandiosidade técnica, sim, mas principalmente pela profundidade artística simbólica que carregam. Produções que desafiam as convenções narrativas, exploram novas linguagens visuais e oferecem experiências que ficam marcadas na mente do espectador. Assistir um grande filme é como mergulhar em um universo estético e emocional que revela algo sobre a condição humana que parece óbvio, mas nunca soubemos ou saberíamos como expressar.

No Prime Video, é possível encontrar títulos que ocupam esse patamar de excelência. Eles marcam o encontro do rigor artístico com o impacto narrativo. Alguns deles constroem sua tensão pelo silêncio, outros possuem grandiosidade épica ou intensidade psicológica, mas todos carregam a busca por transcender o convencional. São filmes que não apenas contam histórias, mas expandem os limites do cinema como forma de arte. Nesta seleção, reunimos cinco filmes que mostram o cinema no seu nível mais alto.

Conclave (2024), Edward Berger Divulgação / FilmNation Entertainment Após a morte de um papa, cardeais de todo o mundo se reúnem para eleger seu sucessor. Em meio a orações, rituais e tradições centenárias, alianças e disputas de poder se revelam nos bastidores da eleição mais secreta e influente do planeta. O cardeal responsável por conduzir o processo se vê dividido entre sua fé e a necessidade de lidar com manobras políticas, segredos sombrios e revelações que podem abalar os alicerces da Igreja. Cada voto, cada negociação e cada silêncio carrega um peso histórico, transformando o conclave em uma arena onde espiritualidade e ambição se confundem. O suspense cresce à medida que segredos são revelados, ameaçando não apenas a escolha de um novo líder, mas a própria imagem da instituição.

O Brutalista (2024), Brady Corbet Divulgação / A24 Um arquiteto judeu húngaro chega aos Estados Unidos após os horrores da guerra, trazendo apenas seu talento e uma obstinação silenciosa para reconstruir sua vida. Rapidamente, ele desperta a atenção de investidores e mecenas que veem em seus projetos não apenas inovação, mas também a possibilidade de ascender socialmente por meio da estética modernista. À medida que sua carreira floresce, os dilemas éticos se intensificam: até que ponto é possível erguer monumentos de beleza e poder sobre as ruínas do sofrimento e da memória traumática? Entre a ambição e a culpa, o protagonista enfrenta pressões externas e internas, enquanto os edifícios que cria se tornam reflexos de sua luta entre grandeza e redenção.

O Farol (2019), Robert Eggers Eric Chakeen / A24 Films Dois homens são enviados para cuidar de um farol isolado em uma ilha remota. O isolamento, a rotina exaustiva e a convivência forçada em meio ao vento e à fúria do mar transformam o cotidiano em um jogo psicológico cada vez mais intenso. Aos poucos, a solidão e a paranoia corroem a sanidade dos guardiões, levando-os a questionar o que é realidade e o que é delírio. O farol, com sua luz hipnótica e inacessível, se torna um símbolo de poder, desejo e obsessão, alimentando rivalidades e desconfianças. Entre alucinações, silêncios opressivos e explosões de violência, a convivência se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência — ou pela posse de um mistério inalcançável.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de soldados aliados ficam encurralados em uma praia francesa, cercados pelo avanço inimigo. Sem recursos suficientes para resistir, a esperança de sobrevivência passa a depender de uma improvável operação de resgate por civis que cruzam o canal em barcos improvisados. A narrativa acompanha três perspectivas — ar, mar e terra — mostrando como o tempo se torna um inimigo tão implacável quanto as bombas. Jovens soldados lutam pela sobrevivência em meio ao caos, pilotos arriscam suas vidas para conter o ataque aéreo e cidadãos comuns enfrentam o perigo para salvar desconhecidos. O que emerge é um retrato visceral da coragem e do desespero, em que a linha entre derrota e heroísmo se torna quase invisível.