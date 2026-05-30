Robert De Niro em thriller na Netflix que mostra o que acontece quando se transforma violência em entretenimento

Em 2001, quando reality shows começavam a dominar a televisão e a fama instantânea parecia uma moeda cada vez mais valiosa, o diretor John Herzfeld lançou “15 Minutos”, thriller policial estrelado por Robert De Niro, Edward Burns e Kelsey Grammer. Ambientado em uma Nova York tomada por câmeras, programas sensacionalistas e celebridades fabricadas pela mídia, o filme acompanha a investigação de uma série de assassinatos brutais cometidos por dois criminosos do Leste Europeu que descobrem uma maneira perturbadora de lucrar com os próprios crimes. Mais do que uma história de perseguição policial, a obra examina uma sociedade fascinada pela violência transformada em entretenimento.

“15 Minutos” começa com a chegada de Emil Slovak (Karel Roden) e Oleg Razgul (Oleg Taktarov) a Nova York. Os dois viajaram aos Estados Unidos para cobrar uma quantia que acreditam ter direito após um golpe realizado anos antes. O dinheiro está com Milos Karlova (Vladimir Mashkov), antigo parceiro da dupla. O encontro, porém, não acontece da maneira esperada. Uma discussão rapidamente sai do controle e termina em assassinato.

Tudo está sendo gravado

Oleg rouba uma câmera de vídeo e passa a registrar tudo o que acontece ao redor. Inicialmente, as gravações parecem apenas uma mania estranha de alguém fascinado por tecnologia. Pouco depois, revelam-se algo muito mais perigoso. Cada crime, cada conversa e cada ato de violência passa a ser registrado. A câmera deixa de ser um objeto comum e se transforma numa ferramenta capaz de produzir fama, dinheiro e notoriedade.

O incêndio provocado para encobrir o assassinato chama a atenção das autoridades. O detetive Eddie Flemming (Robert De Niro), um investigador de homicídios experiente e conhecido pela proximidade com a imprensa, assume o caso. Ao seu lado surge Jordy Warsaw (Edward Burns), investigador do Corpo de Bombeiros especializado em incêndios criminosos. Os dois pertencem a instituições diferentes, possuem personalidades distintas e métodos próprios de trabalho, mas precisam unir esforços para descobrir quem está por trás daquela sequência de crimes.

Lucro acima de tudo

Enquanto Eddie e Jordy seguem rastros espalhados pela cidade, Emil e Oleg fazem uma descoberta que muda completamente seus planos. Eles percebem que a televisão americana possui um apetite quase inesgotável por tragédias, criminosos e escândalos. Mais do que escapar da polícia, passam a enxergar uma oportunidade de enriquecer utilizando as imagens gravadas por Oleg. O que antes era uma tentativa de ocultar evidências se converte em um projeto de autopromoção.

Essa percepção aproxima a dupla de um universo representado por Robert Hawkins (Kelsey Grammer), apresentador do programa sensacionalista “Top Story”. Hawkins vive em busca da próxima grande história capaz de elevar sua audiência. O personagem funciona como uma representação bastante agressiva de um modelo de jornalismo que transforma sofrimento humano em espetáculo. Herzfeld não faz questão de esconder suas intenções. Desde cedo, o filme estabelece uma crítica contundente ao fascínio da mídia por histórias violentas e à disposição do público em consumi-las.

A corrida entre polícia e criminosos para localizar uma testemunha importante cria o suspense. Daphne Handlova (Vera Farmiga), vizinha do local onde ocorreu o primeiro assassinato, presencia acontecimentos que podem comprometer Emil e Oleg. A partir daí, ela passa a ser procurada por ambos os lados. Eddie e Jordy precisam encontrá-la para fortalecer a investigação. Os criminosos precisam silenciá-la antes que ela fale.

Esse movimento cria algumas das melhores passagens do filme. Herzfeld trabalha com urgência, alternando perseguições, entrevistas, buscas e encontros inesperados. A cidade parece estar sempre alguns passos à frente dos investigadores. Quando uma pista parece promissora, uma nova gravação surge para complicar a situação. Quando uma testemunha finalmente aparece, outra informação interfere nos rumos da investigação.

Personagens

Robert De Niro entrega um trabalho sólido como Eddie Flemming. O ator interpreta um policial acostumado a lidar tanto com criminosos quanto com jornalistas. Eddie conhece o funcionamento da máquina midiática e sabe como utilizá-la quando necessário. Edward Burns constrói um contraponto interessante. Jordy Warsaw é menos carismático diante das câmeras, mas demonstra uma dedicação obstinada ao trabalho. A parceria entre os dois evita que o filme se transforme apenas em mais uma história convencional de policiais perseguindo assassinos.

Os verdadeiros destaques, porém, acabam sendo Karel Roden e Oleg Taktarov. Seus personagens são assustadores precisamente porque não buscam apenas dinheiro ou fuga. Eles querem reconhecimento. Querem ser vistos. Querem transformar atrocidades em celebridade. Essa ambição confere ao filme uma inquietação que permanece atual mais de duas décadas depois de seu lançamento.

Na vanguarda

Embora alguns momentos revelem excessos típicos dos thrillers produzidos no início dos anos 2000, “15 Minutos” antecipa discussões que se tornariam ainda mais presentes nos anos seguintes. Redes sociais, transmissões ao vivo e influenciadores digitais ainda não dominavam o cotidiano quando o filme chegou aos cinemas. Mesmo assim, Herzfeld já observava um fenômeno que ganharia força nas décadas seguintes. A busca por visibilidade passava a valer tanto quanto dinheiro ou poder.

O aspecto mais interessante da obra está justamente nessa combinação entre suspense policial e crítica social. O diretor utiliza perseguições, assassinatos e investigações para discutir um ambiente onde a fama pode surgir das piores razões possíveis. Em muitos momentos, os criminosos parecem menos preocupados em escapar da prisão do que em controlar a narrativa sobre quem são.

“15 Minutos” é um retrato ácido de uma cultura que transforma qualquer acontecimento em espetáculo. Ao acompanhar Eddie Flemming e Jordy Warsaw tentando impedir que dois assassinos convertam violência em celebridade, o filme faz uma pergunta desconfortável que continua ecoando muitos anos depois. Quando a audiência recompensa qualquer tipo de exposição, quem realmente está segurando a câmera e quem está apenas assistindo?