5 filmes de terror cult no Prime Video para perder a calma, mas não perder neurônios

Capaz de perturbar as pessoas ao mesmo tempo que refletir, o terror cult foge à regra: nada de jump scares ou monstros caricatos e exagerados. Esses filmes perturbam mais pela mensagem que trazem a respeito da nossa sociedade, do espelho que erguem diante de nossas obsessões e pelo desconforto em perceber os verdadeiros horrores que habitam nosso cotidiano. Assistir filmes de terror cult e perder a calma sem perder os neurônios, porque cada imagem também é uma ideia e cada choque esconde uma crítica.

O que os torna cult não e apenas estética, direção ou aclamação, mas também sua capacidade de permanecer intocado pelo tempo, comunicando-se com várias gerações. Obsessões com aparência, críticas ao racismo, o medo provocado pela fé revelam um terror que não mora apenas no gênero, mas na forma de decifrar as ansiedades sociais e culturais. Nessa lista selecionamos cinco obras-primas que fazem do horror um exercício de pensamento.

Herege (2024), Scott Derrickson Divulgação / A24 Uma jovem mulher entra para um grupo religioso em busca de pertencimento, mas logo percebe que os rituais e doutrinas da comunidade escondem algo perturbador. A promessa de redenção e pureza transforma-se em opressão psicológica, e figuras de autoridade passam a controlar cada aspecto de sua vida. Entre cânticos, visões e rituais extremos, ela enfrenta a dúvida se está diante de uma experiência espiritual ou de uma manipulação cruel. O isolamento do grupo e o peso da fé distorcida criam um ambiente sufocante, em que a fronteira entre devoção e loucura desaparece. A narrativa mistura terror e crítica ao fanatismo, explorando como a vulnerabilidade humana pode ser explorada em nome da salvação.

Nosferatu (2024), Robert Eggers Divulgação / Focus Features No final do século 19, uma jovem de espírito frágil vive em uma cidade portuária assolada por rumores de um visitante estrangeiro misterioso. Um agente imobiliário viaja para uma região remota para fechar um contrato de compra de um castelo e encontra um anfitrião sinistro, cuja presença é acompanhada por doenças e mortes inexplicáveis. Enquanto o mal se desloca silenciosamente para a cidade, a vida da jovem e de seus entes queridos é tragada por uma sombra crescente. Entre pesadelos e febres, ela descobre que sua própria existência pode ser a chave para deter a ameaça, mesmo que isso exija um sacrifício mortal.

X – A Marca da Morte (2022), Ti West Divulgação / A24 Um grupo de jovens artistas viaja até uma fazenda isolada para filmar uma produção independente, buscando romper barreiras e conquistar notoriedade. No entanto, os proprietários do local, um casal idoso que observa com desconfiança os visitantes, escondem intenções sombrias. O que começa como uma jornada de liberdade criativa se transforma em uma noite de violência brutal, onde os sonhos de fama se chocam com a repressão e a fúria daqueles que se sentem ameaçados. À medida que os jovens são caçados, a trama expõe tanto o choque entre gerações quanto a hipocrisia moral que cerca o desejo. O horror se intensifica na mistura de sangue, medo e crítica social.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Um jovem negro viaja para conhecer a família da namorada branca em uma região afastada, inicialmente recebendo uma recepção calorosa. No entanto, pequenos gestos e comentários revelam um desconforto crescente, como se houvesse algo errado por trás da cordialidade. Aos poucos, descobre que a hospitalidade esconde intenções macabras relacionadas à sua própria identidade. Preso em um ambiente onde todos parecem conspirar, precisa lutar para sobreviver a um plano que mistura violência e manipulação psicológica. O terror se desenrola não apenas nos sustos, mas na crítica às estruturas sociais que mascaram preconceitos sob a aparência de tolerância.