4 filmes de terror mais perturbadores do streaming

A Entidade (2012), Scott Derrickson (Prime Video)

Divulgação / Summit Entertainment

Um escritor de crimes reais se muda com a esposa e os filhos para uma nova casa no interior, sem contar à família que o local foi palco de um assassinato brutal. Ao explorar o sótão, ele encontra uma caixa com fitas caseiras que registram, em super-8, o assassinato de diversas famílias em circunstâncias bizarras. À medida que assiste aos vídeos, descobre uma conexão entre os crimes e uma figura demoníaca que aparece em todas as cenas. Obcecado pela investigação, ele mergulha em uma rede de acontecimentos sobrenaturais que afetam diretamente sua família. Os barulhos pela casa aumentam, as crianças começam a agir de forma estranha, e a linha entre realidade e alucinação começa a desaparecer. Quanto mais ele tenta entender a origem do mal, mais se aproxima de um desfecho inevitável e aterrador. As fitas não são apenas registros, são convites para o horror.