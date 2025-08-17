5 filmes que chegaram agora à Netflix e justificam desligar as notificações do celular

As notificações do celular disputam cada segundo de nossa atenção e assistir a um filme tornou-se quase um ato de resistência. A imersão, antes natural, agora exige escolhas conscientes: desligar a tela paralela, entregar-se à narrativa e permitir que a história ocupe plenamente o espaço da mente. A Netflix, com seu catálogo em constante atualização, oferece obras que justificam essa entrega. São filmes que não toleram distrações, que pedem do espectador um tipo de presença rara, recompensando-o com experiências intensas, carregadas de tensão, surpresa e reflexão.

O impacto dessas produções não vem apenas de seus roteiros bem elaborados, mas também da forma como combinam ritmo, atmosfera e densidade temática. Algumas mergulham no delírio, transformando realidade em alucinação; outras capturam a solidão e a espera; há ainda as que expõem estruturas de poder, brincam com o tempo ou exploram as fissuras da sociedade contemporânea. Todas, porém, têm em comum o mesmo efeito: paralisar o espectador, arrastá-lo para dentro de universos que não admitem ser consumidos com pressa.

Selecionamos cinco filmes que chegaram recentemente à Netflix e representam exatamente esse tipo de cinema. São histórias que, cada uma a seu modo, pedem silêncio e atenção total: um mergulho no absurdo das drogas e da contracultura, um retrato sensível de um homem preso em um aeroporto, uma investigação jornalística que abalou instituições, uma narrativa labiríntica que subverte a lógica temporal e um thriller sobre sobrevivência em meio ao colapso econômico. Assistir a qualquer um deles é aceitar que, por algumas horas, a única notificação que importa é a da própria tela.

A Noite Sempre Chega (2025), Benjamin Caron Divulgação / Aluna Entertainment Uma jovem, sufocada por dívidas e pela necessidade de cuidar da mãe doente, encontra em uma rede obscura de transações ilícitas a chance de salvação financeira. O que começa como um acordo arriscado se transforma em uma espiral de violência, desconfiança e desespero. Cada passo dado em busca de estabilidade a leva mais fundo em um mundo onde alianças são frágeis e qualquer erro pode ser fatal. Entre encontros clandestinos, perseguições e noites insones, a narrativa expõe o peso das desigualdades econômicas e a corrosão moral que acompanha a luta pela sobrevivência. A personagem central descobre que, quando a noite sempre chega, não há espaço para ilusões de inocência.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente secreto é recrutado para impedir uma ameaça que pode destruir o mundo. Sua missão o conduz a uma tecnologia que permite inverter o fluxo do tempo, criando situações em que o futuro e o passado se encontram em colisões imprevisíveis. Entre perseguições, combates e intrigas internacionais, ele precisa aprender a manipular essa lógica temporal para enfrentar inimigos que parecem sempre estar um passo à frente. A trama se desenrola como um quebra-cabeça em movimento, em que cada revelação muda o sentido do que já foi visto. É uma narrativa que desafia não apenas o personagem, mas também o espectador, obrigando-o a decifrar os códigos de um tempo que não obedece mais às regras conhecidas.

Spotlight (2015), Tom McCarthy Seacia Pavao / Open Road Films Um grupo de jornalistas de Boston recebe a tarefa de investigar denúncias de abuso dentro de uma instituição religiosa poderosa. A princípio tratados como rumores isolados, os casos revelam uma rede de silêncio e encobrimento que atravessa décadas. Conforme a investigação avança, entrevistas, documentos e confrontos com autoridades expõem o tamanho da corrupção institucional e o peso do poder sobre vítimas indefesas. A cada descoberta, a equipe enfrenta pressões externas e dilemas internos, mas mantém o compromisso com a verdade. O filme retrata a perseverança da reportagem investigativa como ato de coragem moral e lembra como a imprensa pode se tornar o último recurso contra a impunidade.