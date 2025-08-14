Para sair do óbvio: 5 filmes premiados escondidos na Netflix

No oceano profundo de títulos que compõem o catálogo da Netflix, muitos espectadores acabam navegando sempre pelas mesmas águas, atraídos pelos lançamentos mais comentados ou pelas sugestões algorítmicas. Mas, escondidos entre blockbusters e produções medianas, há obras que não só conquistaram prêmios relevantes como também desafiam a maneira tradicional de contar histórias. São filmes que unem excelência técnica, densidade temática e uma visão artística capaz de marcar a memória do público muito depois dos créditos finais.

Essas produções vão além do entretenimento: revelam, investigam e provocam. Ao mesmo tempo em que seduzem com imagens impactantes e narrativas envolventes, abrem espaço para reflexões complexas sobre poder, memória, moralidade e identidade. Seus prêmios não foram acidentais; resultam de um cuidado meticuloso na construção de personagens, no desenho da atmosfera e no diálogo com o contexto histórico ou social.

Ao reunir cinco desses títulos, a proposta aqui é sair da previsibilidade e apresentar histórias que, embora já tenham sido reconhecidas por críticos e festivais, permanecem discretas na plataforma. São tramas que convidam o espectador a ir além da superfície, a se entregar a jornadas cinematográficas que não buscam apenas contar uma boa história, mas também fazer com que cada cena ecoe muito depois do fim.

Drive My Car (2021), Ryusuke Hamaguchi Divulgação / Diaphana Films Um ator e diretor de teatro, ainda lidando com a morte recente da esposa, aceita dirigir uma montagem de “Tio Vânia” em um festival internacional. Ao chegar, descobre que, por exigência do evento, terá uma jovem como motorista designada. Durante os trajetos diários, conversas silenciosas e confissões inesperadas se acumulam, revelando feridas emocionais e histórias não ditas. Ao mesmo tempo, os ensaios da peça se tornam um espelho de suas próprias perdas, criando um espaço onde arte e vida se misturam.

Matar Jesus (2017), Laura Mora Ortega Divulgação / AZ Films Uma jovem universitária testemunha o assassinato do pai e, dias depois, reconhece o responsável pelas ruas de sua cidade. Movida por um misto de medo, raiva e curiosidade, ela se aproxima do homem sem revelar sua identidade. Entre encontros e conversas, descobre a complexa rede de violência e desigualdade que molda suas vidas. O desejo de vingança entra em conflito com a compreensão crescente de que a tragédia que os une é parte de um sistema maior, enraizado em anos de abandono e injustiça social.

O Destino de uma Nação (2017), Joe Wright Divulgação / Focus Features Em meio à Segunda Guerra Mundial, um novo primeiro-ministro assume o comando do país em um momento crítico. Com tropas inimigas avançando pela Europa e a ameaça iminente de invasão, ele se vê pressionado por aliados e rivais políticos a negociar a rendição. Entre discursos inflamados, reuniões estratégicas e decisões de alto risco, sua luta é também interna, marcada por inseguranças, exaustão e a necessidade de inspirar confiança em uma população assustada. Enquanto o cerco se fecha, a força de suas palavras torna-se uma arma tão crucial quanto qualquer exército.

Spotlight (2015), Tom McCarthy Seacia Pavao / Open Road Films Um grupo de jornalistas de um importante jornal local recebe a incumbência de investigar denúncias de abusos cometidos por membros da Igreja Católica. Inicialmente, o trabalho parece restrito a poucos casos, mas a persistência na apuração revela um esquema sistemático de encobrimento que se estende por décadas e envolve figuras poderosas da cidade. Conforme reúnem depoimentos e documentos, os repórteres enfrentam pressões institucionais, resistência de fontes e dilemas éticos. A cada nova descoberta, o escândalo se torna mais amplo e devastador, colocando em risco não apenas suas carreiras, mas também sua segurança e relações pessoais.