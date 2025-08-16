4 filmes latino-americanos na HBO Max para sair da bolha Hollywood

O cinema latino-americano pode não ter a pompa e a popularidade do hollywoodiano, mas orçamento e grandiosidade não tem relação com qualidade. Quem acha isso claramente entende muito pouco de cinema e tá perdendo muita coisa boa do que é feito de cá. Se você quer prestigiar mais as produções nacionais e irmãs, te garanto que as narrativas são muito mais originais, ousadas, íntimas e profundamente arraigadas em tesões sociais e culturais. Esse frescor narrativo dificilmente é encontrado lá fora do nosso bolo.

A produção latino-americana é mais sobre afetos e menos sobre efeitos especiais. Nossos diretores não se preocupam em entregar respostas mastigadas, mas querem provocar reflexões sobre a vida e suas contradições. Escolher mergulhar em uma dessas histórias é romper a bolha e se abrir para novas perspectivas cinematográficas.

Muito mais que entretenimento, essas obras são testemunhos de sociedades que enfrentam desigualdades, paixões e violências cotidianas. Elas dão voz a personagens que raramente encontram espaço nas narrativas hegemônicas e nos confrontam com dilemas universais sob o olhar latino-americano. Cada história é um espelho fragmentado da nossa realidade que revelam nuances específicas, mas universais. Confira essa seleção de títulos!

Deserto Particular (2021), Aly Muritiba Divulgação / Pandora Filmes Um policial suspenso de suas funções após um erro no trabalho vive à sombra de frustrações e culpas. Sua vida muda quando decide partir em busca de uma pessoa com quem mantém contato virtual e que desapareceu de repente. A viagem o conduz a cenários distantes de sua rotina rígida e o coloca frente a frente com uma realidade diferente, em que afetos inesperados florescem. Nesse percurso, o personagem confronta não apenas a distância geográfica, mas também os preconceitos e as barreiras internas que o impedem de viver sua verdade.

Errante Corazón (2021), Leonardo Brzezicki Divulgação / Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Um homem, já na meia-idade, vive uma rotina desregrada de festas, paixões fugazes e excessos, mascarando sua solidão e seu medo de encarar responsabilidades. Quando sua filha adolescente passa a exigir maior presença, ele precisa lidar com as marcas de um passado turbulento e com a incapacidade de oferecer estabilidade emocional. Em meio a encontros efêmeros e conflitos íntimos, ele se vê obrigado a repensar a forma como lida com amor, liberdade e compromisso. A jornada íntima expõe a fragilidade de quem busca redenção enquanto tenta se reconciliar com aqueles que mais ama.

Relatos Selvagens (2014), Damián Szifron Divulgação / Warner Bros. Seis histórias independentes revelam personagens levados ao limite por situações que despertam instintos primitivos. Um homem enfrenta a burocracia após perder tudo em um acidente banal; uma noiva descobre, no meio da festa de casamento, segredos que transformam a celebração em caos; um piloto aproveita um voo para ajustar contas pessoais; um motorista de carro de luxo se vê preso em uma disputa violenta no meio da estrada. Cada narrativa mostra como a linha entre civilização e barbárie é tênue, e como raiva, injustiça e desejo de vingança podem explodir de formas inesperadas.