4 filmes que chegaram agora ao Prime Video e vão te prender no sofá até o último minuto

Há filmes que parecem feitos para preencher o tempo, e há aqueles que nos paralisam. Não por acaso, a experiência de descobrir uma história que nos imobiliza no sofá, olhos grudados, respiração suspensa, jantar esquecido, é das mais raras e prazerosas no streaming. É nesse espírito que o Prime Video recebe quatro novos títulos que não apenas entretêm, mas engolem o espectador em suas atmosferas densas, ritmos hipnóticos e conflitos que só se resolvem no último segundo. E mesmo depois do fim, eles continuam a reverberar, seja pelo desconforto, pelo espanto ou pela catarse. Esta seleção reúne filmes com linguagens distintas, mas um ponto em comum: a promessa de que você não vai querer, ou conseguir, pausar.

Em meio a histórias de horror sádico, invasões alienígenas, missões de honra e descobertas macabras feitas por fitas de vídeo amaldiçoadas, o que se vê é uma convergência de narrativas que apelam tanto ao medo quanto à curiosidade mais visceral. São obras que não poupam o espectador, pelo contrário, o provocam. Algumas recorrem ao desconforto físico, outras à tensão psicológica, enquanto algumas desafiam a própria noção de realidade. Cada uma, à sua maneira, é um convite ao desconforto necessário: aquele que nos tira da zona de conforto e nos faz encarar os cantos escuros da condição humana. A experiência, por vezes brutal, é também catártica.

Neste conjunto eclético, a violência gráfica convive com o suspense clássico, e a ficção científica se mescla ao drama humano com precisão assustadora. Aqui, a estética é funcional, o ritmo é deliberado e o desconforto, intencional. Nada é gratuito: os excessos, quando existem, são parte da proposta. Por isso, prepare-se para mergulhar em atmosferas opressivas, onde o tempo parece se curvar diante da tensão crescente. Se você busca filmes que exigem presença total, emocional, física e até moral, esta lista é para você. Escolha sua sessão, desligue as luzes e esteja pronto: o sofá será seu cativeiro até o último frame.

A Guerra dos Mundos (2025), Rich Lee Divulgação / Universal Pictures Um analista de segurança cibernética, especializado em ameaças improváveis, tenta equilibrar a rotina profissional com a criação de seus filhos após a perda repentina da esposa. Em meio ao luto e à tentativa de reconstruir sua vida familiar, ele se depara com sinais alarmantes de um ataque de origem desconhecida, ignorados pelas autoridades. Quando uma entidade poderosa realiza um ataque devastador contra a Terra, ele desconfia que as respostas não estão em teorias conspiratórias, mas em arquivos que o governo parece esconder a todo custo. A partir daí, o que era uma investigação técnica se transforma em uma corrida pela sobrevivência, enquanto ele tenta proteger seus filhos e entender a real natureza da ameaça. Em um mundo à beira do colapso, ele precisa escolher entre seguir ordens ou descobrir a verdade, mesmo que isso custe tudo o que ainda lhe resta.

A Última Missão (2025), Tim Story Divulgação / Amazon Studios Dois motoristas de caminhão blindado iniciam o que deveria ser mais um dia de trabalho comum, coletando grandes quantias em dinheiro pela cidade. Mas a rotina vira caos quando caem em uma emboscada cuidadosamente planejada por uma mente criminosa e seu grupo de comparsas armados. Com pouco tempo e quase nenhum recurso, a dupla precisa encontrar uma forma de escapar ilesa. O que começa como um assalto rapidamente se transforma em um jogo de sobrevivência, onde cada decisão pode ser a última. Conforme tentam entender quem está por trás do ataque, descobrem que a trama vai muito além de um simples roubo: há segredos, traições e interesses ocultos em jogo. Em meio a perseguições, reviravoltas e momentos de tensão crescente, os dois são forçados a assumir um papel que nunca imaginaram, o de heróis improváveis tentando salvar mais do que apenas a si mesmos.

Terrifier 3 (2024), Damien Leone Divulgação / Dark Age Cinema Na véspera de Natal, uma pequena cidade se prepara para as festas enquanto uma figura grotesca, com o rosto pintado de palhaço e silêncio absoluto como assinatura, retorna para espalhar terror. Sem lógica aparente, ele escolhe suas vítimas com frieza ritualística, transformando o feriado em um pesadelo sangrento. Um grupo de jovens, traumatizado por eventos anteriores, tenta entender o padrão por trás dos crimes, mas descobre que não se trata apenas de um assassino: há algo de profundamente sobrenatural em sua presença. A cidade, paralisada pelo medo, mergulha em uma espiral de paranoia e desespero. E quando todos os esforços para detê-lo falham, resta apenas enfrentar o horror de frente, sabendo que a lógica não tem lugar onde a crueldade é o próprio fim.