5 livros que só os intelectuais de WhatsApp indicam com orgulho

O Poder do Agora (1997), Eckhart Tolle

Uma experiência de leitura que se propõe a ser mais sensorial do que racional, como um retiro silencioso em forma de livro — mas sem café e com muita redundância. A voz que conduz o texto mistura a calma de um guru recém-desperto com a leve impaciência de quem sabe que o leitor não está entendendo nada. O tempo é dissolvido como um cubo de gelo numa xícara de camomila: o passado é irrelevante, o futuro, uma ilusão. A narrativa não avança — ela paira, gira sobre si mesma, repete-se em variações meditativas que lembram mantras corporativos em PowerPoint minimalista. O protagonista é o leitor, ou pelo menos o que restar dele depois de abrir mão do ego, dos desejos e da pressa. A estrutura é fluida, quase líquida, com perguntas retóricas e respostas que não pretendem convencer, apenas acalmar. No fundo, o livro promete uma transformação mística via leitura contemplativa, embora sua principal proeza seja transformar o óbvio em enigma e o silêncio em autoridade. Um best-seller espiritual que ensina o caminho da iluminação — desde que você tenha tempo e paciência para ignorar o relógio.