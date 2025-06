Leu até o fim? 7 livros que 85% das pessoas abandonam no meio

Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas (1974), Robert M. Pirsig

Ao atravessar o oeste americano de motocicleta com o filho, um homem aparentemente comum conduz mais do que uma viagem: percorre um trajeto filosófico íntimo, construído com o mesmo cuidado que dedica ao motor da máquina que guia. O que começa como narrativa de estrada se expande em reflexões sobre razão, espírito, linguagem e a ideia escorregadia de “qualidade”. A estrada física funde-se à paisagem mental, onde lembranças fragmentadas e episódios do passado revelam lentamente uma crise de identidade vivida antes — por ele mesmo, ou por um eu anterior apagado. Em meio a silêncios, manuais técnicos, alegorias sutis e encontros ocasionais, a narrativa confronta o leitor com um dilema essencial: é possível viver em harmonia com a tecnologia sem perder o sentido humano da existência? Narrado em primeira pessoa com uma serenidade que roça o abismo, o texto equilibra rigor conceitual com melancolia contida. O filho, mais do que personagem, funciona como espelho e eco, captando tensões que não são nomeadas, mas permeiam cada curva da estrada. Ao fim, a moto é menos veículo e mais metáfora de uma vida que exige constante afinação — entre o intelecto e o afeto, entre o fazer e o pensar, entre o que somos e o que esquecemos de ser.