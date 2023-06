O filme que todas as pessoas deveriam assistir, na Netflix, para encarar a segunda-feira com leveza e alegria

Paisagens exuberantes e naturais, jardins elegantes e casinhas medievais charmosas de tijolos e pedras compõem a atmosfera de “Sr. Sherlock Holmes”, dirigido por Bill Condon e estrelado por Ian McKellen. O filme se passa em 1947, no pós-guerra, e retrata Sherlock Holmes como um idoso fragilizado por seus mais de 90 anos. Sua memória já não é tão ágil quanto antes, levando-o a revisitar um caso ocorrido 30 anos atrás. Ao longo do filme, Holmes enfrenta fragmentos de memória enquanto vive seu exílio em uma casa de campo em Sussex, acompanhado pela empregada (Laura Linney) e seu filho de 13 anos (Milo Parker).

No filme, Holmes preenche seus dias praticando apicultura e ensinando o menino a lidar com as abelhas. Ao mesmo tempo, recebe cartas de um antigo amigo (Hiroyuki Sanada) no Japão, que despertam sua culpa existencial. Ele também relembra um outro caso em que teve uma conversa impactante com uma mulher (Hattie Morahan) que sofre com a perda dos filhos.

Baseado no romance de Mitch Cullin, o filme proporciona um desfecho para as histórias intrigantes do famoso detetive de Arthur Conan Doyle. Na interpretação de McKellen, Sherlock Holmes exibe sua genialidade e grandeza. A atuação de McKellen transmite sinceridade através de seu olhar e voz, que às vezes soa rouca. Seu desempenho nos envolve emocionalmente, desde a curiosidade até momentos de comoção.

A fotografia elegante de Tobias A. Schliessler, clara e limpa, cria uma atmosfera de pureza e doçura. A trilha sonora de Carter Burwell complementa esses sentimentos, tornando-nos mais sensíveis e vulneráveis a um drama maior e iminente. Embora o clímax do filme não seja surpreendente, é inesperado e nos pega de surpresa.

Ao contrário das histórias investigativas cheias de ação e aventuras, “Sr. Sherlock Holmes” mergulha nas profundezas da alma do investigador mais genial de todos os tempos. O filme nos convida a refletir sobre o passar do tempo, as limitações da idade e a importância das relações intergeracionais. Também nos faz questionar a natureza da memória e a influência das lembranças em nossa percepção da realidade.

Em resumo, “Sr. Sherlock Holmes” é um filme que apresenta uma nova perspectiva do icônico detetive. Com um elenco talentoso e uma direção competente, o filme nos envolve em uma história envolvente e comovente. É uma obra que nos leva a refletir sobre temas universais e nos cativa com sua abordagem única do personagem de Sherlock Holmes.

Filme: Sr. Sherlock Holmes

Direção: Bill Condon

Ano: 2015

Gênero: Mistério / Drama

Nota: 10/ 10