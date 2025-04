Filme que quase fez o Oscar ser cancelado por premiar ator acusado de assédio, na Netflix

Há filmes que sussurram enquanto o mundo grita. “Manchester à Beira-Mar” é um desses raros exemplares que, em vez de oferecer explicações, insiste em deixar que as rachaduras falem por si. Kenneth Lonergan escolhe, deliberadamente, não preencher os vazios: ele os amplia. O luto, nesse universo gélido e repleto de silêncios incômodos, não é uma fase a ser superada, mas um estado crônico, um tipo de exílio interior. Desde os primeiros minutos, é possível perceber que o filme não conduz seu protagonista rumo à cura, mas o força a coexistir com a dor — como quem aprende a respirar num quarto sem janelas.

Lee Chandler, interpretado por um Casey Affleck em estado de contenção quase insuportável, não é apenas um homem devastado por uma tragédia. Ele é alguém cuja tragédia é tão absoluta que desorganizou sua linguagem emocional. Os diálogos truncados, os gestos rígidos, o olhar vazio — tudo nele denuncia não só a presença do trauma, mas a sua permanência. Quando o irmão morre e ele precisa retornar à cidade costeira de Manchester para cuidar do sobrinho adolescente, o que se desenha não é uma jornada redentora. O retorno, aqui, funciona mais como um mergulho involuntário em águas congelantes, onde memórias dolorosas espreitam como correntes traiçoeiras.

A estrutura fragmentada do filme — alternando passado e presente sem avisos — não é mero recurso estético. Ela mimetiza o funcionamento mental de alguém que foi desorganizado pela perda. As lembranças não respeitam linearidade: elas invadem, interrompem, colapsam o presente. Lonergan, ao se recusar a sinalizar essas transições, convida o espectador a sentir essa desorientação, a partilhar do colapso interno do protagonista. Trata-se de uma experiência imersiva de desespero contido, em que cada silêncio se torna eloquente, e cada ausência pesa como uma presença absoluta.

Entre os escombros emocionais, o jovem Patrick — interpretado por Lucas Hedges com surpreendente maturidade — surge não como alívio, mas como contraponto. Sua dor é ruidosa, desorganizada, viva. Ele reage com explosões de humor ácido, crises de ansiedade e tentativas desesperadas de manter a normalidade. É justamente nessa dissonância que o filme encontra seu pulso: no embate entre um luto calado e um luto que grita. A relação entre tio e sobrinho, repleta de ruídos e pequenas aproximações, constitui o eixo mais tocante da narrativa. Não por se transformar em redenção, mas por mostrar como duas pessoas partidas podem, ainda que imperfeitamente, encontrar alguma forma de coexistência.

O filme não cede ao sentimentalismo. A direção de Lonergan entende que certas dores não podem ser resolvidas, apenas suportadas. Ao invés de apelar para uma trilha manipulativa ou closes lacrimosos, o diretor escolhe o desconforto do tempo real. Michelle Williams, em uma breve aparição, protagoniza uma das cenas mais devastadoras do cinema contemporâneo: o reencontro entre ex-companheiros, carregado de tudo o que não pode ser dito. Seus olhos marejados não imploram por empatia — eles apenas revelam a falência de qualquer linguagem diante do irreparável.

A fotografia de Jody Lee Lipes é quase clínica. Ela captura a paisagem congelada de Massachusetts não como metáfora, mas como extensão concreta do estado emocional dos personagens. Os espaços vazios, as cores lavadas, os ângulos que evitam a aproximação — tudo colabora para a sensação de isolamento físico e afetivo. Aqui, o ambiente não emoldura a narrativa: ele participa dela, impregnado da mesma frieza e suspensão que assolam Lee.

Apesar da densidade temática, o filme incorpora momentos de um humor discreto, quase involuntário. Essas brechas, longe de funcionar como alívio cômico, reiteram a persistência do cotidiano mesmo nas maiores tragédias. Discussões sobre pizza congelada, problemas mecânicos com o carro funerário, diálogos sobre bandas adolescentes — tudo isso não suaviza o sofrimento, mas o insere em um contexto realista, onde a vida continua, absurdamente, apesar de tudo.

Há uma linhagem de filmes que se recusam a explicar a dor, optando por escutá-la. “Manchester à Beira-Mar” pertence a essa tradição silenciosa, ao lado de obras como “Gente como a Gente”, de Robert Redford. Mas, diferente de seu antecessor, Lonergan não procura reconstruir. Seu interesse está no que permanece irrecuperável. Ao final, não há catarse. Há apenas uma aceitação cautelosa de que o insuportável pode se tornar habitável. E que, para alguns, seguir em frente não significa deixar para trás, mas aprender a carregar — com o peso que isso exige.

Esse não é um filme sobre superação. É um filme sobre convivência com a falência. E é justamente por isso que ele permanece, ecoando dentro de quem assiste com a força brutal das histórias que ousam não oferecer consolo.