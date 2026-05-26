James McTeigue, de “V de Vingança”, comanda na Netflix um suspense de invasão que vale por sua protagonista

“Invasão” parte de uma ideia simples e promissora: transformar uma casa ultrassegura no obstáculo que separa uma mãe dos próprios filhos. O que deveria proteger vira prisão. O que deveria impedir a entrada de criminosos passa a dificultar a reação de quem está do lado de fora. A inversão é boa, quase imediata. James McTeigue percebe a força da situação e conduz o filme como um thriller de cerco, curto, objetivo e sem muitos desvios. O problema é que a premissa parece mais interessante do que o roteiro que a desenvolve.

Shaun Russell, vivida por Gabrielle Union, volta à casa do pai recém-falecido com os filhos, Jasmine e Glover, para resolver questões ligadas à propriedade. O lugar, isolado e equipado com um sistema sofisticado de segurança, já está ocupado por criminosos em busca de uma quantia escondida. Quando as crianças ficam presas dentro da casa, Shaun precisa improvisar, resistir e encontrar um jeito de romper a barreira física que a separa dos filhos. O filme se organiza a partir dessa urgência. Não há mistério sobre o tipo de obra que “Invasão” quer ser: um suspense direto, de ameaça clara, movido por obstáculos sucessivos.

A melhor razão para acompanhá-lo é Gabrielle Union. O filme depende quase inteiramente dela, e Union entende que Shaun precisa ser menos uma figura idealizada de coragem e mais uma personagem sob pressão permanente. Sua atuação combina esforço físico, atenção e raiva contida. Mesmo quando o roteiro força soluções apressadas, ela dá ao papel uma presença concreta. Shaun não parece invencível, e isso ajuda. Sua força vem menos de frases de efeito ou de um heroísmo fabricado do que da insistência em continuar pensando quando tudo ao redor parece bloquear qualquer saída.

A casa contra ela

A casa é o elemento mais interessante de “Invasão”. Não exatamente como “personagem”, expressão que costuma explicar pouco, mas como dispositivo de cena. Portas, vidros, câmeras, corredores, áreas externas e sistemas de controle definem a ação. A protagonista não precisa apenas enfrentar os invasores; precisa compreender rapidamente como aquele espaço funciona. A segurança, criada para impedir a entrada de ameaças, produz uma ironia útil: Shaun quer entrar, os criminosos querem controlar, as crianças estão presas, e a casa se torna um campo de disputa.

É nesse ponto que o filme encontra seu melhor rendimento. Quando McTeigue trabalha com a distância entre interior e exterior, com a vigilância e com a necessidade de tomar decisões rápidas, “Invasão” ganha alguma tensão. A duração enxuta também ajuda. O longa não se perde em explicações prolongadas nem tenta criar uma mitologia desnecessária em torno da casa ou dos criminosos. Ele sabe que sua força está no imediato: uma mulher do lado de fora, os filhos do lado de dentro, um grupo armado no controle temporário do espaço.

Mas essa objetividade cobra preço. O filme raramente aprofunda o uso do cenário para além de sua função mecânica. A casa poderia render um jogo mais inventivo de bloqueios, pontos cegos e inversões de controle. Poderia também explorar melhor a relação entre riqueza, isolamento e violência. Em vez disso, “Invasão” prefere avançar em linha reta. A encenação resolve problemas de maneira funcional, mas poucas vezes surpreende. O espectador entende o mapa básico da ameaça, acompanha a movimentação dos personagens e percebe cedo demais os limites do conflito.

A direção de McTeigue mantém o ritmo, o que não é pouco em um thriller desse tipo. O filme não se arrasta, não tenta parecer mais complexo do que é e não perde de vista sua protagonista. Ainda assim, falta maior precisão na construção da tensão. Muitos momentos parecem concebidos para cumprir etapas conhecidas do gênero: a separação da família, a ameaça aos reféns, o vilão que tenta negociar, a heroína que transforma desvantagem em estratégia. A estrutura funciona, mas funciona como algo já visto.

Força sem surpresa

O maior limite de “Invasão” está no roteiro. Os vilões são mais utilitários do que ameaçadores. Existem para mover a ação, criar obstáculos e pressionar Shaun, mas não possuem densidade suficiente para tornar o confronto mais inquietante. Billy Burke e Richard Cabral cumprem seus papéis dentro dessa engrenagem, assim como os demais criminosos, mas o filme não lhes dá presença dramática capaz de deslocar a narrativa. São perigosos porque a situação exige que sejam, não porque o texto os torne especialmente imprevisíveis.

Essa fragilidade afeta a própria tensão. Em um bom thriller de invasão domiciliar, o medo costuma nascer tanto do espaço quanto da incerteza sobre quem ocupa esse espaço. Em “Invasão”, a ameaça é clara demais, organizada demais dentro de funções narrativas previsíveis. Há o líder, os comparsas, os conflitos internos, o objetivo financeiro. Nada disso é exatamente errado, mas tudo soa um pouco gasto. O filme tem energia, só não tem frescor.

Também há um cuidado necessário na leitura da maternidade como motor da ação. “Invasão” se apoia na determinação de Shaun para salvar os filhos, mas faz isso de modo mais físico do que psicológico. A relação familiar existe como combustível narrativo, não como campo dramático complexo. Isso evita o sentimentalismo excessivo, o que é uma vantagem, mas também limita o alcance emocional da história. A maternidade aqui é força de reação, não tema explorado com profundidade.

Ainda assim, Gabrielle Union impede que o material desabe na banalidade. Ela dá consequência às decisões de Shaun, sustenta a urgência e torna plausível a passagem de uma mulher encurralada a alguém capaz de disputar o controle da situação. O filme melhora sempre que confia em seu corpo em movimento, em seu olhar atento, em sua recusa a ser definida apenas como vítima. Union encontra mais nuances do que o roteiro oferece.

“Invasão” é, portanto, um suspense de eficiência parcial. Tem uma premissa clara, uma protagonista forte e um bom ponto de partida espacial. Também tem vilões rasos, soluções previsíveis e pouca imaginação para transformar sua casa blindada em algo realmente memorável. Como thriller curto, cumpre parte do contrato. Como filme capaz de renovar uma fórmula conhecida, fica devendo.

A sensação final é que Gabrielle Union merecia um material mais afiado. “Invasão” não chega a desperdiçá-la, porque ela ocupa o centro do filme com autoridade, mas a envolve em uma engrenagem comum demais. O resultado tem ritmo e algum impacto imediato, porém desaparece rápido da memória. Sua melhor ideia, a casa segura convertida em armadilha, é boa o bastante para sustentar o interesse. Não é boa o bastante, sozinha, para esconder a falta de surpresa.