Estudos comprovam: assistir um desses 5 filmes na Netflix aumenta 300% das chances de se tornar uma manteiga derretida mesmo que você seja um ogro

Um Ninho a Dois (2021), Theodore Melfi

Hopper Stone / Netflix

Após a perda de um filho, a jovem mãe Lily (Melissa McCarthy) tenta lidar com o luto de uma forma solitária enquanto seu marido (Chris O’Dowd) se encontra em uma instituição de reabilitação. Enquanto tenta reconectar-se com ele, ela se vê confrontada por uma estrela agressiva que ocupa seu jardim, representando o peso da sua dor. O filme explora como o luto pode afetar as pessoas de maneiras inesperadas e como a busca por cura pode se manifestar em momentos de dor profunda. Com uma mistura de drama e leveza, “Um Ninho a Dois” toca em temas de perda, perdão e os pequenos milagres que podem surgir quando menos esperamos.