Thriller indicado a 2 Oscars, com Denzel Washington, na Netflix

A primeira impressão que “O Voo” passa é a de um drama sobre acidentes aéreos, com adrenalina em alta voltagem e manobras de tirar o fôlego. No entanto, o filme é engenhoso justamente por camuflar, sob a superfície do espetáculo, um mergulho brutal em zonas morais cinzentas, onde heroísmo e autodestruição colidem sem aviso. Robert Zemeckis constrói, com precisão quase cirúrgica, um estudo de personagem que não se contenta em julgar — ele nos obriga a compreender.

O protagonista, Capitão Whip Whitaker, interpretado por Denzel Washington em uma performance que transita entre contenção e colapso, é mais do que um piloto com habilidades excepcionais: ele é o epicentro de um paradoxo. Ao salvar um avião condenado a cair, Whip desafia as leis da física e da aviação. Mas quando descobrimos que ele estava intoxicado durante o voo, o que era lido como proeza técnica passa a ser desconstruído como irresponsabilidade. É nesse instante que o filme se despe de sua roupagem de thriller e revela seu verdadeiro cerne: uma investigação sobre os limites da culpa, da verdade e da redenção.

Zemeckis não está interessado em espetáculos fúteis ou dicotomias confortáveis. Em vez disso, ele projeta sobre o espectador uma pergunta inquietante: é possível separar o feito do homem? Whitaker é tanto o salvador quanto o agente do risco. Sua presença carrega, simultaneamente, a promessa de salvação e a ameaça de ruína. A tensão dramática nasce dessa sobreposição desconcertante, na qual nenhum julgamento se sustenta por muito tempo sem ser corroído por uma nova camada de ambiguidade.

Washington compreende essa complexidade e a traduz com gestos que dispensam ênfases. Seus silêncios são mais eloquentes que seus discursos, e sua fragilidade nunca se dissocia de uma autoridade instintiva que o torna, mesmo em sua decadência, uma figura de magnetismo trágico. Ele não interpreta um alcoólatra funcional; ele encarna um homem em fuga de si mesmo, cuja maior habilidade não é pilotar aviões, mas escapar da verdade com a mesma destreza com que evita o impacto com o solo.

O elenco de apoio opera como forças gravitacionais ao redor de Whip. Don Cheadle, como o advogado que tenta blindá-lo das consequências jurídicas, atua como o emblema da razão cínica. Sua frieza calculada contrapõe-se ao caos emocional do protagonista, oferecendo ao espectador um ponto de ancoragem — e, simultaneamente, um lembrete de que a justiça nem sempre caminha ao lado da verdade. John Goodman, em sua breve mas memorável participação, encarna o delírio hedonista com uma acidez que faz rir e encolher ao mesmo tempo. Ele não é apenas o traficante folclórico; é a personificação do vício como alívio imediato e condenação silenciosa.

O ritmo deliberadamente lento em algumas passagens pode parecer um risco narrativo, mas é precisamente essa dilatação que permite à espiral de destruição ser sentida em cada curva. A estrutura do tempo acompanha a lógica da dependência: os dias se repetem, as promessas de mudança evaporam e o espectador é levado a experimentar a angústia da espera por um colapso que já parece inevitável.

Longe de ser apenas um filme sobre aviação, “O Voo” lança luz sobre a fragilidade da construção moral que sustenta a reputação, o mérito e a identidade. Ao expor a contradição entre um gesto de heroísmo e a deterioração pessoal de seu autor, Zemeckis nos conduz a territórios desconfortáveis, onde não há resposta simples nem conforto na condenação. Afinal, o que define quem somos? Os erros que cometemos nas sombras ou os atos de coragem que brilham diante de todos? E, mais ainda: existe mérito autêntico quando ele nasce de uma condição eticamente comprometida?

A maior qualidade do filme está nessa recusa em ser didático. Em vez de ensinar lições, ele abre feridas. Em vez de oferecer respostas, ele amplia as dúvidas. É por isso que “O Voo” não termina com redenções fáceis nem com uma catarse emocional conciliadora. Ele se encerra — ou melhor, se suspende — com o peso de uma verdade que não pode mais ser evitada: a de que a maior queda não é a do avião, mas a de um homem que, ao tocar o fundo, talvez descubra a única chance real de começar a subir.

Há, portanto, um gesto profundamente humano na forma como Zemeckis filma essa trajetória. Ele não procura choques baratos nem vilões caricatos. Seu interesse é a zona imprecisa entre responsabilidade e vício, entre liberdade e compulsão. Resta ao espectador uma inquietação que o acompanha para além da última cena: quantas vezes é preciso cair para que se aprenda a ficar de pé?