A geração de escritoras brasileiras que tomou o centro da literatura

Uma mesa de livraria, daquelas perto da entrada, muda de rosto toda semana. Às vezes diz, sem querer, o que os relatórios só confirmam depois. Não a mesa dos clássicos, com os mortos em capa nova, nem a pilha de romances estrangeiros recém-chegados, empurrados para a frente da loja enquanto ainda têm cheiro de lançamento. A mesa misturada. Lançamentos, reedições, livros que o TikTok puxou antes dos jornais, romances que ganharam nova vida depois de um clube de leitura, vídeos de booktokers mostrando capa, trecho marcado, pilha ao lado da cama, poesia fina, prêmio literário, boca a boca, insistência de professora, presente de aniversário, exemplar que alguém emprestou e não viu mais. Basta olhar um pouco. Boa parte dos nomes ali são de mulheres.

O centro mudou, a rotina nem tanto

Em Goiânia, Marcela Dantés estava na programação de um evento literário. Havia um almoço marcado. Ela não foi. Precisava trabalhar. O livro já saiu para o mundo, o nome aparece no cartaz, alguém reserva a mesa, mas as contas não esperam o fim do evento. A autora convidada para falar de literatura trocou o almoço por algumas horas de trabalho.

Natalia Timerman mostra outra face do mesmo problema. Uma das escritoras mais respeitadas de sua geração, autora de “Desterros”, “Rachaduras” e “Copo Vazio”, continuou trabalhando como médica. O livro encontra leitores, ganha respeito, vira conversa, mas raramente resolve a sobrevivência do mês. A escrita entra onde dá, entre consulta, aula, prazo e cansaço.

O lugar simbólico mudou. A rotina, nem tanto. Essas autoras aparecem em vitrines, prêmios, cursos, listas, clubes de leitura. Ainda assim, muitas escrevem no intervalo, no fim do dia, na hora que sobra do trabalho pago, do cuidado, da viagem, da consulta, do almoço recusado. De perto, esse lugar é menos brilhante. Tem contas no fim do mês e tempo escasso.

A literatura brasileira foi contada por muito tempo como uma história organizada em torno de homens, é claro, embora algumas mulheres tenham ficado grandes demais para desaparecer. Clarice Lispector causou assombro, uma estrangeira instalada dentro do português. Lygia Fagundes Telles trouxe uma inteligência capaz de ferir sem levantar a voz. Hilda Hilst trouxe o corpo, a blasfêmia e o excesso. Carolina Maria de Jesus, hoje redescoberta, atravessou a sala com “Quarto de Despejo”, trazendo fome, lixo, moedas contadas, cansaço, uma vida que a literatura de salão preferiu transformar em cenário olimpiano, distante e inalcançável. Cecília Meireles, Rachel de Queiroz, Henriqueta Lisboa e outras sempre estiveram lá. O problema é a lógica quase perversa. A escritora podia ser enorme, desde que parecesse exceção. A exceção não derrubava a regra.

Agora a sala está mais difícil de arrumar. Mariana Salomão Carrara, Giovana Madalosso, Andréa del Fuego, Carla Madeira, Adriana Lisboa, Ana Martins Marques, Tatiana Salem Levy, Natalia Timerman, Marcela Dantés e Cíntia Moscovich não formam escola. Não escrevem com a mesma temperatura, não têm o mesmo público, não lidam com o texto do mesmo jeito. Umas chegam a muitos leitores. Outras avançam por caminhos mais lentos, em cursos, prêmios, leituras críticas, revistas, canais do YouTube, clubes de leitura. Há romance, conto, poesia, memória, fábula, deslocamento, escuta clínica, drama doméstico, erotismo, infância roubada, velhice, exílio.

A casa como território literário

A divisão começa pelos assuntos. Guerra parecia grande. Estado parecia grande. Crime, dinheiro, rua, poder, história nacional, violência pública. Isso recebia mais depressa o selo de literatura séria. Casa, maternidade, casamento, corpo, cuidado, doença, velhice, desejo, abandono e luto ficavam numa gaveta menor, com nomes que pareciam elogio e funcionavam como diminuição. Íntimo, sensível, psicológico, ou seja, feminino. Como se o quarto não fosse político. Como se a cozinha não precisasse de dinheiro. Como se a porta de serviço não explicasse o país melhor do que os discursos.

A casa sempre soube demais. Nela, a classe social vive seu universo íntimo e particular. A violência aprende a baixar o volume. A culpa atravessa gerações. O corpo recebe ordens antes de aprender a recusá-las. O amor, tantas vezes, aparece misturado à logística. Remédio, escola, salário, silêncio, comida, dívida, sexo, espera. Quando essas escritoras levam a casa para a página, o mundo aparece ali dentro, de forma crua.

Entre a casa urbana e o drama popular, Carla Madeira e Giovana Madalosso mostram que maternidade, desejo, culpa e classe também organizam a vida brasileira

Giovana Madalosso parte de um arranjo conhecido em “Suíte Tóquio”. Uma mãe, uma filha, uma babá, um apartamento, trabalho, trânsito, ausência. Maju é contratada para cuidar de Cora, filha de uma executiva de televisão. O que parecia doméstico fica econômico, afetivo, urbano. Ao falar do romance, Madalosso disse que queria “colocar uma lupa no ambiente doméstico”. A frase serve porque diz o essencial. A casa não fica fora do mundo. Muitas vezes, é ali que ele aparece, sem disfarces.

A maternidade, em “Suíte Tóquio”, não paga tributo à devoção nem à culpa, embora as duas estejam ali. Passa por dinheiro, cansaço, ressentimento e desejo de sumir, ainda que por alguns dias, horas, minutos. Quem cuida? Quem pode desaparecer por algumas horas? Quem recebe pelo cuidado? Quem se apega à criança? Quem tem direito à fuga? Quando a edição em inglês do romance entrou na lista dos cem livros notáveis de 2025 do “The New York Times”, a notícia saiu como vitória de exportação literária. A informação importa porque uma autora brasileira atravessou a fronteira. Um apartamento brasileiro, com babá, mãe exausta, criança e diferença de classe, pôde ser lido fora daqui.

Emoção, venda e legitimidade

Carla Madeira chega por outro caminho, mais popular e mais ruidoso. “Tudo é Rio” não tem vergonha de drama. Paixão, culpa, ciúme, sexo, violência, perdão, queda, reconciliação. O romance não baixa a temperatura até a última página e causou frisson e filas em várias cidades brasileiras. Isso incomoda parte da crítica, que aprendeu a tratar emoção legível como suspeita, sobretudo quando muita gente lê. O livro, publicado originalmente em 2014 e relançado pela Record, tornou-se fenômeno de venda, e Carla era apresentada como uma das autoras mais lidas do país.

Um livro não fica bom porque vende. Também não fica pior por isso. A questão é mais ampla e menos preguiçosa. Envolve o direito de um livro vender muito sem que isso o descredibilize. Carla não foge do sentimento. Pode-se discutir forma, linguagem, escolhas, exageros. Deve-se discutir. Mas há uma força evidente no modo como tantos leitores encontraram ali uma forma de passar por culpa, desejo, vergonha e perdão sem pedir desculpa por isso. Em entrevista ao “Le Monde Diplomatique Brasil”, Carla resumiu parte de sua matéria literária numa frase sem verniz: “as tragédias são atravessadas e influenciadas pelo amor”.

Exílio, memória e corpo

Adriana Lisboa escreve em outro tom. Seus livros chegam aos poucos e também se revelam aos poucos. Em “Azul-Corvo” e “Sinfonia em Branco”, deslocar-se não significa apenas mudar de país, cidade ou idioma. Significa descobrir que a origem viaja no corpo e na memória. Ela reaparece em nomes, fotografias, sotaques que mudam de cor e significado quando atravessam outra língua. “Sinfonia em Branco” venceu o Prêmio José Saramago, e os livros de Adriana foram traduzidos em mais de vinte países. Nos romances dela, deslocar-se também é forma. Sair de um lugar nunca significa sair inteiro.

Adriana escreve o Brasil de longe sem transformar a distância em imagem bonita da perda. O país, em sua obra, às vezes se mostra justamente pelo que falta. “Sinfonia em Branco” carrega uma violência que não precisa de gritos. Ela se deposita na memória familiar, no corpo, no modo como uma lembrança se recusa a calar. Adriana escreve o que permanece depois do acontecimento. Não o trauma ou pequenas alegrias, mas seus resíduos. Aquilo que muda a postura de alguém, o modo de olhar, a maneira de entrar num quarto. Os livros dela ficam nesse vão. O corpo está num lugar, a memória em outro.

Tatiana Salem Levy e Adriana Lisboa escrevem sobre deslocamento, herança, corpo e memória familiar sem transformar a experiência privada em assunto menor

Tatiana Salem Levy escreve a partir de heranças que não ficam quietas. Em “A Chave de Casa”, o objeto do título promete retorno, origem e alguma explicação. Mas a chave não simplifica nada. Abre uma casa e, junto com ela, uma rede de exílio, judaísmo, corpo, doença, desejo. O romance de estreia venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2008 e foi traduzido para vários idiomas. Uma casa herdada pode ser também um corpo herdado, uma língua herdada, uma ferida herdada.

Em “Vista Chinesa”, a violência contra o corpo não vira símbolo da fragilidade domesticada. Fica exposta, difícil, sem aquela organização narrativa que transforma sofrimento em mensagem. Tatiana escreve perto do ponto em que a vida privada já foi invadida pela brutalidade pública, e a separação entre as duas coisas se torna impossível. A literatura, ali, não repara a violência. Recusa, mas se recusa a deixá-la limpa.

Escuta, morte e assombro

Natalia Timerman escreve a partir da escuta. Médica psiquiatra, traz para a escrita uma atenção aos lugares onde a fala não dá conta, mas sua literatura não pode ser reduzida à profissão. “Desterros” nasceu de sua experiência no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo. “Rachaduras” foi finalista do Jabuti. “Copo Vazio” se aproxima do abandono amoroso sem transformá-lo em lição.

A dor, em Natalia, não se penteia para o leitor. Não recebe um nome rápido, não vira conteúdo, não oferece saída limpa ou agradável. O mundo em que vivemos aprendeu a legendar qualquer angústia. Tudo pede categoria, diagnóstico, post no Instagram, vocabulário terapêutico de bolso. Natalia não deixa o sofrimento claro demais. Algumas feridas não têm manual e, de alguma forma, parecem fazer parte do processo de existir. Algumas não melhoram porque foram narradas. Algumas apenas ficam no corpo, sem obedecer à explicação. Em entrevista ao “Rascunho”, ela disse que se propõe a anotar “quase ideias, pedaços de frases, palavras soltas”. A frase serve também para entender a sua literatura. O sofrimento não chega inteiro. Chega em cacos, picado, retalhado.

Marcela Dantés escreve baixo. Como se sussurrasse apenas. Mas não escreve assim por suavidade. “Nem Sinal de Asas”, seu primeiro romance, foi finalista de prêmios importantes e já trazia morte, família, estranhamento e desconexão. A literatura de Dantés parece querer deixar a porta encostada. Um objeto sobre a mesa, uma ausência, um parentesco, um cômodo que parece igual ao de ontem e de repente já não parece.

Natalia Timerman e Marcela Dantés se aproximam da dor, da ausência e da morte por caminhos contidos, atentos ao que nem sempre cabe em explicação

Marcela continuou trabalhando esse território em “João Maria Matilde” e “Vento Vazio”. Suas famílias não são feitas apenas de amor e trauma, palavras enormes que hoje servem para cobrir quase tudo. São feitas de pequenas omissões. Coisas que ninguém diz porque todos reconheceriam. A morte, em Marcela, não precisa entrar com capa preta. Ela fica no ambiente, à espreita. Perto da mobília, da sala, do ar parado, da frase que alguém deixa pela metade. A cena de Goiânia não destoa dessa obra: alguém falta ao almoço para conseguir trabalhar.

Andréa del Fuego mexe no real por dentro. Em “Os Malaquias”, há família, morte, infância, campo, superstição, desastre. Mas o romance não se comporta como narrativa rural das escolas literárias brasileiras. O estranho nasce dentro da própria genealogia. Vem da história repetida até perder a forma, do pressentimento, da tragédia que vira relato, do relato que vira lenda, da lenda que continua interferindo nos vivos. O assombro como cena do cotidiano.

A vida familiar, em Andréa, não precisa abandonar a realidade para ficar assombrada. Basta que alguém conte uma história mais uma vez. Basta que o passado não aceite morrer direito. Em texto sobre os bastidores de “Os Malaquias”, a autora usou a imagem do andaime e da parede para falar do processo de escrita. A imagem serve também para seus livros. Escrever é descobrir o que sustenta e o que apenas ajudou a erguer.

Conto, poesia e infância

Cíntia Moscovich leva o texto para o conto. Não como apêndice do romance. Como forma própria. Em “Essa Coisa Brilhante que É a Chuva”, ela escreve sobre famílias, comida, ciúme, doença, velhice, humor, morte e memória judaica sem transformar o cotidiano em miniatura delicada. O conto, com ela, depende de corte e subtexto. Uma refeição carrega ressentimento. Uma visita muda de temperatura. Uma frase chega tarde e estraga a sala. Além dos livros, Cíntia tem outro peso no campo literário. Formou e orientou escritores em oficinas de criação, como a “Oficina do Subtexto”, voltada à escrita ficcional e ao conto moderno. Parte de sua importância está aí também, nesse trabalho menos visível de formar olhar, ouvido e paciência para a narrativa.

Se Cíntia Moscovich lembra que o romance não manda sozinho, Ana Martins Marques leva essa ideia um pouco adiante. A poesia também participa dessa tomada de centro, embora faça menos barulho. Em livros como “O Livro das Semelhanças” e “Risque Esta Palavra”, ela parte de objetos comuns: uma carta, uma mala, uma xícara, um quarto, uma viagem, uma ausência. Nada aparece como enfeite. O poema olha de novo para aquilo que parecia pequeno. O pensamento não vem depois da imagem. Está ali, no objeto, na palavra deslocada, no intervalo entre duas pessoas.

Andréa del Fuego e Cíntia Moscovich ampliam o campo da ficção ao trabalhar família, assombro, conto, subtexto e memória sem reduzir o cotidiano a delicadeza

O cotidiano não é pobre. Às vezes só foi olhado depressa demais. Há livros que precisam provar que existem. Os poemas de Ana Martins Marques fazem outro percurso. Diminuem o volume até que o leitor escute melhor.

Mariana Salomão Carrara escreve de perto a infância, o abandono e a vulnerabilidade. Seus livros se aproximam de crianças, velhos, famílias quebradas, instituições e desamparos sem transformar a fragilidade em cartaz. A infância, ali, não é jardim perdido. É o lugar onde o mundo adulto deixa marcas antes que exista vocabulário para entendê-las. Há uma violência específica em depender de quem não sabe cuidar. Em esperar uma ordem que não virá. Em ser atingido por decisões tomadas acima da própria cabeça.

Mariana escreve perto desse desamparo, mas não o transforma em vitrine moral. Suas crianças não aparecem para facilitar a comoção. Existem num mundo que já falhou antes de lhes oferecer explicação. Em “A Árvore Mais Sozinha do Mundo”, a vida no campo, o trabalho com a terra e a convivência familiar entram sem cartão-postal. O campo não é o descanso da cidade. É outra forma de pressão e existência.

O que une trajetórias tão diferentes

O risco de qualquer recorte é parecer definitivo. “Geração de escritoras” é uma expressão útil, mas junta trajetórias muito diferentes. Cíntia Moscovich e Adriana Lisboa vêm de percursos mais longos. Carla Madeira encontrou um público de outra escala. Ana Martins Marques trabalha numa zona mais silenciosa. Natalia Timerman escreve perto da medicina, das instituições e do sofrimento psíquico. Tatiana Salem Levy traz exílio, corpo e memória familiar. Giovana Madalosso lê a casa urbana pelo trabalho e pela maternidade. Andréa del Fuego torce o real pela fábula. Marcela Dantés escreve a morte em voz baixa. Mariana Salomão Carrara se aproxima dos vulneráveis sem transformá-los em símbolo. A força do conjunto está justamente no que ele não consegue uniformizar.

Há ausências. Dez nomes não dão conta da literatura brasileira escrita por mulheres. Ficam de fora autoras negras, indígenas, periféricas, poetas da cena oral, contistas de editoras pequenas, escritoras que chegam com mais dificuldade às livrarias caras, nomes que não aparecem nos suplementos culturais com a mesma frequência, vozes que publicam sem a proteção dos grandes catálogos. Dizer que escritoras tomaram o centro não significa dizer que esse espaço ficou justo. Ele continua filtrando raça, sotaque, endereço, editora, rede de contato, dinheiro, tempo livre. Ainda se chama de universal, com mais facilidade, o que vem de certos endereços.

Mariana Salomão Carrara e Ana Martins Marques olham para objetos, infância, abandono e vulnerabilidade, fazendo do pequeno uma forma de revelar o mundo

O mercado aprende rápido. Quando percebe que escritoras vendem, também aprende a empacotá-las. “Literatura de mulheres” pode ajudar uma leitora a encontrar um livro, mas pode jogar autoras muito diferentes na mesma prateleira mental. A cultura digital faz parecido. Um romance vira clima. Um poema vira card. Uma escritora vira nome bonito no feed. Ainda assim, não dá para desprezar esse caminho. Um leitor pode chegar à Adriana Lisboa por uma frase fotografada, à Natalia Timerman por um vídeo apressado, à Ana Martins Marques por um poema solto. O começo pode ser pobre. A leitura, quando acontece, não precisa ser.

Quem despreza as redes costuma esquecer que leitor apressado nem sempre é leitor frívolo. Às vezes é só alguém sem tempo. Gente que lê no ônibus, no intervalo, antes de dormir, com o celular ao lado e a casa chamando. Uma recomendação ruim não arruína necessariamente a leitura. O problema começa quando o livro vira enfeite de identidade, senha de pertencimento, prova pública de sensibilidade. E isso não nasceu na internet. A universidade também sabe transformar livro em território cercado. Há autores com donos, obras com porteiro, interpretações autorizadas antes da leitura. A crítica importa, o estudo importa, a sala de aula importa. Mas a literatura não pode depender de carimbo para existir. Quando um livro só pode ser lido do jeito certo, por gente certa, no vocabulário certo, alguma coisa ali já foi domesticada e catequizada.

O Brasil visto de perto

O que essas escritoras têm em comum não é uma pauta. É o modo como forçam a literatura a olhar para lugares que ela sempre tratou como menores. A desigualdade aparece entre patroa e babá. A história se mostra num sobrenome, numa chave, numa língua herdada. A política aparece no cuidado. A violência atravessa o quarto. A morte ocupa uma cadeira vazia no almoço. O exílio cabe na pronúncia de uma palavra. A poesia começa num objeto banal e termina mexendo na respiração de quem lê.

A literatura brasileira se acostumou a reconhecer o Brasil quando ele vinha com sinais grandes: território, povo, violência pública, miséria visível, épico, história nacional. Essas autoras não abandonam essas matérias. Puxam tudo para mais perto da pele. O Brasil aparece na cama do casal, na criança que depende de adultos instáveis, no hospital, na cozinha, no apartamento, na cidade estrangeira, no corpo violentado, na mãe que imagina outra vida, na velha história de família, no poema que olha para uma mesa e percebe que nenhuma mesa é apenas mesa.

Clarice Lispector já havia feito de uma cozinha, em “A Paixão Segundo G.H.”, um lugar de vertigem. Lygia Fagundes Telles, em “As Meninas”, aproximou juventude, política e desejo sem transformar nenhum deles em tese. Carolina Maria de Jesus fez do diário uma forma de presença. Essas obras não estavam à margem. O que mudou foi a maneira de ler o conjunto. Hoje parece mais difícil tratar escritoras brasileiras como aparições isoladas.

Em “O Leopardo”, Lampedusa pôs na boca de Tancredi a frase que atravessou o século: “Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude.” A literatura brasileira mudou bastante para que a cena de Goiânia ainda pareça familiar. As mulheres passaram a ocupar a parte mais viva da conversa. Ainda assim, uma escritora reconhecida pode precisar trocar o almoço por trabalho. A obra anda. A conta chega.

A mesa da livraria continua sem solenidade. Alguém ajeita uma pilha para que os livros não caiam. Uma capa fica escondida atrás de outra. Um volume vai para a vitrine, depois volta para a estante, depois some. Há etiqueta de preço, poeira fina, luz branca, sacola de papel, dedos abrindo páginas sem compromisso. Uma leitora pega um livro, devolve, pega outro. Um romance vai para casa e talvez não volte de um empréstimo. Um poema é copiado num caderno. Uma frase passa de uma pessoa a outra, já um pouco deformada. A literatura brasileira contemporânea não esperou que lhe concedessem um centro novo. Foi empurrando o peso dos livros, um por um, entre almoços recusados e páginas escritas na marra, até que a sala antiga já não desse conta de tanta coisa fora do lugar.