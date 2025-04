Filme com Brad Pitt ensina mais sobre negócios e sucesso que livros de autoajuda — na Netflix

Não há plateia maior que o silêncio de um estádio vazio quando o jogo ainda nem começou. Em “O Homem que Mudou o Jogo”, não é o barulho da torcida nem o som do bastão que conduz a narrativa, mas sim o tilintar dos números. A trama, centrada na temporada de 2002 do Oakland Athletics, segue Billy Beane (Brad Pitt), um ex-jogador frustrado que, como gerente-geral, encontra-se preso com uma equipe sem recursos para competir no mercado de estrelas da Major League Baseball. Após mais uma eliminação diante dos milionários do New York Yankees, Beane percebe que competir com as mesmas armas seria suicídio. Nesse vazio de alternativas, ele cruza com Peter Brand (Jonah Hill), um recém-formado de Yale, especialista em economia e estatística, que enxerga no beisebol mais do que intuição e tradição: ele vê padrões ocultos, probabilidades e valor subestimado. O que se desenrola a partir daí não é apenas uma tentativa de vencer partidas, mas de subverter os próprios alicerces da indústria esportiva.

Ao recusar os gestos grandiosos e os discursos inspiradores típicos do gênero, o filme aposta em algo mais desafiador: contar a história de uma transformação lenta, frequentemente frustrante, e marcada mais por insistência do que por glória. A vitória aqui é íntima, intelectual, quase filosófica. O beisebol se torna apenas um plano de fundo para discutir temas universais — o conflito entre tradição e renovação, a tensão entre o que se vê e o que se calcula, o lugar incômodo do visionário que precisa fracassar primeiro para, só então, ser levado a sério. Há algo de profundamente melancólico nessa condição de pioneiro: Beane revoluciona o jogo, mas não colhe os frutos imediatos de sua revolução. Ele vê seu modelo ser adotado por rivais, vê o reconhecimento escapar por entre os dedos, mas segue em frente, fiel à própria convicção.

Nesse sentido, o longa extrapola a biografia e alcança uma dimensão alegórica. Ele fala sobre o preço da originalidade em um sistema que premia a repetição. E ao fazer isso, convida o espectador a refletir sobre seu próprio lugar em estruturas engessadas — seja no esporte, na arte, na ciência ou em qualquer outro campo onde o hábito se sobrepõe ao mérito e a ousadia é tratada como heresia. “O Homem que Mudou o Jogo” é, então, menos sobre beisebol e mais sobre ruptura intelectual, sobre aquilo que acontece quando alguém tem a clareza — e a coragem — de questionar o que ninguém ousava sequer considerar frágil.

Se há algo que o filme ensina com eloquência, é que mudar o jogo não exige necessariamente vencer. Exige, antes, estar disposto a perder, a ser incompreendido, a suportar o peso da resistência e ainda assim seguir adiante. Porque, às vezes, o que define um verdadeiro triunfo não é o troféu erguido ao final, mas o legado silencioso deixado para os que virão depois — aqueles que jogarão em um campo já transformado, mesmo sem saber o nome de quem primeiro ousou alterar suas regras. É esse tipo de mudança — invisível, estrutural, inevitável — que o filme captura com rara inteligência. E é por isso que, muito além do esporte, ele se inscreve como um retrato íntimo de todas as revoluções que começam com uma simples, porém ousada, pergunta: e se tudo isso estiver errado?