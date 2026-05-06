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Minha Estranha FamiliaDivulgação / Encripta
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

O Prime Video guarda uma história pequena só na aparência, mas enorme no desconforto que provoca

O relacionamento entre pais e filhos é terreno fértil para histórias as mais confusas. Há algum tempo, o tal mal-estar da civilização instalou-se também junto às famílias, antes basicamente refúgio e hoje espaço de desacordo e atrito. Demandas do mundo pós-moderno infiltram-se nos lares, substituindo o diálogo pela cobrança e o afeto pela competição. As neuroses do dia a dia são apenas o reflexo de uma imaturidade patológica, que tolhe qualquer chance de amor. Não há nenhuma tragédia irremediável em “Minha Estranha Família”, um relato sobre a tolstoiana infelicidade entre aqueles que partilham do mesmo sangue e a natureza singular dessa relação, estereotipada e tão repleta de idiossincrasias, mas Lisa Jespersen capta os silêncios e os arroubos de seus personagens de modo a sublinhar as carências e a instabilidade emocional que os definem, trazendo à luz sua porção sombria, de mágoas que vão aflorando de pouco em pouco.

De perto ninguém é normal 

Há circunstâncias que mais parecem uma forte tormenta de dimensões sobrenaturais que cede como que por encanto ao cabo de horas e horas de terror, quando alguma solução começa a se desenhar no horizonte. Exercitando uma confiança que beira a loucura, deixamo-nos guiar por esses sinais, convictos de que os dias de busca e de dúvida estão em seus estertores e, então virá não o final feliz dos contos de fadas, mas um recomeço. Irina já foi Laura, agora é quem sempre deveria ter sido, prescindindo de opiniões em contrário. Destemida, ela emplacou na carreira literária e cortou os cabelos, e os dois eventos provocam o incômodo da mãe, Jane, amável, mas bronca. A narrativa move-se em torno da viagem de Irina à Dinamarca rural, onde ela foi criada, para o casamento do irmão, Jannik, e Jespersen e a corroteirista Sara Isabella Jønsson Vedde dissecam os conflitos que surgem dessa volta, começando por uma desavença entre a hóspede e Catrine, a noiva. Os lances protagonizados por Irina e Jane, vivida por Bodil Jørgensen com a justa medida de doçura e aparvalhamento, são os melhores, mas Rosalinde Mynster é hábil em costurar as várias subtramas e os diversos tipos, levados por atores como Adam Ild Rohweder e Anne Sofie Wanstrup, tecnicamente irretocáveis e atentos às sutilezas desse exame, nórdico e nada frio, das nossas humanas imperfeições.

Filme: Minha Estranha Família
Diretor: Lisa Jespersen
Ano: 2020
Gênero: Comédia/Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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