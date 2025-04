A história que revolucionou o mundo está na Netflix

Jean Purdy foi um dos nomes fundamentais para um dos marcos científicos mais impactantes do século 20, mas sua história permaneceu obscurecida por décadas. “Joy” resgata essa trajetória e lança luz sobre uma injustiça histórica: a exclusão sistemática de uma mulher que desempenhou papel crucial no desenvolvimento da fertilização in vitro (FIV). O filme se passa no final dos anos 1960, em Cambridge, onde Purdy (Thomasin McKenzie) se junta ao biólogo Bob Edwards (James Norton) e ao obstetra Patrick Steptoe (Bill Nighy) em uma pesquisa que transformaria a medicina reprodutiva. Durante mais de uma década, o trio enfrentou ceticismo acadêmico, resistência da igreja e desconfiança da imprensa, até conseguir a façanha de viabilizar o nascimento do primeiro bebê concebido por FIV.

O mérito da narrativa está em evidenciar o apagamento histórico de Purdy. Se nomes como Edwards e Steptoe receberam reconhecimento, ela permaneceu à margem dos relatos oficiais. Esse silenciamento ecoa outras injustiças sofridas por cientistas mulheres, como retratado em “Estrelas Além do Tempo”. O filme, consciente desse déficit histórico, busca reparação ao enfatizar seu papel ativo nos experimentos e na documentação dos avanços, além de seu trabalho essencial na viabilização técnica da FIV.

A construção dramática, entretanto, oscila em seu desenvolvimento. O roteiro insiste em diálogos expositivos que, embora necessários para contextualizar a complexidade científica, retardam o envolvimento emocional do espectador nos primeiros atos. A frieza acadêmica se sobressai por um tempo, mas é diluída pela força das interpretações, especialmente de McKenzie e Nighy, que imprimem camadas de vulnerabilidade e determinação a seus personagens. Quando finalmente a conquista se concretiza, o filme atinge sua carga emocional plena, especialmente para aqueles que compreendem a realidade da infertilidade e as barreiras médicas e sociais que a cercam.

Apesar de seu valor histórico e da relevância da causa que defende, “Joy” poderia ter aprofundado mais as tensões morais que cercaram a pesquisa. O dilema ético da manipulação da vida humana e a resistência enfrentada pelos pioneiros da FIV são abordados de maneira funcional, mas sem um mergulho que desafiasse o público a refletir mais profundamente. Uma perspectiva mais centrada nas mulheres que aceitaram se submeter a procedimentos experimentais teria enriquecido o relato e ampliado a carga dramática. O impacto do preconceito e do julgamento sobre essas pacientes, que depositaram esperança em uma ciência ainda incerta, merecia mais espaço na narrativa.

Além disso, o filme perde a oportunidade de explorar uma das mais gritantes omissões da história: a exclusão do nome de Jean Purdy da placa comemorativa da primeira clínica de FIV. Esse detalhe, que sintetiza o esquecimento institucionalizado, poderia ter sido um dos momentos mais simbólicos da obra. Ainda assim, “Joy” cumpre a função de restaurar parte da memória de uma mulher essencial para a medicina moderna. Sua vitória pode ter sido tardia, mas permanece necessária e incontestável.