Se você gosta de “O Lobo de Wall Street”, precisa conhecer a versão para indústria farmacêutica, na Netflix

Emily Blunt assume o centro de “Máfia da Dor” com uma performance magnética, conduzindo um drama que oscila entre a sedução do lucro e a degradação moral de um sistema viciado em exploração. O filme, dirigido por David Yates, penetra no universo implacável da indústria farmacêutica norte-americana, acompanhando a jornada de Liza Drake, uma mãe solteira sem perspectivas, que se vê alçada a um jogo de poder onde a ética é um luxo descartável. O que se inicia como uma oportunidade de ascensão social rapidamente se converte em um labirinto de manipulações e consequências irreversíveis.

Yates, cuja assinatura está fortemente ligada à franquia “Harry Potter”, se aventura em um terreno distinto, mas parece titubear entre uma abordagem satírica e um realismo contundente. O filme dialoga com obras como “O Lobo de Wall Street” e “A Grande Aposta”, mas hesita ao estabelecer o tom. Enquanto essas referências encontraram um equilíbrio entre o entretenimento e a crítica social, “Máfia da Dor” se fragmenta ao tentar mesclar um discurso incisivo com a sedução do glamour corrupto. Blunt carrega a trama com sua intensidade, enquanto Chris Evans incorpora o cinismo do sistema, tornando o jogo de persuasão entre os personagens um dos pontos altos do filme.

Ao contrário de narrativas que simplificam a dicotomia entre heróis e vilões, o roteiro se empenha em construir uma protagonista que transita entre a ambição e a desilusão. Liza não se encaixa nos arquétipos convencionais; sua trajetória é marcada por uma progressiva corrosão moral, impulsionada por uma necessidade real de sobrevivência, mas também pela sedução do poder. Ao seu lado, o personagem de Evans se entrega sem reservas ao jogo corporativo, ilustrando como a impunidade e a busca pelo lucro desmedido encontram aliados dispostos a sacrificar qualquer resquício de integridade. Já Andy Garcia encarna com sofisticação o arquétipo do executivo inescrupuloso, transformando cada decisão corporativa em uma estratégia para maximizar ganhos, independentemente das vidas em jogo.

O filme é bem-sucedido em destacar as brechas do sistema regulatório e como a indústria farmacêutica se aproveita da vulnerabilidade dos pacientes e da conivência de profissionais de saúde. No entanto, a execução narrativa nem sempre alcança a potência necessária para transformar essa crítica em algo verdadeiramente impactante. A frieza da abordagem, em alguns momentos, distancia o espectador da imersão emocional que um tema tão visceral poderia provocar. Embora tecnicamente impecável, a produção evita um mergulho mais profundo nas conseqüências humanas do sistema que retrata.

Ainda assim, “Máfia da Dor” se sustenta como uma narrativa instigante sobre a erosão moral impulsionada pela promessa do sucesso financeiro. A jornada de Liza reflete o custo de uma ambição que, embora comece com justificativas compreensíveis, inevitavelmente a conduz para um ponto sem retorno. Em um mercado movido por cifras, a verdadeira dívida sempre recai sobre aqueles que não têm condições de quitá-la.