Inspirado no romance de Martha Batalha, o filme brasileiro celebrado como obra-prima pela crítica internacional acaba de chegar à Netflix

Poucos diretores modernos entendem o melodrama como campo de batalha estética e política. Pedro Almodóvar, herdeiro de uma linhagem que remonta a Douglas Sirk, apropriou-se desse terreno para transformar dores familiares em trincheiras de resistência emocional. Mas o espanhol não está só. Karim Aïnouz, sem imitá-lo, se alinha a essa mesma consciência narrativa: a de que o excesso — de cor, de silêncio, de intensidade — pode ser o único caminho possível para narrar o que, historicamente, foi mantido à margem. “A Vida Invisível” não apenas dialoga com esse legado, mas o reconfigura com brutal elegância, desnudando o que há de mais íntimo e opressor na ideia de família como prisão emocional.

Aïnouz tem alternado radicalidade e contenção como quem mede a pulsação de um corpo à beira do colapso. Desde “Madame Satã”, onde a identidade já era um ato performativo de resistência, o diretor jamais buscou conforto — nem para si, nem para o espectador. Se “Praia do Futuro” foi uma implosão do pertencimento, “Motel Destino” mergulha na densidade do desejo com uma franqueza desconcertante. Em “A Vida Invisível”, porém, ele desmonta a opressão com outra estratégia: o silêncio imposto às mulheres que sonham. Assim como em “O Jogo da Rainha”, o diretor nos arrasta por uma espiral de expectativas destruídas, onde emancipação e renúncia convivem como facetas da mesma tragédia. Não há reviravoltas fáceis — apenas a lenta corrosão do que poderia ter sido.

A frase mais incômoda de Nelson Rodrigues talvez seja também a mais verdadeira: se nos fosse dado conhecer o avesso das vidas alheias, o constrangimento seria insuportável. “A Vida Invisível” não apenas encarna essa máxima — ela a torna física. O filme, adaptado do romance de Martha Batalha, examina o Rio de Janeiro dos anos 1950 não como cenário nostálgico, mas como campo minado de silêncios estruturais. O patriarcado, aqui, não grita; ele sussurra ordens com uma naturalidade apavorante. A separação entre as irmãs Guida e Eurídice é o gesto inaugural dessa violência cotidiana, tão eficaz por ser banalizada, tão devastadora por parecer inevitável.

Ambas jovens, ambas com sonhos, mas em rotas divergentes que colidem com a mesma muralha: a autoridade paterna. Eurídice sonha com a música erudita; Guida, com uma vida que sequer teve tempo de formular. O momento em que Guida compartilha com a irmã a lembrança de um amor fugaz com um marinheiro revela a ambivalência da experiência feminina: prazer e culpa fundem-se antes mesmo que se consolidem. Carol Duarte e Julia Stockler, intérpretes das irmãs, não imitam o passado — elas o reinventam por dentro, como se cada gesto fosse uma ferida aberta. Quando Guida regressa grávida e sozinha, sua exclusão da casa não é um gesto dramático — é um ritual frio, impessoal, institucionalizado.

É então que a farsa se consolida: para proteger Eurídice da “má influência” da irmã, mente-se sobre sua localização, criando um abismo entre as duas. Eurídice é forçada a um casamento com um homem mais velho, e a cena da noite de núpcias — violenta, mecânica — expõe o que sempre se escondeu sob o véu da moral familiar: o uso sistemático do corpo feminino como moeda de controle. Aí reside a força do filme: em recusar qualquer idealização da dor. Aïnouz não estetiza o sofrimento; ele o escava, camada por camada, até atingir o nervo exposto de um Brasil que ainda hoje falha em enxergar suas Eurídices e suas Guidas.

A fotografia de Hélène Louvart funciona como contraplano afetivo da brutalidade que se desenrola em cena. Ao invés de reforçar o exotismo do tempo retratado, Louvart dissolve os contornos com uma paleta que se recusa ao encantamento. Sua câmera prefere as frestas, os espaços de transição, os quartos onde a opressão se faz silêncio. O uso da luz como elemento narrativo — e não apenas visual — contribui para a criação de um tempo que não passa, que se acumula. Em vez de nostalgia, um presente dilatado que pesa como uma sentença.

O que “A Vida Invisível” faz, no fundo, é denunciar a cumplicidade das estruturas sociais com a exclusão afetiva. Não é a ausência de amor que separa as irmãs, mas a arquitetura do silêncio forçado. O filme funciona como necropsia simbólica de uma intimidade que nunca pôde ser vivida em voz alta. Aïnouz, aqui, reafirma-se não como cronista de minorias, mas como cirurgião das feridas herdadas. E, ao devolver voz àquilo que foi sepultado pela moral, ele transforma melodrama em ato político — não por intenção panfletária, mas por entender que, no Brasil, contar a verdade de uma mulher já é uma subversão.