Se há um filme que você deve assistir antes de morrer, é esse. Último dia na Netflix

A infância é um território complexo, onde a inocência e a liberdade coexistem com as inevitáveis marcas do crescimento. Neste filme dirigido por Rob Reiner e inspirado na novela “O Corpo”, de Stephen King, o que começa como uma aventura juvenil se transforma em uma jornada emocional. A busca por um corpo desaparecido revela uma travessia que explora a dolorosa transição entre a infância e a maturidade, deixando marcas profundas nos personagens e no público.

Gordie, Chris, Teddy e Vern não são apenas estereótipos adolescentes; carregam cicatrizes invisíveis que moldam suas personalidades. A caminhada pelos trilhos do trem vai além da geografia da pequena cidade; simboliza uma jornada interna, um confronto com verdades difíceis de aceitar. O ideal romântico da aventura logo se desintegra diante da realidade brutal, forçando-os a encarar o amadurecimento e a perda da inocência. Cada passo os aproxima do mundo adulto e, ao mesmo tempo, distancia-os da segurança da juventude.

O roteiro de Bruce A. Evans e Raynold Gideon adapta com maestria o suspense de Stephen King para uma narrativa introspectiva, onde humor e ação se entrelaçam com o crescimento emocional dos personagens. A estrutura em flashback, ancorada na memória de Gordie sobre a morte de Chris Chambers, confere ao filme um tom melancólico e reflexivo. Gordie, como narrador e protagonista, revisita sua juventude com a saudade de quem sabe que certos momentos nunca se repetem. Sua amizade com Chris, repleta de lealdade e desejos contidos, é o núcleo emocional da história, ecoando um vínculo perdido que nunca será substituído.

A descoberta do corpo de Ray Brower simboliza o confronto com a finitude. O que parecia ser uma aventura gloriosa torna-se um confronto com a mortalidade. O cadáver não é apenas um desfecho, mas a prova tangível de que a infância não é um escudo contra a realidade. Os trilhos do trem representam o tempo que avança inexoravelmente, empurrando os garotos para longe da segurança da infância. A travessia da ponte é um momento emblemático: não há como escapar da maturidade, apenas enfrentá-la.

Os diálogos naturais e autênticos capturam a essência da adolescência, revelando medos e inseguranças ocultas sob um verniz de descontração. River Phoenix, como Chris Chambers, oferece uma performance comovente, interpretando um jovem que luta contra os estigmas sociais de sua família. Sua amizade com Gordie é um pacto silencioso de resistência contra os rótulos impostos pela sociedade. Enquanto Chris busca escapar do destino aparentemente predeterminado, Gordie luta para encontrar sua própria voz e identidade.

A nostalgia é um elemento poderoso no filme, acentuada pela trilha sonora cuidadosamente escolhida, com músicas como “Lollipop” e “The Book of Love” situando a história no tempo e reforçando a universalidade das emoções retratadas. As lembranças não são meros registros de fatos, mas fragmentos de sensações e sentimentos que permanecem intactos ao longo do tempo, evocando uma melancolia sutil e duradoura.

Ao contrário de outras histórias de amadurecimento que caem no sentimentalismo fácil, este filme aborda o crescimento com uma delicadeza rara. Não há epifanias grandiosas, apenas pequenos gestos e silêncios carregados de significado. A separação dos amigos é apresentada de maneira discreta, mas comovente, revelando a aceitação silenciosa de que algumas conexões são temporárias. O desfecho melancólico, com o adulto Gordie refletindo sobre sua amizade com Chris e escrevendo “Amigos vêm e vão como garçons em um restaurante”, encapsula a transitoriedade da vida com dolorosa simplicidade.

O destino dos personagens reforça essa visão implacável do tempo. Chris, que lutou para fugir das sombras de seu passado, encontra um fim trágico enquanto tenta fazer a coisa certa. Gordie, ao se tornar escritor, preserva essa história na memória, consciente de que certas ausências continuam a nos acompanhar.

“Conta Comigo” é muito mais do que uma narrativa sobre amizade e crescimento; é um reflexo atemporal sobre a passagem do tempo. Cada revisão revela novas camadas, ressoando de forma diferente conforme o espectador percorre sua própria jornada de vida. Eventualmente, todos nos tornamos como Gordie Lachance, tentando capturar na memória as vozes que um dia preencheram nossos verões. Mas, como os trilhos que desaparecem no horizonte, o passado se dissolve, restando apenas o eco de quem um dia fomos.