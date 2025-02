Michael Douglas e Orlando Bloom estrelam thriller que vai te lançar no meio de um jogo eletrizante de espionagem, na Netflix

Entre reviravoltas inesperadas e sequências de ação bem coreografadas, “Conspiração Terrorista” busca equilibrar elementos de um thriller de espionagem com uma reflexão sobre as intrincadas relações entre política e segurança global. A trama se desenrola a partir da jornada de Alice Racine (Noomi Rapace), uma ex-interrogadora da CIA que, carregando o peso de um erro fatal do passado, é arrastada de volta ao mundo da inteligência ao se deparar com uma conspiração terrorista em Londres. Em meio a agentes duplos, traições e uma corrida contra o tempo para impedir um ataque biológico, o filme constrói sua tensão ao entrelaçar sequências de combate e reviravoltas narrativas que, ainda que previsíveis em alguns momentos, mantêm o público engajado até o desfecho.

Apesar de contar com um elenco talentoso, que inclui Michael Douglas, Toni Collette e John Malkovich, a produção não se destaca pela originalidade. Orlando Bloom, interpretando um ex-soldado enigmático, parece deslocado, enquanto Noomi Rapace reafirma sua presença no gênero de ação, consolidando-se como uma protagonista competente, mas presa a uma narrativa que nem sempre faz jus ao seu talento. A direção de Michael Apted prioriza a dinâmica e o ritmo acelerado, mantendo a edição em um nível frenético que pouco permite espaço para uma reflexão mais aprofundada sobre os temas abordados.

O filme transita entre clichês comuns ao gênero e tentativas de adicionar uma camada de comentário político, mas muitas dessas reflexões parecem superficiais ou forçadas. A abordagem da narrativa em relação ao terrorismo, ao papel das agências de inteligência e às dinâmicas de poder global oscila entre a tentação de uma leitura mais complexa e a conveniência de um roteiro que precisa manter o suspense. Algumas sequências chegam a soar didáticas, como se interrompessem a trama para apresentar um discurso político que nem sempre se alinha organicamente à história.

Ainda assim, “Conspiração Terrorista” entrega um entretenimento funcional para fãs de thrillers de espionagem. A cinematografia de George Richmond capta com eficiência a atmosfera sombria e urbana de Londres, enquanto a trilha sonora de Stephen Barton adiciona a tensão necessária para sustentar a narrativa. No fim das contas, o filme se mostra competente dentro de sua proposta, mas distante de se tornar uma referência memorável no gênero. Seu maior mérito reside na habilidade de manter o público intrigado até o último ato, ainda que a previsibilidade de alguns elementos reduza seu impacto. Para aqueles que buscam um thriller envolvente, mas sem grandes inovações, a experiência pode valer a pena.