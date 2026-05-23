O último grande filme de Philip Seymour Hoffman merece ser redescoberto no Prime Video

Há filmes de espionagem movidos pela corrida, pelo disfarce, pelo golpe de efeito e pela promessa de que, em algum momento, uma perseguição vai aliviar a tensão acumulada. “O Homem Mais Procurado” pertence a outra linhagem. É o suspense dos corredores opacos, das salas fechadas, das conversas medidas, dos rostos cansados e das decisões tomadas por gente que já não parece acreditar tanto no próprio trabalho. Anton Corbijn adapta John le Carré sem tentar tornar a espionagem mais vistosa do que ela é nesse universo: um campo de suspeitas, procedimentos, chantagens, vaidades institucionais e danos humanos administrados com frieza burocrática.

A ação se passa em Hamburgo, cidade marcada, no imaginário político do pós-11 de Setembro, pela vigilância e pelo medo. É ali que Issa Karpov, imigrante de origem chechena e russa, chega em estado físico e emocional precário, tentando acessar uma herança ligada ao passado do pai. Sua presença aciona os serviços de inteligência alemães e americanos, interessados em descobrir se ele é apenas um homem vulnerável em busca de sobrevivência ou a peça de algo maior. O filme não se apressa em responder. Sua força está justamente nessa suspensão, nessa zona cinzenta em que a dúvida vira método e a compaixão passa a ser tratada como risco operacional.

No centro da investigação está Günther Bachmann, vivido por Philip Seymour Hoffman em uma de suas interpretações mais secas e dolorosas. Bachmann é um agente alemão de inteligência que carrega no corpo a exaustão de quem já viu estratégias ruírem, acordos serem desfeitos e pessoas desaparecerem dentro de operações justificadas por palavras nobres. Ele fuma, bebe, observa, espera. Não tem aura heroica nem charme de espião clássico. Sua autoridade vem menos da força do que da paciência. Ele acredita que a inteligência precisa de tempo, escuta e precisão. Ao redor dele, porém, quase todos parecem pressionados por outro relógio: o da política, da diplomacia, da imprensa e da necessidade de resultados imediatos.

A espionagem sem brilho

“O Homem Mais Procurado” é mais interessante quando assume sua recusa ao espetáculo. Corbijn trabalha em registro baixo, quase abafado. A tensão não explode; acumula. O filme avança por reuniões, escutas, deslocamentos discretos, olhares de desconfiança e pequenos ajustes de poder. Para parte do público, essa contenção pode soar fria demais. Há momentos em que a narrativa parece deliberadamente imóvel, como se a atmosfera pesasse mais do que o avanço dramático. Ainda assim, essa escolha combina com a matéria moral do filme. A espionagem aqui não é aventura. É desgaste.

A fotografia reforça a sensação de mundo vigiado. Hamburgo aparece sem cartão-postal, sem sedução turística, feita de interiores sóbrios, ruas úmidas, escritórios impessoais e espaços onde a privacidade parece uma lembrança antiga. A cidade não oprime pelo excesso, mas pela vigilância silenciosa. Tudo parece monitorado, classificado, arquivado, à espera de uma interpretação conveniente. O ritmo evita a aceleração artificial. A montagem sustenta um suspense de paciência, o que exige outro tipo de atenção: menos ansiedade por revelações, mais disposição para perceber como as instituições moldam, distorcem e usam as pessoas sob sua mira.

Nesse tabuleiro, Issa Karpov não é tratado como enigma exótico nem como símbolo simples de inocência. Grigoriy Dobrygin compõe uma figura quebrada, difícil de ler, alguém que desperta pena e suspeita quase ao mesmo tempo. Essa ambiguidade é decisiva. O filme seria menor se transformasse Issa rapidamente em vítima pura ou ameaça evidente. Ao preservá-lo em uma área de incerteza, a narrativa obriga os demais personagens a se revelarem. O que cada um vê nele diz tanto sobre Issa quanto sobre os mecanismos de controle que o cercam.

Rachel McAdams interpreta Annabel Richter, advogada que tenta proteger Issa e, ao mesmo tempo, se move dentro de uma realidade muito maior que sua boa vontade. Sua presença introduz uma dimensão ética importante, embora o roteiro nem sempre lhe dê a mesma densidade concedida a Bachmann. Willem Dafoe, como o banqueiro Tommy Brue, acrescenta outra camada ao jogo: a do dinheiro herdado, da culpa financeira, dos segredos guardados por instituições respeitáveis. Robin Wright, por sua vez, representa a pressão americana com uma calma diplomática que torna tudo mais incômodo. Ninguém precisa parecer abertamente cruel para fazer parte de uma engrenagem cruel.

Homens descartáveis

O que torna “O Homem Mais Procurado” mais do que um exercício de estilo é sua visão amarga da guerra ao terror. O filme entende que, nesse ambiente, a verdade raramente é o único objetivo. Importam também a aparência de eficiência, a disputa entre agências, a preservação de carreiras e a produção de uma resposta aceitável ao poder político. A pergunta sobre Issa, se ele é vítima ou extremista, vai sendo contaminada por interesses que ultrapassam sua história pessoal. Ele se torna uma possibilidade de operação, uma peça útil, um corpo sobre o qual diferentes instituições projetam suas necessidades.

Bachmann percebe isso melhor do que ninguém, mas não está fora do sistema. Essa é a complexidade mais fértil do personagem. Ele tem mais humanidade que seus adversários burocráticos, mas também manipula pessoas, calcula riscos e aceita zonas moralmente turvas em nome de um objetivo que considera mais inteligente. Hoffman sustenta essa contradição sem discursos. Seu Bachmann parece sempre um pouco curvado pelo peso do que sabe e pelo cansaço de ter de negociar com gente mais apressada, mais limpa por fora e talvez mais perigosa por dentro. É uma atuação feita de densidade física: a voz rouca, o olhar baixo, a respiração pesada, a irritação contida.

A presença de Hoffman dá ao filme uma gravidade que ultrapassa o mecanismo da trama. Ele não interpreta apenas um agente em crise; interpreta um homem que ainda tenta preservar alguma noção de método e justiça dentro de um mundo que prefere atalhos. Essa tentativa, no entanto, nunca é romantizada. Bachmann não é salvador. É alguém que conhece a sujeira do jogo e acredita poder administrá-la melhor que os outros. A tragédia discreta do filme está nessa crença, e também na fragilidade dela.

Como adaptação do universo de John le Carré, “O Homem Mais Procurado” acerta ao valorizar a opacidade. Não há glamour, catarse fácil ou vitória limpa. Há compromissos, suspeitas e a sensação persistente de que as pessoas mais frágeis sempre pagam o preço das decisões tomadas em gabinetes. A contenção de Corbijn pode tornar o filme menos vibrante em alguns trechos, e há personagens que mereciam desenvolvimento mais robusto. Ainda assim, a secura é parte do efeito. O filme não quer seduzir pela velocidade. Quer corroer pela espera.

Por isso, “O Homem Mais Procurado” funciona melhor quando visto como um thriller de erosão moral. Ele não oferece a excitação de uma operação espetacular, mas a inquietação de acompanhar um sistema que transforma vidas em instrumentos e chama isso de segurança. É um filme adulto, frio, por vezes distante, mas atravessado por uma melancolia que encontra em Philip Seymour Hoffman seu centro mais forte. Sua atuação não apenas conduz a narrativa; dá ao filme a espessura humana que impede a engrenagem de virar abstração. Em torno dele, a espionagem deixa de ser jogo de inteligência para se revelar uma forma sofisticada de abandono.